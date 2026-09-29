85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв
Київ • УНН
29 вересня Україна вшановує жертв Бабиного Яру. За нацистської окупації там убили близько 100 тисяч людей, зокрема 33 771 єврея.
Україна 29 вересня вшановує пам’ять жертв Бабиного Яру. Цьогоріч минає 85 років від початку масових розстрілів київських євреїв. За час нацистської окупації Києва в Бабиному Яру було вбито близько 100 тисяч людей.
Масові розстріли євреїв у Бабиному Яру
Бабин Яр - велике урочище на північному заході Києва, яке стало одним із головних символів Голокосту в Україні. Німецькі війська окупували Київ 19 вересня 1941 року. 28 вересня нацисти розклеїли по місту близько двох тисяч оголошень, якими наказали євреям Києва наступного ранку з’явитися у визначеному місці з документами, грошима, цінностями та теплими речами. 29 вересня тисячі людей рушили у напрямку Лук’янівки. Їх вели до району Бабиного Яру, де забирали документи, речі та верхній одяг, після чого групами відправляли до місця розстрілу.
Масові вбивства 29-30 вересня здійснювала зондеркоманда 4а айнзацгрупи С за участю німецьких поліцейських підрозділів. Згідно зі звітом айнзацгрупи С, за два дні вбили 33 771 єврея. Серед жертв були жінки, діти та люди похилого віку.
Масове вбивство київських євреїв у Бабиному Яру стало одним із найбільших одночасних розстрілів часів Голокосту. Самі ж страти в урочищі не припинилися після 30 вересня 1941 року. Розстріли тут тривали протягом нацистської окупації Києва у 1941–1943 роках.
Кого вбивали у Бабиному Яру
Окрім євреїв, в урочищі Бабин Яр убивали ромів, радянських військовополонених, цивільних заручників, пацієнтів психіатричної лікарні, в’язнів Сирецького концтабору та представників українського націоналістичного підпілля. За сучасними оцінками, загальна кількість людей, убитих у Бабиному Яру за час нацистської окупації, становить близько 100 тисяч.
Пам’ять усіх жертв нацистських масових убивств у Бабиному Яру вшановують 29 вересня. Урочище стало одним із найвідоміших символів Голокосту в Україні та масових злочинів нацистського режиму. До меморіальних об’єктів на території урочища, зокрема "Менори" та пам’ятника розстріляним дітям, люди приносять квіти й лампадки та за єврейською традицією залишають камінці.
Програма пам’ятних заходів, які триватимуть у жовтні
30 вересня у Києві презентують нове українське видання документального роману Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр".
5 жовтня запланований запуск пілотної версії цифрового архіву Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
7 жовтня відбудеться обговорення книжки "Війна та окупація: Німеччина й Україна, 1939–1945".
22–23 жовтня у Києві з можливістю онлайн-участі проведуть форум "Пам’ять під окупацією: музеї Голокосту в умовах війни".
Крім того, у Центральному будинку художника в Києві до 4 жовтня триває виставка "Свідок вічності", присвячена пам’яті жертв Бабиного Яру.
Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр: Зеленський вшанував пам’ять загиблих29.09.25, 18:24 • 3748 переглядiв