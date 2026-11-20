Переговоры Украины, европейских лидеров и посланников США в Берлине были содержательными, в отличие от саммита США-рф-Китай в Шэньчжэне, который был преимущественно символическим, заявил европейский чиновник Axios, пишет УНН.

Детали

В четверг, 19 ноября, возвращаясь из Китая на борту самолёта Air Force One, президент Трамп позвонил на встречу, которую его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводили в Берлине с группой европейских лидеров и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"путин хочет прекратить войну, он хочет заключить сделку, он устал от этого", – сказал Трамп, по словам присутствующих.

Вместо того чтобы превратить свой исторический трёхсторонний саммит с главой Китая Си Цзиньпином и главой кремля владимиром путиным в современную Ялтинскую конференцию, как опасались некоторые европейские и украинские чиновники, Трамп попытался использовать его для продвижения своих усилий по установлению мира в Европе.

Трамп встретился с путиным в четверг на полях саммита в Шэньчжэне. Их встреча изначально не была запланирована, но Трамп хотел обсудить дипломатические усилия по прекращению войны в Украине непосредственно с главой кремля, сообщил американский чиновник.

"Кто он? Он мой друг", – сказал Трамп, когда вошёл в зал для переговоров, где ждал путин.

Позже в тот же день Уиткофф и Кушнер сообщили европейским лидерам в Берлине, что Трамп давил на путина, чтобы тот продвинулся в мирных переговорах, сказав российскому лидеру, что сейчас самое время достичь соглашения, по словам европейского чиновника.

Трамп также попросил Си помочь ему прекратить войну во время их двусторонней встречи, пишет издание.

"Он направил им обоим [путину и Си] очень чёткий сигнал о стремлении к миру и хотел бы очень активно взаимодействовать с обоими, чтобы достичь его", – сказал Кушнер на пресс-конференции в четверг.

Когда Трамп завершил свои встречи в Китае и вернулся в Вашингтон, его посланники начали переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом, Зеленским и другими европейскими лидерами.

Кушнер и Уиткофф попытались заверить группу, что Трамп не намерен заключать сделку с путиным за их спиной.

"Президент Трамп хочет заключить сделку с Европой на своей стороне. Он не стремится навязывать что-либо в одностороннем порядке", – сказал Кушнер.

Вскоре после этого, когда Трамп позвонил, чтобы проинформировать европейских лидеров, он призвал их напрямую взаимодействовать с путиным.

"Фридрих, вы можете позвонить путину, и это поможет заключить сделку", – сказал Трамп, имея в виду канцлера Германии.

Трамп добавил: "Си уважает Зеленского. путин готов заключить сделку. Зеленский может многое сделать".

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Европейский чиновник заявил, что "переговоры в Берлине были предметными, в отличие от саммита в Шэньчжэне, который был в основном символическим".

"Мы считаем, что у нас есть хорошая координация между США и Европой", – сказал европейский чиновник.

Одной из ключевых целей США на данный момент является непосредственное участие Европы в мирных переговорах между россией и Украиной. В то же время американские чиновники также хотят, чтобы Европа участвовала в переговорах с россией по поводу нового европейско-российского соглашения о безопасности.

путин впервые публично заявил в четверг, что открыт к тому, чтобы позволить европейцам участвовать в мирных переговорах с Украиной.

"Мы понимаем, что без них бессмысленно обсуждать вопросы безопасности, в том числе и в Европе", – сказал он на пресс-конференции после встречи с Трампом. путин добавил, что россии необходимо понять, что европейцы готовы привнести в переговоры.

путин также заявил о готовности представить обновлённое предложение по соглашению о безопасности с Европой. "Жизнь меняется, поэтому нет смысла возвращаться к геополитическим реалиям 1990-х годов", – сказал он.

После встречи лидеров в Берлине Кушнер и Уиткофф ещё несколько часов общались с Зеленским и советниками по национальной безопасности из Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши, а также с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО.

Группа координировала свои действия перед следующим раундом переговоров с россиянами, возможно, на следующей неделе — говорится в публикации.

Европейский чиновник заявил, что группа скептически относится к тому, позволит ли Россия Европе участвовать в мирных переговорах.

Американские чиновники заявили, что их цель — заставить европейцев и россиян начать разговаривать друг с другом.

«Мы также вернёмся и передадим россиянам, что видим силу, единство и приверженность [в Европе], но также видим искреннее стремление к миру, — сказал Кушнер. — И я думаю, что мы много работаем над тем, чтобы организоваться и предоставить наилучшие шансы для его достижения».

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