Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною

Український актор і гуморист Юрій Ткач відверто розповів про складний період у житті, коли надмірне вживання алкоголю серйозно вплинуло на його родину та мало не призвело до розриву з дружиною Вікторією Ткач, передає УНН з посиланням на YouTube-проєкт Що ДаLee.

Отож, за словами Ткача, перші тривожні сигнали з’явилися ще задовго до знайомства з майбутньою дружиною — у період активного клубного життя. Актор зізнався, що тоді почав помічати, як алкоголь впливає на його відповідальність і ставлення до роботи.

Я зрозумів, що просто починаю тухнути… Я зрозумів, що почав бути просто безвідповідальним - пригадав він.

З часом артист зміг взяти ситуацію під контроль. Однак через роки у шлюбі проблема повернулася — алкоголь знову почав з’являтися у повсякденному житті. За словами гумориста, з друзями вони могли майже щовечора випивати чимало пива, що зрештою позначилося і на здоров’ї.

Ми майже кожного вечора пили по 4 літри пива з кумом… Відповідно, гахнуло по здоров’ю. І замислились - поділився Ткач.

Критичним моментом стала позиція дружини, яка поставила перед ним жорсткий вибір. Подружжя навіть на певний час вирішило пожити окремо.

Був такий момент, що дружина сказала: "Фініта ля комедія. Я, мабуть, або піду, або ти подумаєш - розповів артист.

Саме ця ситуація змусила його переглянути своє ставлення до алкоголю. За словами Ткача, після цього він фактично припинив пити й зараз лише інколи може дозволити собі символічний келих у компанії. Водночас гуморист не приховує, що іноді виникає бажання "обнулитися". Проте останній досвід із текілою переконав його ставитися до алкоголю ще обережніше.

На день народження випив текіли, і на наступний день зрозумів, що треба з цим теж закінчувати - зізнався він.

Нині артист каже, що значно уважніше ставиться до власного здоров’я і намагається не повертатися до звичок, які колись поставили під загрозу його сімейне життя.



