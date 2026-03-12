$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
16:05 • 5804 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 12165 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 15191 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 11488 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 12049 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 11831 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 20893 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 38925 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 48716 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58081 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

Актор зізнався у зловживанні алкоголем та тимчасовому розриві з дружиною. Після ультиматуму коханої гуморист змінив спосіб життя заради збереження сім'ї.

Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною

Український актор і гуморист Юрій Ткач відверто розповів про складний період у житті, коли надмірне вживання алкоголю серйозно вплинуло на його родину та мало не призвело до розриву з дружиною Вікторією Ткач, передає УНН з посиланням на YouTube-проєкт Що ДаLee.

Отож, за словами Ткача, перші тривожні сигнали з’явилися ще задовго до знайомства з майбутньою дружиною — у період активного клубного життя. Актор зізнався, що тоді почав помічати, як алкоголь впливає на його відповідальність і ставлення до роботи.

Я зрозумів, що просто починаю тухнути… Я зрозумів, що почав бути просто безвідповідальним

- пригадав він.

 З часом артист зміг взяти ситуацію під контроль. Однак через роки у шлюбі проблема повернулася — алкоголь знову почав з’являтися у повсякденному житті. За словами гумориста, з друзями вони могли майже щовечора випивати чимало пива, що зрештою позначилося і на здоров’ї.

Ми майже кожного вечора пили по 4 літри пива з кумом… Відповідно, гахнуло по здоров’ю. І замислились

- поділився Ткач.

Критичним моментом стала позиція дружини, яка поставила перед ним жорсткий вибір. Подружжя навіть на певний час вирішило пожити окремо.

Був такий момент, що дружина сказала: "Фініта ля комедія. Я, мабуть, або піду, або ти подумаєш

- розповів артист.

Саме ця ситуація змусила його переглянути своє ставлення до алкоголю. За словами Ткача, після цього він фактично припинив пити й зараз лише інколи може дозволити собі символічний келих у компанії. Водночас гуморист не приховує, що іноді виникає бажання "обнулитися". Проте останній досвід із текілою переконав його ставитися до алкоголю ще обережніше.

На день народження випив текіли, і на наступний день зрозумів, що треба з цим теж закінчувати

- зізнався він.

Нині артист каже, що значно уважніше ставиться до власного здоров’я і намагається не повертатися до звичок, які колись поставили під загрозу його сімейне життя.

