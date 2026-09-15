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Появились новые детали первого сбития дрона над Литвой авиацией НАТО

Киев • УНН

 • 70881 просмотра

Дрон, залетевший в Литву из Беларуси, сбили итальянские истребители НАТО. Обломки исследуют, тип и наличие взрывчатки не установлены.

Появились новые детали первого сбития дрона над Литвой авиацией НАТО

Беспилотник, который ночью залетел в Литву с территории Беларуси, сбили итальянские истребители НАТО. Обломки дрона уже нашли, сообщают Вооружённые силы Литвы, пишет УНН.

Детали

По данным военных, около полуночи в воздушном пространстве заметили объект, который двигался в направлении Литвы. После его идентификации в воздух подняли авиацию союзников.

Примерно в 00:20 идентифицированный беспилотник был сбит истребителями союзников из Италии, которые взлетели с авиабазы Шяуляй

– сообщили Вооружённые силы Литвы.

Обломки дрона уже нашли

На месте падения работают литовская полиция и военная полиция. Специалисты собирают обломки, чтобы установить тип беспилотника и его предназначение.

Нам нужно оценить ситуацию, собрать обломки, определить, что это был за объект и каково было его предназначение. Обломки пока не позволяют нам определить, был ли это боевой беспилотник

– заявил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

В настоящее время также неизвестно, нёс ли дрон взрывчатку. Ранее литовские власти сообщили, что беспилотник залетел из Беларуси, после чего двигался через район Лентвариса и Тракайский район на запад. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Истребители НАТО сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы15.09.26, 00:50 • 12108 просмотров

Степан Гафтко

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