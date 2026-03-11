Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 2876 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 7324 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 10289 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 14270 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 22675 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 33021 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 32165 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44174 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 119443 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87562 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Популярнi новини
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 45522 перегляди
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф10:48 • 12286 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 19868 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 14602 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 11214 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом15:51 • 260 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 5394 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 14816 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 31960 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 32351 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Співак зупинив концерт у Кременчуці через незмикання зв'язок і переніс виступ у Черкасах. Артисту знадобиться кілька днів на відновлення здоров'я.

Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом

Український співак Віталій Козловський був змушений зробити паузу в гастрольному графіку через хворобу. Під час виступу в Кременчуці артист повідомив глядачам, що через проблеми зі здоров’ям не може продовжувати концерт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Нині відомо, що хвороба вплинула на голос співака, і йому необхідні кілька днів для відновлення. Через це також переноситься концерт у Черкасах. Козловський вибачився перед фанами за незручності та пообіцяв, що обидва виступи відбудуться пізніше.

"На жаль, довелось зупинити концерт, бо хвороба взяла своє, голос зірвався і співати я вже не міг. Повне незмикання зв'язок. Пауза в декілька днів дуже потрібна, щоб одужати. Тому концерт в Черкасах теж вимушений перенести" - заявив Козловський.

На даний момент кременчуцький концерт перенесено на 12 травня, а точну дату черкаського виступу оголосять додатково.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, як Віталій Козловський представив україномовну версію свого треку "Шекспір" 1 березня у Києві. Прем'єра відбулася під час сольного концерту в Національному палаці мистецтв "Україна".

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite