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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25389 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153839 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134849 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137626 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133652 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133872 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195969 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77503 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164588 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116798 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 09:26 • 110558 перегляди

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Еквадор

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В Еквадорі завершились вибори, які визначать курс країни

Еквадорці обирали між Нобоа, що обіцяє боротьбу зі злочинністю та економічне зростання, і Гонсалес, яка прагне повернути соціальну політику часів Корреа. Явка виборців перевищила 80%.

Новини Світу • 13 квітня, 23:26 • 2810 перегляди

В Еквадорі оголошено надзвичайний стан через злочинність напередодні виборів

Президент Еквадору Даніель Нобоа ввів надзвичайний стан у кількох регіонах, включно зі столицею, через зростання насильства напередодні виборів. Обмежено свободи громадян.

Новини Світу • 12 квітня, 19:45 • 2934 перегляди

Харчувався тарганами і птахами: в Еквадорі знайшли рибалку з Перу, який загубився в морі 95 днів тому

Перуанський рибалка Максимо Напа дивом вижив, дрейфуючи в океані 95 днів після шторму. Він харчувався тарганами, птахами, черепахами та збирав дощову воду.

Новини Світу • 16 березня, 10:26 • 21288 перегляди

Банани під загрозою: до 2080 року вирощування культури в Латинській Америці стане економічно невигідним

До 2080 року 60% регіонів Латинської Америки не зможуть вирощувати банани через зміни клімату. Колумбія та Коста-Ріка постраждають найбільше, тоді як Еквадор залишиться основним виробником.

Новини Світу • 10 березня, 14:20 • 24247 перегляди

Світові трейдери кави скорочують закупівлі через рекордне зростання цін

Ціни на каву арабіка зросли на 70% за рік, що призвело до дефіциту на полицях магазинів. Трейдери та обсмажувальники скорочують закупівлі, очікуючи падіння цін на 30% до кінця року.

Економіка • 7 березня, 13:46 • 20110 перегляди

Вибори в Еквадорі: опонентів розділяє менше 1% голосів

На президентських виборах в Еквадорі Даніель Нобоа набирає 44,5% голосів, а Луїза Гонсалес - 44,1%. Можливий другий тур 13 квітня, якщо різниця залишиться мінімальною.

Новини Світу • 10 лютого, 05:03 • 25862 перегляди

Польські фермери погрожують в грудні перекрити весь кордон з Україною

Аграрії Польщі погрожують заблокувати всі пункти перетину з Україною, якщо уряд не виконає їхніх вимог. Фермери вимагають збереження податку та протидії угоді про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Новини Світу • 26 листопада, 01:49 • 71729 перегляди

Експрезидент Болівії звинуватив військових і поліцію у спробі "знищити" його за допомогою збройного нападу

Ево Моралес повідомив про спробу замаху на його життя за участю військових та поліції. За його словами, невідомі на вантажівках переслідували та обстріляли його автомобіль.

Новини Світу • 28 жовтня, 10:38 • 13760 перегляди

В Еквадорі пропонують конституційну реформу, яка дозволить розміщувати на території країни іноземні військові бази

Президент Еквадору ініціював конституційну реформу для дозволу іноземних військових баз. Зміна скасує заборону 2008 року і може відкрити шлях для повернення американської бази в Манті.

Новини Світу • 18 жовтня, 10:38 • 15413 перегляди

Суд Еквадору притягнув до відповідальності 30 осіб за організовану злочинність

Серед обвинувачених - колишні високопосадовці судової системи, поліції та тюремного агентства.

Новини Світу • 8 жовтня, 00:18 • 19106 перегляди

В Міністерстві фінансів США критикують МВФ та пропонують зміни у підходах організації

Заступник міністра фінансів США Брент Німан висловив критику щодо роботи МВФ. Він закликав до більшої прозорості, жорсткішого аналізу та змін у голосуванні акціонерів Фонду.

Економіка • 2 жовтня, 08:09 • 15797 перегляди

26 вересня: День альпаки, День народження грамофона

На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.

УНН Lite • 26 вересня, 03:07 • 136363 перегляди

В Еквадорі 5 людей засуджено за вбивство кандидата в президенти країни

П'ятеро осіб, засуджених за вбивство кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо в серпні 2023 року, дістали суворі тюремні строки, до того ж двох із них, які належали до злочинного угруповання Los Lobos, було зараховано до терористів.

Новини Світу • 13 липня, 18:04 • 25556 перегляди

Еквадор повністю знеструмлений через збій на лінії електропередачі

В Еквадорі відбулося загальнонаціональне відключення електроенергії, яке знеструмило всю країну через збій в лініях електропередач, в результаті чого метро в столиці країни Кіто перестало працювати.

Суспільство • 19 червня, 23:15 • 50751 перегляди

Сильні дощі в Центральній Америці забрали життя щонайменше 13 людей

Сильні дощі в Центральній Америці спричинили повені та зсуви ґрунту, в результаті чого загинуло щонайменше 13 людей в Сальвадорі та Гватемалі.

Суспільство • 18 червня, 03:04 • 20210 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

Політика • 16 червня, 21:34 • 106243 перегляди

Треба розібратись з росією з точки зору Міжнародного права і застосуванням нею хімічної зброї - Глава МЗС Мексики

Міністр закордонних справ Мексики Алісія Барсена заявила про необхідність розібратись з росією з точки зору міжнародного права і застосування нею хімічної зброї, а також вжити заходів для запобігання поширенню чорного ринку зброї в Європі.

Війна • 16 червня, 12:25 • 34535 перегляди

Еквадор готовий активно просувати мирне рішення в "конфлікті"

Еквадор готовий активно сприяти мирному вирішенню конфлікту між Росією та Україною шляхом діалогу та переговорів, визнаючи значні виклики, пов'язані з конфліктом, і закликаючи міжнародне співтовариство працювати над примиренням та досягненням тривалого миру.

Війна • 16 червня, 11:28 • 23452 перегляди

У Колумбії ухвалили законопроєкт про заборону кориди з 2027 року

Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.

Новини Світу • 29 травня, 14:57 • 21703 перегляди

В Іспанії поліція вилучила в картелю рекордну партію метамфетаміну в майже 2 тонни

Іспанська поліція вилучила 1,8 тонни метамфетаміну у мексиканського картелю Сіналоа, заарештувавши 5 підозрюваних. Правоохоронці кажуть, що це найбільша конфіскована партія наркотику.

Новини Світу • 17 травня, 17:22 • 25706 перегляди

Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга збільшилася втричі за останні п’ять років

За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.

Новини Світу • 6 травня, 15:01 • 34626 перегляди

Байден проводить наймасштабнішу реформу експорту зброї за десятиліття

Адміністрація Байдена посилює правила експорту цивільної зброї до 36 країн, щоб запобігти її використанню для скоєння злочинів і порушень прав людини.

Політика • 27 квітня, 00:56 • 32155 перегляди

Еквадор оголосив надзвичайний стан через кризу в енергетиці

Еквадор оголосив надзвичайний стан через енергетичну кризу, спричинену посухою, яка вплинула на виробництво гідроелектроенергії, що призвело до нормування електроенергії та її імпорту з Колумбії.

Економіка • 20 квітня, 03:34 • 34929 перегляди

Мексика та Нікарагуа розірвали відносини з Еквадором

Мексика і Нікарагуа розірвали дипломатичні відносини з Еквадором після того, як еквадорські сили безпеки здійснили рейд на мексиканське посольство в Кіто і заарештували колишнього віце-президента Еквадору Хорхе Гласа, який перебував там як біженець.

Новини Світу • 7 квітня, 03:58 • 42737 перегляди

Болгарія конфіскувала близько 170 кг кокаїну, які перевозили в бананах з Еквадору

Болгарські митники вилучили близько 170 кг кокаїну на суму 6,2 млн євро, прихованих у вантажі бананів з Еквадору.

Кримінал та НП • 27 березня, 02:50 • 35427 перегляди

Допоможе експортувати технології: додаток "Дія" відкриває код

Український додаток "Дія" відтепер має відкритий вихідний код, що дозволить іншим країнам імпортувати та запускати власні державні сервіси на основі технологій "Дії".

Політика • 13 березня, 17:56 • 27542 перегляди

Галапагоський вулкан почав виверження на безлюдному острові

Еквадорський вулкан Ла-Кумбре на безлюдному острові Фернандіна в Галапагоському архіпелазі почав вивергатися, викидаючи газ і лаву, але не становить жодної загрози.

Новини Світу • 4 березня, 02:23 • 33959 перегляди

Науковці виявили новий вид амазонської анаконди - найбільшої змії у світі

Дослідники відкрили новий вид амазонської анаконди в Еквадорі, який відокремився від свого найближчого родича 10 мільйонів років тому, але досі виглядає майже ідентично.

Новини Світу • 3 березня, 07:05 • 205610 перегляди

У Лондоні завершилися слухання у справі Ассанжа

Високий суд Англії та Уельсу завершив дводенні слухання щодо екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США або розгляду його апеляції, заявивши, що остаточне рішення буде прийнято пізніше.

Політика • 22 лютого, 03:10 • 29891 перегляди

В МЗС Еквадору заявили що не будуть передавати ані Україні, ані росії військову техніку

Міністр закордонних справ Еквадору заявив, що Еквадор зберігатиме нейтральну позицію в міжнародних збройних конфліктах і не відправлятиме військову техніку в Україну чи Росію.

Війна • 19 лютого, 18:39 • 108817 перегляди