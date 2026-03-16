Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатов
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Дональд Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из ЕвросоюзаPhoto15 марта, 21:10 • 14842 просмотра
Украинское технологическое ноу-хау: Зеленский раскрыл детали поставок украинских перехватчиков дронов на Ближний Восток15 марта, 23:38 • 15332 просмотра
Триумф после десятилетий в кино: Эми Мэдиган выиграла "Оскар"16 марта, 00:12 • 6404 просмотра
Трое раненых и пожар: в Запорожской ОВА показали последствия вражеской атакиPhoto16 марта, 00:47 • 10843 просмотра
Пропагандистский фильм "Господин Никто против Путина" получил ОскарPhoto03:35 • 10682 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 74984 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 57048 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 66984 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 70939 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатов

Лента Пола Томаса Андерсона получила главную награду и отличия за режиссуру. Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли стали лучшими актерами 2025 года.

Главную награду 98-й церемонии премии "Оскар" в категории "Лучший фильм" получила лента "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона, передает УНН.

Детали

Картина стала одним из главных триумфаторов нынешней церемонии, получив сразу несколько престижных наград Американской киноакадемии. Помимо главной статуэтки, фильм также был отмечен наградами за лучшую режиссуру, адаптированный сценарий, монтаж и кастинг.

Лента привлекла внимание зрителей масштабной постановкой и сильным актерским составом. В фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Бенисио дель Торо и Реджина Холл, чьи роли стали важной частью успеха проекта.

Среди других ключевых побед вечера - награда за лучшую мужскую роль, которую получил Майкл Б. Джордан за игру в фильме "Грешники". В то же время статуэтку за лучшую женскую роль получила ирландская актриса Джесси Бакли за роль в драме "Гамнет".

Церемония вручения премии Оскар традиционно собрала в Голливуде ведущих представителей мировой киноиндустрии и подытожила самые успешные кинопроекты года.

Полный список победителей кинопремии "Оскар-2026"

  • Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган ("Оружие").
    • Лучший анимационный полнометражный фильм: "K-pop: Охотницы на демонов"
      • Лучший анимационный короткометражный фильм: "Девушка, которая плакала жемчугом"
        • Лучший дизайн костюмов: "Франкенштейн" – костюмы: Кейт Хоули
          • Лучший грим и прически: "Франкенштейн" – грим: Майк Хилл, Джордан Сэмюэл, Клиона Фьюри
            • Лучший кастинг: "Одна битва за другой" – кастинг-директор Кассандра Кулукундис
              • Лучший короткометражный фильм: "Певцы", "Два человека, обменивающиеся слюной"
                • Лучший актер второго плана: Шон Пенн ("Одна битва за другой")
                  • Лучший адаптированный сценарий: "Одна битва за другой" – сценарий Пола Томаса Андерсона
                    • Лучший оригинальный сценарий: "Грешники" – Райан Куглер
                      • Лучшая работа художника-постановщика: "Франкенштейн" – художница-постановщица Тамара Деверелл, декоратор Шейн В'о
                        • Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Огонь и пепел" – Джо Леттери, Ричард Бейнем, Эрик Сэндон и Даниэль Баррет
                          • Лучший короткометражный документальный фильм: "Все пустые комнаты"
                            • Лучший полнометражный документальный фильм: "Мистер Никто против путина"
                              • Лучшая оригинальная музыка к фильму: "Грешники" – Людвиг Йоранссон
                                • Лучший звук: "F1" – Гарет Джон, Эл Нельсон, Гвендолин Йейтс Уитл, Гэри А. Ризо и Хуан Перальта;
                                  • Лучший монтаж: "Одна битва за другой" – Энди Юргенсен;
                                    • Лучшая операторская работа: "Грешники" – Отем Дюральд Аркапау;
                                      • Лучший международный полнометражный фильм: "Сентиментальная ценность";
                                        • Лучшая оригинальная песня: "Golden" – "K-Pop: Охотницы на демонов";
                                          • Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон – "Одна битва за другой";
                                            • Лучший актер: Майкл Б. Джордан ("Грешники");
                                              • Лучшая актриса: Джесси Бакли ("Гамнет");
                                                • Лучший фильм: "Одна битва за другой".

                                                  Напомним

                                                  Пропагандистский фильм "Господин Никто против путина" получил Оскар как лучший полнометражный документальный фильм. В этой категории украинская лента "2000 метров до Андреевки" не была включена даже в короткий список.

                                                  Невероятный результат на Оскаре-2026: победа сразу двух короткометражных фильмов16.03.26, 04:32 • 5298 просмотров

