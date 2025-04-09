Наталья Гуменюк

рф будет изыскивать другие средства точечных ракетных ударов по Украине - Гуменюк

Российские войска время от времени проводят маневры береговыми ракетными комплексами, оперативно-тактическими ракетными комплексами, поскольку ищут другие средства для нанесения высокоточных ракетных ударов в связи с растущими угрозами, тогда как российский флот остается преимущественно неактивным в Черном и Азовском морях.