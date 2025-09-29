$41.140.18
Ексклюзив
15:19 • 5250 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 8314 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 21621 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18716 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 18268 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53179 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40426 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31293 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48545 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25664 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр: Зеленський вшанував пам’ять загиблих

Київ • УНН

 • 3453 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв масових нацистських розстрілів у Бабиному Яру. На церемонії були присутні представники Офісу Президента, дипломати та релігійні діячі.

Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр: Зеленський вшанував пам’ять загиблих

У Бабиному Яру Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів під час окупації Києва в роки Другої світової війни, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

На церемонії також були присутні: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, тимчасова виконувачка обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна, заступниця очільника Офісу Глави держави Олена Ковальська, рабини, посли іноземних держав та представники місій міжнародних організацій.

Учасники церемонії встановили лампадки до меморіального знака "Менора". Представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

Глава держави подякував послам, які вшанували пам’ять загиблих.

"Дякую за те, що сьогодні ви з нами, з Україною. Я вважаю, це дуже важливий сигнал вашої солідарності. Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр, про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Це одна з найбільших трагедій у світі", – сказав Володимир Зеленський.

"Чим слабшою буде рф - тим безпечнішим буде світ”: Єрмак з Келлогом відвідали Бабин Яр16.07.25, 23:02 • 4380 переглядiв

Президент зазначив, що трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь або мовчки спостерігати за агресією Росії.

У Бабиному Яру нацисти вбили близько ста тисяч людей за час окупації. Вони знищили майже всю єврейську спільноту Києва та представників інших національностей. Лише впродовж 29–30 вересня 1941 року нацисти розстріляли понад 30 тисяч осіб у Києві. Шлях, яким місцевих жителів гнали до Бабиного Яру, назвали "Дорогою смерті".

Андрій Сибіга разом з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром відвідали Бабин Яр23.07.25, 16:31 • 5983 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна
Київ