Государственная граница Украины

13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ
30 августа, 06:01
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах
30 августа, 08:35
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16
30 августа, 09:00
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия
09:59
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
10:03
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
10:03
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Новости по теме
Трамп рассматривает возможность выхода из переговоров, пока рф и Украина не начнут проявлять гибкость - Axios

Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий в отношении Украины и рф. Белый дом разочарован отсутствием прогресса и позицией европейских лидеров.

Политика • 14:31
На фронте произошло 104 боестолкновения, 38 из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 104 боевых столкновения, 38 из них на Покровском направлении. Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Война в Украине • 13:39
Польша выдворила 15 украинцев: деталиPhotoVideo

Польша выслала 15 граждан Украины 30 августа. Они имели судимости за кражи, грабежи, управление автомобилем в нетрезвом виде и представляли угрозу общественной безопасности.

Криминал и ЧП • 10:26
В Крыму было "громко": сообщают о неспокойном утре в районах Армянска, аэропорта в Симферополе и аэродрома "Саки"PhotoVideo

В оккупированном Крыму зафиксированы взрывы в Армянске, Симферополе, Новофедоровке и Саках. Сообщается о попадании в районе аэропортов и приостановке движения морского транспорта в Севастополе.

Война в Украине • 30 августа, 08:58
путин хочет восстановить Советский Союз - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что путин имеет целью восстановить бывший Советский Союз в территориальном плане. Он подчеркнул необходимость усиления франко-германского сотрудничества для движения Европы вперед.

Политика • 30 августа, 07:59
29 августа на фронте зафиксировано 172 боя: на Покровском направлении украинские защитники остановили 50 штурмов

За минувшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения. Оккупанты понесли потери в 850 человек, 6 танков и 47 артсистем.

Война в Украине • 30 августа, 05:45
120 боестолкновений на фронте: враг активно наступает на Покровском направлении

В течение суток 29 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 120 боевых столкновений. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где произошло 33 штурмовых действия.

Война в Украине • 29 августа, 22:31
Трамп предлагает привлечь китайских миротворцев в Украину - Financial Times

Дональд Трамп якобы предлагал привлечь китайские войска в качестве миротворцев в Украине после российской агрессии. Это касалось контроля нейтральной зоны вдоль линии фронта.

Политика • 29 августа, 19:19
Президент уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Никифоренко с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины. Никифоренко занимал эту должность с сентября 2019 года.

Политика • 29 августа, 19:03
В Берлине растет число школ, где преподают русский язык - СМИ

Число берлинских школ, преподающих русский язык, выросло до 60 в 2024/25 учебном году, тогда как число учителей русского языка сократилось. Администрация Сената не предоставила информации о влиянии агрессии рф на преподавание языка.

Новости Мира • 29 августа, 18:23
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии

Полковник Риво Меймер сообщил о гибели эстонского добровольца Олева Рооста, который воевал в составе 3-го отдельного полка ССО Украины. Роост стал пятым эстонским добровольцем, погибшим в Украине, имея опыт службы в Афганистане и Мали.

Война в Украине • 29 августа, 17:11
На фронте произошло 56 боестолкновений, большинство из них на Покровском и Лиманском направлениях - Генштаб

По состоянию на 16:00 зафиксировано 56 боевых столкновений, большинство из которых приходится на Покровское и Лиманское направления. Враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов и наносит авиаудары.

Война в Украине • 29 августа, 14:56
Зеленский объяснил, почему разрешили мужчинам до 22 лет выезжать за границу

Президент Зеленский заверил, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияет на обороноспособность. Решение принято для сохранения связи молодежи с Украиной и их обучения в украинских вузах.

Общество • 29 августа, 14:08
Зеленский о статье Politico о "буферной зоне": она уже существует

Президент Зеленский заявил, что слышал об идее 40-километровой буферной зоны от европейцев и американцев. Он подчеркнул, что «серая зона» уже существует, и нет необходимости в дополнительных условиях от россии.

Политика • 29 августа, 13:08
Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины

Президент Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины: финансирование армии, сотрудничество с НАТО и санкции против рф. На следующей неделе ожидается обсуждение этих вопросов с международными партнерами.

Политика • 29 августа, 12:58
На Сумском направлении Силы обороны вытесняют врага - Президент

Президент Владимир Зеленский заявил о постепенном вытеснении российских войск на Сумском направлении. На Запорожье ситуация без изменений, сохраняется опасность из-за накопления десантных сил врага.

Война в Украине • 29 августа, 12:42
На территорию, контролируемую Украиной, удалось вернуть группу мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет

Группу детей в возрасте от 3 до 17 лет вернули на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной Херсонщины. Оккупанты заставляли их учить гимн рф, участвовать в пропагандистских мероприятиях и угрожали принудительной мобилизацией.

Общество • 29 августа, 11:53
Песков уклонился от ответа: готовность РФ к разделению по линии фронта в Кремле не подтверждена

Кремль не подтверждает готовность к компромиссам по территориям, о чем заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. Песков не прокомментировал информацию, что Москва согласна остановиться на линии фронта.

Политика • 29 августа, 11:04
Два направления на фронте за минувшие сутки почти сравнялись по количеству боев - ГенштабPhoto

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 191 боестолкновение. Покровское и Лиманское направления лидируют по количеству атак врага.

Война в Украине • 29 августа, 07:43
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto

29 августа — 11-я годовщина Иловайской трагедии, когда украинские военные попали в окружение. Несмотря на договоренности о "зеленом коридоре", российские войска коварно открыли огонь по украинским колоннам.

Война в Украине • 29 августа, 05:00
Танки, более шести десятков артсистем и 850 солдат: Генштаб обнародовал потери РФ за сутки

За прошедшие сутки, 29 августа, российская оккупационная армия потеряла 850 военнослужащих и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава и 11143 танков.

Война в Украине • 29 августа, 04:49
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией

Европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны как часть мирного соглашения, но Киев может не согласиться. США не участвуют в этих дискуссиях, а страны НАТО ищут решение для хрупкого мира.

Политика • 29 августа, 04:31
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о заметных изменениях в позиции России по войне в Украине. РФ больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей, а стремится удержать линию фронта на Запорожье и закрепить 25-30% Донецкой области.

Война в Украине • 29 августа, 00:54
Обмен территориями, которого никто не обещал: как Виткофф запутал всех дезинформацией после встречи с Путиным

Стив Виткофф, спецпредставитель президента США, после визита в Москву дезинформировал американцев и украинцев относительно предложений Путина. Это вызвало путаницу из-за отсутствия у Виткоффа дипломатического опыта.

Политика • 28 августа, 23:04
137 боевых столкновений: Лиманское и Покровское направления под сильнейшим ударом

28 августа на фронте зафиксировано 137 боестолкновений, из них 68 — на Лиманском и Покровском направлениях. Враг нанес 50 авиаударов, применив 33 ракеты и 74 управляемые авиабомбы.

Война в Украине • 28 августа, 22:20
Большинство поездов возвращаются к графику, движение возобновят 29 августа - "Укрзализныця"

Укрзализныця сообщила, что большинство поездов возвращаются к графику, а с 29 августа движение планируют возобновить по расписанию. Задержки постепенно нагоняются, и компания делает все для нормализации движения.

Общество • 28 августа, 21:49
Разрешение на выезд мужчин до 22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока - ГПСУ

ГПСУ сообщает, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока на границе. Общий пассажиропоток остается высоким в выходные дни.

Общество • 28 августа, 19:49
Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за нереалистичных требований - СМИ

Дональд Трамп разочарован Зеленским и европейскими лидерами, считая их требования нереалистичными. Он считает, что Украина должна потерять часть территории для прекращения конфликта.

Политика • 28 августа, 19:37
Сырский обсудил с главкомом Норвегии Кристофферсеном напряженную ситуацию на востоке Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с норвежским коллегой Эйриком Кристофферсеном ситуацию на фронте, сосредоточившись на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Сырский отметил необходимость усиления ПВО и артиллерии для защиты городов.

Война в Украине • 28 августа, 19:22
Эксклюзив
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк объяснил экономическое и военно-политическое значение Крыма для Украины. Он отметил, что военное возвращение полуострова затруднено из-за ресурсного превосходства России и ее союзников.

Война в Украине • 28 августа, 15:40