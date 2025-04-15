Еквадорці обирали між Нобоа, що обіцяє боротьбу зі злочинністю та економічне зростання, і Гонсалес, яка прагне повернути соціальну політику часів Корреа. Явка виборців перевищила 80%.
Президент Еквадору Даніель Нобоа ввів надзвичайний стан у кількох регіонах, включно зі столицею, через зростання насильства напередодні виборів. Обмежено свободи громадян.
Перуанський рибалка Максимо Напа дивом вижив, дрейфуючи в океані 95 днів після шторму. Він харчувався тарганами, птахами, черепахами та збирав дощову воду.
До 2080 року 60% регіонів Латинської Америки не зможуть вирощувати банани через зміни клімату. Колумбія та Коста-Ріка постраждають найбільше, тоді як Еквадор залишиться основним виробником.
Ціни на каву арабіка зросли на 70% за рік, що призвело до дефіциту на полицях магазинів. Трейдери та обсмажувальники скорочують закупівлі, очікуючи падіння цін на 30% до кінця року.
На президентських виборах в Еквадорі Даніель Нобоа набирає 44,5% голосів, а Луїза Гонсалес - 44,1%. Можливий другий тур 13 квітня, якщо різниця залишиться мінімальною.
Аграрії Польщі погрожують заблокувати всі пункти перетину з Україною, якщо уряд не виконає їхніх вимог. Фермери вимагають збереження податку та протидії угоді про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.
Ево Моралес повідомив про спробу замаху на його життя за участю військових та поліції. За його словами, невідомі на вантажівках переслідували та обстріляли його автомобіль.
Президент Еквадору ініціював конституційну реформу для дозволу іноземних військових баз. Зміна скасує заборону 2008 року і може відкрити шлях для повернення американської бази в Манті.
Серед обвинувачених - колишні високопосадовці судової системи, поліції та тюремного агентства.
Заступник міністра фінансів США Брент Німан висловив критику щодо роботи МВФ. Він закликав до більшої прозорості, жорсткішого аналізу та змін у голосуванні акціонерів Фонду.
На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.
П'ятеро осіб, засуджених за вбивство кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо в серпні 2023 року, дістали суворі тюремні строки, до того ж двох із них, які належали до злочинного угруповання Los Lobos, було зараховано до терористів.
В Еквадорі відбулося загальнонаціональне відключення електроенергії, яке знеструмило всю країну через збій в лініях електропередач, в результаті чого метро в столиці країни Кіто перестало працювати.
Сильні дощі в Центральній Америці спричинили повені та зсуви ґрунту, в результаті чого загинуло щонайменше 13 людей в Сальвадорі та Гватемалі.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Міністр закордонних справ Мексики Алісія Барсена заявила про необхідність розібратись з росією з точки зору міжнародного права і застосування нею хімічної зброї, а також вжити заходів для запобігання поширенню чорного ринку зброї в Європі.
Еквадор готовий активно сприяти мирному вирішенню конфлікту між Росією та Україною шляхом діалогу та переговорів, визнаючи значні виклики, пов'язані з конфліктом, і закликаючи міжнародне співтовариство працювати над примиренням та досягненням тривалого миру.
Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.
Іспанська поліція вилучила 1,8 тонни метамфетаміну у мексиканського картелю Сіналоа, заарештувавши 5 підозрюваних. Правоохоронці кажуть, що це найбільша конфіскована партія наркотику.
За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.
Адміністрація Байдена посилює правила експорту цивільної зброї до 36 країн, щоб запобігти її використанню для скоєння злочинів і порушень прав людини.
Еквадор оголосив надзвичайний стан через енергетичну кризу, спричинену посухою, яка вплинула на виробництво гідроелектроенергії, що призвело до нормування електроенергії та її імпорту з Колумбії.
Мексика і Нікарагуа розірвали дипломатичні відносини з Еквадором після того, як еквадорські сили безпеки здійснили рейд на мексиканське посольство в Кіто і заарештували колишнього віце-президента Еквадору Хорхе Гласа, який перебував там як біженець.
Болгарські митники вилучили близько 170 кг кокаїну на суму 6,2 млн євро, прихованих у вантажі бананів з Еквадору.
Український додаток "Дія" відтепер має відкритий вихідний код, що дозволить іншим країнам імпортувати та запускати власні державні сервіси на основі технологій "Дії".
Еквадорський вулкан Ла-Кумбре на безлюдному острові Фернандіна в Галапагоському архіпелазі почав вивергатися, викидаючи газ і лаву, але не становить жодної загрози.
Дослідники відкрили новий вид амазонської анаконди в Еквадорі, який відокремився від свого найближчого родича 10 мільйонів років тому, але досі виглядає майже ідентично.
Високий суд Англії та Уельсу завершив дводенні слухання щодо екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США або розгляду його апеляції, заявивши, що остаточне рішення буде прийнято пізніше.
Міністр закордонних справ Еквадору заявив, що Еквадор зберігатиме нейтральну позицію в міжнародних збройних конфліктах і не відправлятиме військову техніку в Україну чи Росію.