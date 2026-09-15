США спрямують мільйони доларів військової допомоги з Європи та Близького Сходу на підтримку дружніх до Трампа країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа скорочує військову допомогу Європі та Близькому Сходу, щоб підтримати уряди з консервативними поглядами в Центральній та Південній Америці. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Адміністрація Трампа відкликає десятки мільйонів доларів військової допомоги США, призначеної для країн Європи та Близького Сходу, щоб підтримати уряди з консервативними поглядами в Центральній та Південній Америці - пише видання.

У вівторок Державний департамент повідомив Конгрес, що перерозподілить 52 мільйони доларів, призначених на фінансування збройних сил Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, на користь Панами, Перу, Еквадору та Колумбії.

Минулого тижня держсекретар Марко Рубіо відвідав Колумбію, Еквадор та Перу і пообіцяв їм додаткову підтримку, оскільки адміністрація Трампа у своїй зовнішній політиці надає пріоритет Західній півкулі, зосереджуючись на боротьбі з наркотрафіком та нелегальною імміграцією.

Це лише останній із низки кроків, спрямованих на скорочення фінансування або розгортання військ у Європі у відповідь на скарги президента Дональда Трампа щодо того, що союзники по НАТО не виділяють достатніх коштів на свої оборонні бюджети, а також з інших питань.

Державний департамент заявив, що кошти будуть використані для "боротьби з наркотероризмом у нас на задньому дворі та допомоги в продовженні забезпечення безпеки Панамського каналу", додавши, що Західній півкулі історично не надавалася військова допомога США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп "готовий" до переговорів з Іраном і наполягає, що інші країни мають відшкодувати США витрати, пов’язані з нафтою, яка транспортується через Ормузьку протоку.