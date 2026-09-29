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85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв

Київ • УНН

 • 326 перегляди

29 вересня Україна вшановує жертв Бабиного Яру. За нацистської окупації там убили близько 100 тисяч людей, зокрема 33 771 єврея.

85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв

Україна 29 вересня вшановує пам’ять жертв Бабиного Яру. Цьогоріч минає 85 років від початку масових розстрілів київських євреїв. За час нацистської окупації Києва в Бабиному Яру було вбито близько 100 тисяч людей.

Масові розстріли євреїв у Бабиному Яру

Бабин Яр - велике урочище на північному заході Києва, яке стало одним із головних символів Голокосту в Україні. Німецькі війська окупували Київ 19 вересня 1941 року. 28 вересня нацисти розклеїли по місту близько двох тисяч оголошень, якими наказали євреям Києва наступного ранку з’явитися у визначеному місці з документами, грошима, цінностями та теплими речами. 29 вересня тисячі людей рушили у напрямку Лук’янівки. Їх вели до району Бабиного Яру, де забирали документи, речі та верхній одяг, після чого групами відправляли до місця розстрілу.

Масові вбивства 29-30 вересня здійснювала зондеркоманда 4а айнзацгрупи С за участю німецьких поліцейських підрозділів. Згідно зі звітом айнзацгрупи С, за два дні вбили 33 771 єврея. Серед жертв були жінки, діти та люди похилого віку.

Масове вбивство київських євреїв у Бабиному Яру стало одним із найбільших одночасних розстрілів часів Голокосту. Самі ж страти в урочищі не припинилися після 30 вересня 1941 року. Розстріли тут тривали протягом нацистської окупації Києва у 1941–1943 роках.

Кого вбивали у Бабиному Яру

Окрім євреїв, в урочищі Бабин Яр убивали ромів, радянських військовополонених, цивільних заручників, пацієнтів психіатричної лікарні, в’язнів Сирецького концтабору та представників українського націоналістичного підпілля. За сучасними оцінками, загальна кількість людей, убитих у Бабиному Яру за час нацистської окупації, становить близько 100 тисяч.

Пам’ять усіх жертв нацистських масових убивств у Бабиному Яру вшановують 29 вересня. Урочище стало одним із найвідоміших символів Голокосту в Україні та масових злочинів нацистського режиму. До меморіальних об’єктів на території урочища, зокрема "Менори" та пам’ятника розстріляним дітям, люди приносять квіти й лампадки та за єврейською традицією залишають камінці.

Програма пам’ятних заходів, які триватимуть у жовтні

30 вересня у Києві презентують нове українське видання документального роману Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр".

5 жовтня запланований запуск пілотної версії цифрового архіву Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

7 жовтня відбудеться обговорення книжки "Війна та окупація: Німеччина й Україна, 1939–1945".

22–23 жовтня у Києві з можливістю онлайн-участі проведуть форум "Пам’ять під окупацією: музеї Голокосту в умовах війни".

Крім того, у Центральному будинку художника в Києві до 4 жовтня триває виставка "Свідок вічності", присвячена пам’яті жертв Бабиного Яру.

Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр: Зеленський вшанував пам’ять загиблих29.09.25, 18:24 • 3748 переглядiв

Олександра Василенко

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