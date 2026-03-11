$43.860.0351.040.33
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06 • 18098 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 19845 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 34549 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 99513 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 75893 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 43083 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 45970 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 36140 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 70633 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф

Київ • УНН

 • 4004 перегляди

Розвідка ідентифікувала російських спортсменів, які воювали проти України. Серед них офіцери та депутати, що планують участь у міжнародних змаганнях.

Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф
Фото: ГУР МО України

Головне управління розвідки Міністерства оборони у співпраці з Міністерством молоді і спорту та Центром протидії дезінформації РНБО України оприлюднили дані щодо шести російських спортсменів-паралімпійців, які брали безпосередню участь у війні проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Інформація опублікована у розділі "Чемпіони терору" порталу "War&Sanctions" - серед них:

  • артемій рєпкін - підполковник збройних сил рф, член паралімпійської збірної чувашії з легкої атлетики, учасник Чемпіонату світу Міжнародної ради військового спорту (CISM) з параатлетики 2025 року в Кіто (Еквадор) у складі збірної команди збройних сил росії, депутат чебоксарської міської ради депутатів, член всеросійської політичної партії "єдіная россія" та безпосередній учасник війни проти України у статусі заступника командира 96-ї окремої розвідувальної бригади 1-ї танкової армії;
    • дмітрій борісов - капітан збройних сил рф, член паралімпійської збірної росії з паверліфтингу, капітан команди ветеранів так званої “сво” зі следж-хокею "звєзда", брав участь у війні проти України на посаді командира мотострілецької роти 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії;
      • антон лішик - старший прапорщік збройних сил рф, член збірної команди збройних сил росії, учасник чемпіонату світу зі стрільби з лука Міжнародної ради військового спорту 2024 року в Дацці (Бангладеш), чинний учасник війни проти України, старшина дисциплінарної роти 36-го окремого дисциплінарного батальйону.

        Такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі. Держава-агресор росія використовує паралімпійський спорт як інструмент для повноцінного повернення до світової спортивної спільноти

        - зазначили в ГУР.

        Нагадаємо

        Головне управління розвідки Міністерства оборони та Центр протидії дезінформації РНБО України опублікували інформацію про десятьох російських публічних осіб, які публічно підтримують збройну агресію рф проти України та виправдовують російську окупацію українських територій.

        Євген Устименко

        СуспільствоВійна в УкраїніСпортСвіт
        російська пропаганда
        Санкції
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Рада національної безпеки і оборони України
        Головне управління розвідки Міністерства оборони України
        Бангладеш
        Україна
        Еквадор