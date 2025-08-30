Государственная граница Украины

Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от дипломатических усилий в отношении Украины и рф. Белый дом разочарован отсутствием прогресса и позицией европейских лидеров.
С начала суток на фронте произошло 104 боевых столкновения, 38 из них на Покровском направлении. Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.
Польша выслала 15 граждан Украины 30 августа. Они имели судимости за кражи, грабежи, управление автомобилем в нетрезвом виде и представляли угрозу общественной безопасности.
В оккупированном Крыму зафиксированы взрывы в Армянске, Симферополе, Новофедоровке и Саках. Сообщается о попадании в районе аэропортов и приостановке движения морского транспорта в Севастополе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что путин имеет целью восстановить бывший Советский Союз в территориальном плане. Он подчеркнул необходимость усиления франко-германского сотрудничества для движения Европы вперед.
За минувшие сутки на фронте произошло 172 боестолкновения. Оккупанты понесли потери в 850 человек, 6 танков и 47 артсистем.
В течение суток 29 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 120 боевых столкновений. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где произошло 33 штурмовых действия.
Дональд Трамп якобы предлагал привлечь китайские войска в качестве миротворцев в Украине после российской агрессии. Это касалось контроля нейтральной зоны вдоль линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Никифоренко с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины. Никифоренко занимал эту должность с сентября 2019 года.
Число берлинских школ, преподающих русский язык, выросло до 60 в 2024/25 учебном году, тогда как число учителей русского языка сократилось. Администрация Сената не предоставила информации о влиянии агрессии рф на преподавание языка.
Полковник Риво Меймер сообщил о гибели эстонского добровольца Олева Рооста, который воевал в составе 3-го отдельного полка ССО Украины. Роост стал пятым эстонским добровольцем, погибшим в Украине, имея опыт службы в Афганистане и Мали.
По состоянию на 16:00 зафиксировано 56 боевых столкновений, большинство из которых приходится на Покровское и Лиманское направления. Враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов и наносит авиаудары.
Президент Зеленский заверил, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияет на обороноспособность. Решение принято для сохранения связи молодежи с Украиной и их обучения в украинских вузах.
Президент Зеленский заявил, что слышал об идее 40-километровой буферной зоны от европейцев и американцев. Он подчеркнул, что «серая зона» уже существует, и нет необходимости в дополнительных условиях от россии.
Президент Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины: финансирование армии, сотрудничество с НАТО и санкции против рф. На следующей неделе ожидается обсуждение этих вопросов с международными партнерами.
Президент Владимир Зеленский заявил о постепенном вытеснении российских войск на Сумском направлении. На Запорожье ситуация без изменений, сохраняется опасность из-за накопления десантных сил врага.
Группу детей в возрасте от 3 до 17 лет вернули на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной Херсонщины. Оккупанты заставляли их учить гимн рф, участвовать в пропагандистских мероприятиях и угрожали принудительной мобилизацией.
Кремль не подтверждает готовность к компромиссам по территориям, о чем заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. Песков не прокомментировал информацию, что Москва согласна остановиться на линии фронта.
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 191 боестолкновение. Покровское и Лиманское направления лидируют по количеству атак врага.
29 августа — 11-я годовщина Иловайской трагедии, когда украинские военные попали в окружение. Несмотря на договоренности о "зеленом коридоре", российские войска коварно открыли огонь по украинским колоннам.
За прошедшие сутки, 29 августа, российская оккупационная армия потеряла 850 военнослужащих и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава и 11143 танков.
Европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны как часть мирного соглашения, но Киев может не согласиться. США не участвуют в этих дискуссиях, а страны НАТО ищут решение для хрупкого мира.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о заметных изменениях в позиции России по войне в Украине. РФ больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей, а стремится удержать линию фронта на Запорожье и закрепить 25-30% Донецкой области.
Стив Виткофф, спецпредставитель президента США, после визита в Москву дезинформировал американцев и украинцев относительно предложений Путина. Это вызвало путаницу из-за отсутствия у Виткоффа дипломатического опыта.
28 августа на фронте зафиксировано 137 боестолкновений, из них 68 — на Лиманском и Покровском направлениях. Враг нанес 50 авиаударов, применив 33 ракеты и 74 управляемые авиабомбы.
Укрзализныця сообщила, что большинство поездов возвращаются к графику, а с 29 августа движение планируют возобновить по расписанию. Задержки постепенно нагоняются, и компания делает все для нормализации движения.
ГПСУ сообщает, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока на границе. Общий пассажиропоток остается высоким в выходные дни.
Дональд Трамп разочарован Зеленским и европейскими лидерами, считая их требования нереалистичными. Он считает, что Украина должна потерять часть территории для прекращения конфликта.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с норвежским коллегой Эйриком Кристофферсеном ситуацию на фронте, сосредоточившись на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Сырский отметил необходимость усиления ПВО и артиллерии для защиты городов.
Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк объяснил экономическое и военно-политическое значение Крыма для Украины. Он отметил, что военное возвращение полуострова затруднено из-за ресурсного превосходства России и ее союзников.