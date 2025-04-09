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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27425 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наталья Гуменюк

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Спецназовцы ГПСУ и ГУР защищают гражданское судоходство в Черном море. Они не допускают приближения вражеской авиации и кораблей к украинскому побережью, в частности острова Змеиный.

Общество • 20 сентября, 12:57 • 14432 просмотра

Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"

Наталья Гуменюк, ранее уволенная с должности начальника Центра стратегических коммуникаций южных сил обороны, была назначена заместителем начальника отдела коммуникаций Оперативного командования "Юг". Ранее работники СМИ требовали ее увольнения за то, что она якобы запрещала освещать военные преступления России.

политика • 5 июня, 12:05 • 20142 просмотра

Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

Дмитрий Плетенчук, новый руководитель Центра стратегических коммуникаций Южного оперативного командования, встретился с журналистами Одесской области, чтобы обсудить развитие дальнейшей коммуникации и сотрудничества в регионе.

Война • 24 апреля, 20:21 • 26655 просмотра

Вместо Гуменюк будет Плетенчук. В то же время он останется спикером ВМС

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, станет новым руководителем Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, продолжая освещать деятельность ВМС ВСУ.

Война • 22 апреля, 08:57 • 19260 просмотра

Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

Полковник Наталья Гуменюк уволена с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война • 19 апреля, 04:30 • 36523 просмотра

Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, опровергла обвинения в неосвещении последствий трагедии на Каховской ГЭС, заявив, что это абсолютная ложь, поскольку в течение недели после взрыва было обработано более 800 запросов согласно соответствующим распоряжениям.

Война • 17 апреля, 10:10 • 19855 просмотра

Медийщики требуют уволить Гуменюк с должности коммуникационщика ОК "Юг": чем вызвано недовольство

Журналисты требуют увольнения Натальи Гуменюк с должности офицера по коммуникациям ОК "Юг" за запрет освещения военных преступлений россии и введение необоснованных ограничений на работу СМИ.

Война • 16 апреля, 20:54 • 25070 просмотра

На левобережье Херсонской области враг совершил 5 штурмов позиций Сил обороны - Гуменюк

За минувшие сутки российские войска 5 раз штурмовали украинские позиции на левобережье в Херсонской области, но не имели успеха, в то время как Украина продолжает укреплять свой плацдарм и уничтожила 4 вражеских беспилотника "Шахед" на юге.

Война • 16 апреля, 06:37 • 22400 просмотра

Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ситуация на юге Украины остается напряженной: враг продолжает терроризировать, обстреливая энергетические объекты и пытаясь обнаружить украинские средства противовоздушной обороны.

Война • 16 апреля, 06:11 • 22957 просмотра

Гуменюк о ситуации на юге: россияне не используют бронированную технику - это значит, что они для чего-то ее готовят

россияне не используют бронетехнику и проводят мощные ротации, что свидетельствует о том, что они к чему-то готовятся, при этом смещая свою активность ближе к Востоку.

Война • 14 апреля, 07:40 • 27490 просмотра

Гуменюк о ситуации на левом берегу Херсонщины: у россиян фактически ежедневно "день сурка"

россияне неоднократно пытаются вытеснить украинские войска с их позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, но несут потери во время штурмов.

Война • 12 апреля, 11:09 • 17925 просмотра

рф пытается выбивать подразделения с плацдарма на левом берегу и давит в направлении Роботино

российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области и давят в направлении Роботино, используя артиллерию, минометы и беспилотники.

Война • 12 апреля, 10:41 • 20600 просмотра

рф продвинулась на север от Бердичева, но продолжаются бои в других населенных пунктах - DeepState

Противник продвинулся к северу от Бердичева, в то время как бои продолжаются в нескольких населенных пунктах, включая Роботино, Красногоровку, Ивановку, Новокалиново и Богдановку.

Война • 11 апреля, 21:47 • 27028 просмотра

В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

Кораблей противника в Черном море не наблюдается, поскольку они находятся в своем пункте базирования, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.

Война • 9 апреля, 07:29 • 23921 просмотра

Враг не прекращает террор, пытается повредить инфраструктуру: Гуменюк о последствиях ночной атаки

россияне осуществили ночные атаки с использованием "шахедов", пытаясь нанести ущерб инфраструктуре и гражданскому населению, но украинские средства ПВО сбили 20 беспилотников в разных регионах.

Общество • 9 апреля, 07:08 • 27742 просмотра

Гуменюк о мобилизации в армию рф: жители оккупированных территорий "на карандаше"

Планы россии мобилизовать 300 000 человек могут коснуться жителей временно оккупированных территорий, которые подали заявки на включение в списки избирателей во время кампании так называемого "референдума", поскольку их данные засчитываются как дополнительный ресурс для призыва на военную службу.

Война • 7 апреля, 07:20 • 58555 просмотра

Враг прокладывает маршруты БпЛА через жилые кварталы - Гуменюк

Атака вс рф с юга была организована 13-ю беспилотниками, через жилые дома украинских населенных пунктов, в попытке добраться до инфраструктурных объектов на юге Украины. Все беспилотники были сбиты, - обломки повредили несколько частных домов, но не повлекли никаких жертв.

Война • 5 апреля, 07:03 • 27894 просмотра

В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

Новый грузовой рейс из Ирана с компонентами для беспилотников-камикадзе типа Shahed недавно прибыл в москву, что свидетельствует о продолжении производства и использования россией иранских беспилотников для нападения на Украину.

Война • 1 апреля, 08:28 • 101315 просмотра

Оккупанты на левобережье в Херсонской области решились на 3 штурма, но отошли с потерями - Силы обороны Юга

В Херсонской области российские войска предприняли три неудачные попытки штурма левого берега Днепра, понесли потери и отступили на исходные позиции.

Война • 30 марта, 12:26 • 52946 просмотра

рф пыталась разоблачать и обходить системы ПВО - Гуменюк о ночной атаке

Во время недавней атаки беспилотников россия пыталась разоблачить и обойти украинские системы противовоздушной обороны, потенциально собирая информацию для дальнейших атак.

Война • 30 марта, 07:59 • 32284 просмотра

ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

Около 15 беспилотников были сбиты украинской противовоздушной обороной во время ночной атаки России на юге страны, направленной на энергетические и промышленные объекты.

Общество • 28 марта, 04:44 • 120883 просмотра

рф будет изыскивать другие средства точечных ракетных ударов по Украине - Гуменюк

Российские войска время от времени проводят маневры береговыми ракетными комплексами, оперативно-тактическими ракетными комплексами, поскольку ищут другие средства для нанесения высокоточных ракетных ударов в связи с растущими угрозами, тогда как российский флот остается преимущественно неактивным в Черном и Азовском морях.

Война • 27 марта, 07:59 • 23192 просмотра

Обсудили оборонную ситуацию: глава Херсонской ОГА провел день с бригадой теробороны

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин провел день в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны, обсудив оборонную ситуацию и основные потребности.

Война • 24 марта, 12:26 • 48176 просмотра

Дроновые атаки: Враг сосредоточился на Днепропетровщине - Гуменюк

Прошлой ночью максимальная концентрация беспилотников наблюдалась в Днепропетровской области во время второй волны российских воздушных атак на Украину.

Война • 24 марта, 07:30 • 77618 просмотра

Враг продолжает давить на плацдарм в районе Крынок, за прошедшие сутки отбиты две атаки - Гуменюк

Противник продолжает давить на плацдарм у Крынок, вчера Силы обороны отбили две атаки на этом направлении.

Война • 23 марта, 08:24 • 33551 просмотра

Армия рф нанесла более мощный обстрел этой ночью, чем были предыдущие - Гуменюк

Российские оккупанты осуществили более мощные, чем предыдущие, обстрелы, используя не только авиацию, но и баллистические ракеты, особенно в южных регионах, и активизировали использование разведывательных беспилотников, чтобы компенсировать отсутствие пункта воздушной разведки.

Война • 22 марта, 13:11 • 19882 просмотра

россия вынужденно перебрасывает остатки черноморского флота в новороссийск - ГУР

россия перемещает инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Новороссийск на фоне масштабных потерь возле оккупированного Крыма, но не может полностью оставить полуостров без того, чтобы это не было расценено как бегство.

Война • 21 марта, 15:24 • 24887 просмотра

рф повысила активность беспилотной разведки, пытается компенсировать отсутствие А-50 - Гуменюк

Россия увеличила активность беспилотной разведки на юге до 147 единиц в сутки, пытаясь компенсировать отсутствие самолетов А-50, заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Война • 21 марта, 08:12 • 27727 просмотра

Утренний массированный пуск ракет рф: корабли не были задействованы - Гуменюк

российские корабли не причастны к утреннему массированному ракетному удару по Украине, поскольку уже две недели не выходили на патрулирование, а ракетоносцы находятся на своей базе уже больше месяца, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного военного округа Наталья Гуменюк.

Война • 21 марта, 08:01 • 33133 просмотра

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики, указывает Гуменюк.

Война • 15 марта, 13:30 • 27445 просмотра