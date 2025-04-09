Спецназовцы ГПСУ и ГУР защищают гражданское судоходство в Черном море. Они не допускают приближения вражеской авиации и кораблей к украинскому побережью, в частности острова Змеиный.
Наталья Гуменюк, ранее уволенная с должности начальника Центра стратегических коммуникаций южных сил обороны, была назначена заместителем начальника отдела коммуникаций Оперативного командования "Юг". Ранее работники СМИ требовали ее увольнения за то, что она якобы запрещала освещать военные преступления России.
Дмитрий Плетенчук, новый руководитель Центра стратегических коммуникаций Южного оперативного командования, встретился с журналистами Одесской области, чтобы обсудить развитие дальнейшей коммуникации и сотрудничества в регионе.
Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, станет новым руководителем Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, продолжая освещать деятельность ВМС ВСУ.
Полковник Наталья Гуменюк уволена с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, опровергла обвинения в неосвещении последствий трагедии на Каховской ГЭС, заявив, что это абсолютная ложь, поскольку в течение недели после взрыва было обработано более 800 запросов согласно соответствующим распоряжениям.
Журналисты требуют увольнения Натальи Гуменюк с должности офицера по коммуникациям ОК "Юг" за запрет освещения военных преступлений россии и введение необоснованных ограничений на работу СМИ.
За минувшие сутки российские войска 5 раз штурмовали украинские позиции на левобережье в Херсонской области, но не имели успеха, в то время как Украина продолжает укреплять свой плацдарм и уничтожила 4 вражеских беспилотника "Шахед" на юге.
Ситуация на юге Украины остается напряженной: враг продолжает терроризировать, обстреливая энергетические объекты и пытаясь обнаружить украинские средства противовоздушной обороны.
россияне не используют бронетехнику и проводят мощные ротации, что свидетельствует о том, что они к чему-то готовятся, при этом смещая свою активность ближе к Востоку.
россияне неоднократно пытаются вытеснить украинские войска с их позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, но несут потери во время штурмов.
российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области и давят в направлении Роботино, используя артиллерию, минометы и беспилотники.
Противник продвинулся к северу от Бердичева, в то время как бои продолжаются в нескольких населенных пунктах, включая Роботино, Красногоровку, Ивановку, Новокалиново и Богдановку.
Кораблей противника в Черном море не наблюдается, поскольку они находятся в своем пункте базирования, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.
россияне осуществили ночные атаки с использованием "шахедов", пытаясь нанести ущерб инфраструктуре и гражданскому населению, но украинские средства ПВО сбили 20 беспилотников в разных регионах.
Планы россии мобилизовать 300 000 человек могут коснуться жителей временно оккупированных территорий, которые подали заявки на включение в списки избирателей во время кампании так называемого "референдума", поскольку их данные засчитываются как дополнительный ресурс для призыва на военную службу.
Атака вс рф с юга была организована 13-ю беспилотниками, через жилые дома украинских населенных пунктов, в попытке добраться до инфраструктурных объектов на юге Украины. Все беспилотники были сбиты, - обломки повредили несколько частных домов, но не повлекли никаких жертв.
Новый грузовой рейс из Ирана с компонентами для беспилотников-камикадзе типа Shahed недавно прибыл в москву, что свидетельствует о продолжении производства и использования россией иранских беспилотников для нападения на Украину.
В Херсонской области российские войска предприняли три неудачные попытки штурма левого берега Днепра, понесли потери и отступили на исходные позиции.
Во время недавней атаки беспилотников россия пыталась разоблачить и обойти украинские системы противовоздушной обороны, потенциально собирая информацию для дальнейших атак.
Около 15 беспилотников были сбиты украинской противовоздушной обороной во время ночной атаки России на юге страны, направленной на энергетические и промышленные объекты.
Российские войска время от времени проводят маневры береговыми ракетными комплексами, оперативно-тактическими ракетными комплексами, поскольку ищут другие средства для нанесения высокоточных ракетных ударов в связи с растущими угрозами, тогда как российский флот остается преимущественно неактивным в Черном и Азовском морях.
Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин провел день в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны, обсудив оборонную ситуацию и основные потребности.
Прошлой ночью максимальная концентрация беспилотников наблюдалась в Днепропетровской области во время второй волны российских воздушных атак на Украину.
Противник продолжает давить на плацдарм у Крынок, вчера Силы обороны отбили две атаки на этом направлении.
Российские оккупанты осуществили более мощные, чем предыдущие, обстрелы, используя не только авиацию, но и баллистические ракеты, особенно в южных регионах, и активизировали использование разведывательных беспилотников, чтобы компенсировать отсутствие пункта воздушной разведки.
россия перемещает инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Новороссийск на фоне масштабных потерь возле оккупированного Крыма, но не может полностью оставить полуостров без того, чтобы это не было расценено как бегство.
Россия увеличила активность беспилотной разведки на юге до 147 единиц в сутки, пытаясь компенсировать отсутствие самолетов А-50, заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
российские корабли не причастны к утреннему массированному ракетному удару по Украине, поскольку уже две недели не выходили на патрулирование, а ракетоносцы находятся на своей базе уже больше месяца, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного военного округа Наталья Гуменюк.
"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики, указывает Гуменюк.