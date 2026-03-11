Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф

Фото: ГУР МО України

Головне управління розвідки Міністерства оборони у співпраці з Міністерством молоді і спорту та Центром протидії дезінформації РНБО України оприлюднили дані щодо шести російських спортсменів-паралімпійців, які брали безпосередню участь у війні проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Інформація опублікована у розділі "Чемпіони терору" порталу "War&Sanctions" - серед них:

артемій рєпкін - підполковник збройних сил рф, член паралімпійської збірної чувашії з легкої атлетики, учасник Чемпіонату світу Міжнародної ради військового спорту (CISM) з параатлетики 2025 року в Кіто (Еквадор) у складі збірної команди збройних сил росії, депутат чебоксарської міської ради депутатів, член всеросійської політичної партії "єдіная россія" та безпосередній учасник війни проти України у статусі заступника командира 96-ї окремої розвідувальної бригади 1-ї танкової армії;

дмітрій борісов - капітан збройних сил рф, член паралімпійської збірної росії з паверліфтингу, капітан команди ветеранів так званої “сво” зі следж-хокею "звєзда", брав участь у війні проти України на посаді командира мотострілецької роти 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії;

антон лішик - старший прапорщік збройних сил рф, член збірної команди збройних сил росії, учасник чемпіонату світу зі стрільби з лука Міжнародної ради військового спорту 2024 року в Дацці (Бангладеш), чинний учасник війни проти України, старшина дисциплінарної роти 36-го окремого дисциплінарного батальйону.

Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі. Держава-агресор росія використовує паралімпійський спорт як інструмент для повноцінного повернення до світової спортивної спільноти - зазначили в ГУР.

