Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом

Український співак Віталій Козловський був змушений зробити паузу в гастрольному графіку через хворобу. Під час виступу в Кременчуці артист повідомив глядачам, що через проблеми зі здоров’ям не може продовжувати концерт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Нині відомо, що хвороба вплинула на голос співака, і йому необхідні кілька днів для відновлення. Через це також переноситься концерт у Черкасах. Козловський вибачився перед фанами за незручності та пообіцяв, що обидва виступи відбудуться пізніше.

"На жаль, довелось зупинити концерт, бо хвороба взяла своє, голос зірвався і співати я вже не міг. Повне незмикання зв'язок. Пауза в декілька днів дуже потрібна, щоб одужати. Тому концерт в Черкасах теж вимушений перенести" - заявив Козловський.

На даний момент кременчуцький концерт перенесено на 12 травня, а точну дату черкаського виступу оголосять додатково.

Нагадаємо

