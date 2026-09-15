З'явилися нові деталі першого збиття дрона над Литвою авіацією НАТО

Безпілотник, який уночі залетів до Литви з території білорусі, збили італійські винищувачі НАТО. Уламки дрона вже знайшли, повідомляють Збройні сили Литви, пише УНН.

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За даними військових, близько опівночі в повітряному просторі помітили об'єкт, який рухався у напрямку Литви. Після його ідентифікації в повітря підняли союзницьку авіацію.

Приблизно о 00:20 ідентифікований безпілотник був збитий винищувачами союзників з Італії, які злетіли з авіабази Шяуляй – повідомили Збройні сили Литви.

Уламки дрона вже знайшли

На місці падіння працюють литовська поліція та військова поліція. Фахівці збирають уламки, щоб встановити тип безпілотника та його призначення.

Нам потрібно оцінити ситуацію, зібрати уламки, визначити, що це був за об'єкт, яким було його призначення. Уламки поки не дозволяють нам визначити, чи був це бойовий безпілотник – заявив керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас.

Наразі також невідомо, чи ніс дрон вибухівку. Раніше литовська влада повідомила, що безпілотник залетів із білорусі, після чого рухався через район Лентваріса і Тракайський район на захід. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви