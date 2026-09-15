США спрямують мільйони доларів військової допомоги з Європи та Близького Сходу на підтримку дружніх до Трампа країн

$44.620.0751.520.12
ukenru
16:27 • 10687 перегляди
На Сумщині продовжили комендантську годину - скільки триватиме
14:32 • 21159 перегляди
Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?
14:18 • 14792 перегляди
Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень
12:55 • 19406 перегляди
В Україні зросте вартість проїзду в електричках - стали відомі тарифи та коли їх буде запроваджено
15 вересня, 12:10 • 22599 перегляди
Єрмаку не продовжили обов’язок носити електронний браслет
15 вересня, 09:36 • 34584 перегляди
Рада погодила звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора
15 вересня, 07:51 • 42388 перегляди
У Києві помер постраждалий під час ранкової атаки рф, 8 пораненихPhoto
15 вересня, 04:54 • 70060 перегляди
З'явилися нові деталі першого збиття дрона над Литвою авіацією НАТО
15 вересня, 04:45 • 55139 перегляди
У США комітет Палати представників схвалив законопроєкт про санкції проти росії з тарифами до 500%
15 вересня, 04:38 • 47191 перегляди
У росії після атаки дронів повністю зупинився один із головних виробників компонентів для вибухівки – монітори
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.3м/с
62%
752мм
Популярнi новини
Фрегат рф випустив сигнальні ракети по вертольоту Збройних сил Данії 15 вересня, 08:43 • 29652 перегляди
Ліга Європи УЄФА 2026/27: розклад та учасники лігового етапу 15 вересня, 09:40 • 11635 перегляди
НАБУ і САП викрили схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів "Укрнафти"Video15 вересня, 10:29 • 14137 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 26907 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15:14 • 10800 перегляди
Публікації
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15:14 • 10823 перегляди
Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?14:32 • 21159 перегляди
БПЛА "Орлан": характеристики, види та небезпекиPhoto15 вересня, 04:00 • 90969 перегляди
Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог14 вересня, 16:13 • 81190 перегляди
Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування
Ексклюзив
14 вересня, 13:55 • 83318 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віталій Кличко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 26916 перегляди
Джин Смарт встановила історичний рекорд "Еммі", вигравши нагороду за кожен сезон "Хаків"15 вересня, 01:08 • 65302 перегляди
6-річна донька Блума обрала татуювання з "Піратів Карибського моря", навіть не знаючи про роль батькаPhoto15 вересня, 00:05 • 72012 перегляди
Дітей Меган Маркл і принца Гаррі терміново перевели до іншої школи через загрозу їхній безпеці14 вересня, 23:05 • 62713 перегляди
Маколей Калкін та Бренда Сонг відповіли на чутки про їхнє таємне весілля14 вересня, 22:06 • 58173 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

США спрямують мільйони доларів військової допомоги з Європи та Близького Сходу на підтримку дружніх до Трампа країн

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Адміністрація Трампа перерозподілить $52 млн для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку на користь чотирьох країн Центральної та Південної Америки.

США спрямують мільйони доларів військової допомоги з Європи та Близького Сходу на підтримку дружніх до Трампа країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа скорочує військову допомогу Європі та Близькому Сходу, щоб підтримати уряди з консервативними поглядами в Центральній та Південній Америці. Про це пише Associated Press, передає УНН. 

Адміністрація Трампа відкликає десятки мільйонів доларів військової допомоги США, призначеної для країн Європи та Близького Сходу, щоб підтримати уряди з консервативними поглядами в Центральній та Південній Америці 

- пише видання. 

У вівторок Державний департамент повідомив Конгрес, що перерозподілить 52 мільйони доларів, призначених на фінансування збройних сил Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, на користь Панами, Перу, Еквадору та Колумбії.

Минулого тижня держсекретар Марко Рубіо відвідав Колумбію, Еквадор та Перу і пообіцяв їм додаткову підтримку, оскільки адміністрація Трампа у своїй зовнішній політиці надає пріоритет Західній півкулі, зосереджуючись на боротьбі з наркотрафіком та нелегальною імміграцією.

Це лише останній із низки кроків, спрямованих на скорочення фінансування або розгортання військ у Європі у відповідь на скарги президента Дональда Трампа щодо того, що союзники по НАТО не виділяють достатніх коштів на свої оборонні бюджети, а також з інших питань.

Державний департамент заявив, що кошти будуть використані для "боротьби з наркотероризмом у нас на задньому дворі та допомоги в продовженні забезпечення безпеки Панамського каналу", додавши, що Західній півкулі історично не надавалася військова допомога США.

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп "готовий" до переговорів з Іраном і наполягає, що інші країни мають відшкодувати США витрати, пов’язані з нафтою, яка транспортується через Ормузьку протоку. 

Павло Башинський

Світ
Перу
Ассошіейтед Прес
Панама
Державний департамент США
Колумбія
НАТО
Ірак
Туніс
Північна Македонія
Дональд Трамп
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Еквадор