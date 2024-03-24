Обсудили оборонную ситуацию: глава Херсонской ОГА провел день с бригадой теробороны

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин провел день с 126-й отдельной бригадой территориальной обороны. Обсудили оборонную ситуацию и основные потребности. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Благодарен каждому подразделению, каждой бригаде, которые сейчас выполняют задачи в Херсонской области. Вчера провел день с 126-й отдельной бригадой территориальной обороны. Обсудили оборонную ситуацию и основные потребности. Зафиксировали запросы и будем работать над их реализацией - сообщил Прокудин.

Он отметил, что всегда важно поддерживать прямую связь с украинскими военными, чтобы максимально быстро реагировать и помогать, усиливать их для общей победы.

Дополнение

В феврале спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что группировка российских войск на левобережье Днепра, в Херсонской и Запорожской областях вместе, оценивается в более 70 тысяч личного состава.

Ситуация на юге остается достаточно напряженной, враг проводит штурмовые действия на левом берегу Херсонской и в Запорожской областях - Гуменюк