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Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт

Киев • УНН

 • 13030 просмотра

РФ начала зимнюю кампанию ударов ещё в сентябре, атаковав энергетику и критическую инфраструктуру Украины. ISW объяснил расчёт Кремля.

Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт

Успехи Украины на поле боя в 2026 году, вероятно, заставляют владимира путина пересматривать первоначальную стратегию достижения победы в войне. Кремль всё больше делает ставку на масштабные удары по украинской энергетической и критической инфраструктуре зимой, говорится в отчёте Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Подробности

Аналитики считают, что россия уже начала зимнюю ударную кампанию 2026–2027 годов. Она стартовала в конце сентября — ещё до начала отопительного сезона.

По оценке ISW, российское руководство может рассчитывать на то, что систематические удары по энергетике и другой критической инфраструктуре сделают жизнь гражданского населения настолько сложной, что это усилит давление на Украину и заставит её согласиться на требования москвы. Вставленный текст markdown

россия начала зимнюю кампанию раньше

ISW обращает внимание, что россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру каждую зиму с 2022–2023 годов. Однако на этот раз кампания началась раньше, чем обычно.

Аналитики предполагают, что таким образом россия пытается использовать преимущество новых средств поражения до того, как Украина сможет масштабировать эффективные способы противодействия российским баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам.

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Только в течение недели с 27 сентября по 4 октября российские войска применили против Украины более 1 900 ударных беспилотников, среди которых более 800 реактивных, около 1 700 авиабомб и 25 ракет.

В ISW считают, что кремль также пытается представить усиление ударов как "ответ" на украинские атаки по территории россии. В то же время аналитики отмечают, что рф систематически наносит удары по Украине с самого начала полномасштабного вторжения.

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Степан Гафтко

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