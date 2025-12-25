Украина провела первые совместные аукционы по распределению пропускной способности со странами ЕС
Киев • УНН
Украина успешно провела первые совместные аукционы по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений на границах со Словакией, Венгрией и Румынией. Импорт электроэнергии из ЕС станет более прогнозируемым, а поставки начнутся в январе.
Детали
Как отметили в Укрэнерго, импорт электроэнергии из соседних государств ЕС в Украину станет более прогнозируемым. Во время проведения аукциона запросы потенциальных компаний-поставщиков значительно превысили объем выставленного на распределение предложения.
Аукционы стартовали 15 декабря 2025 года на платформе JAO. Непосредственная поставка электроэнергии по их результатам начнется в январе. Это первый в истории украинского рынка электроэнергии пример проведения совместных месячных аукционов по распределению пропускной способности на границах со странами ЕС
В частности, на границе с Венгрией было распределено 460 МВт доступной пропускной способности с предельной ценой 13,4 EUR/МВт. Общий запрашиваемый трейдерами объем на этом направлении был наибольшим и составил 4625 МВт. Участие в аукционе приняли 37 участников, победителями стали 20 компаний.
На границе со Словакией было распределено 172 МВт доступной пропускной способности с предельной ценой 16 EUR/МВт. Общий запрашиваемый объем при этом составил 1826 МВт. В аукционе приняли участие 38 участников, из которых 20 стали победителями.
На границе с Румынией было распределено также 172 МВт с предельной ценой 10,82 EUR/МВт, а общий запрашиваемый объем составил 1815 МВт. В аукционе участвовали 23 участника, из которых 10 стали победителями.
Напомним
Кабинет министров Украины принял постановление, которым разрешил операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов.