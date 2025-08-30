Государственная граница Украины

На территорию, контролируемую Украиной, удалось вернуть группу мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет

Группу детей в возрасте от 3 до 17 лет вернули на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной Херсонщины. Оккупанты заставляли их учить гимн рф, участвовать в пропагандистских мероприятиях и угрожали принудительной мобилизацией.