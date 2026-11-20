Axios раскрыло закулисье переговоров в Берлине со звонком Трампа после саммита с Си и путиным
Киев • УНН
В Берлине США, Украина и европейские лидеры скоординировали участие Европы в переговорах по поводу войны. Трамп призвал их контактировать с путиным.
Переговоры Украины, европейских лидеров и посланников США в Берлине были содержательными, в отличие от саммита США-рф-Китай в Шэньчжэне, который был преимущественно символическим, заявил европейский чиновник Axios, пишет УНН.
Детали
В четверг, 19 ноября, возвращаясь из Китая на борту самолёта Air Force One, президент Трамп позвонил на встречу, которую его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводили в Берлине с группой европейских лидеров и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"путин хочет прекратить войну, он хочет заключить сделку, он устал от этого", – сказал Трамп, по словам присутствующих.
Вместо того чтобы превратить свой исторический трёхсторонний саммит с главой Китая Си Цзиньпином и главой кремля владимиром путиным в современную Ялтинскую конференцию, как опасались некоторые европейские и украинские чиновники, Трамп попытался использовать его для продвижения своих усилий по установлению мира в Европе.
Трамп встретился с путиным в четверг на полях саммита в Шэньчжэне. Их встреча изначально не была запланирована, но Трамп хотел обсудить дипломатические усилия по прекращению войны в Украине непосредственно с главой кремля, сообщил американский чиновник.
"Кто он? Он мой друг", – сказал Трамп, когда вошёл в зал для переговоров, где ждал путин.
Позже в тот же день Уиткофф и Кушнер сообщили европейским лидерам в Берлине, что Трамп давил на путина, чтобы тот продвинулся в мирных переговорах, сказав российскому лидеру, что сейчас самое время достичь соглашения,
Трамп также попросил Си помочь ему прекратить войну во время их двусторонней встречи, пишет издание.
"Он направил им обоим [путину и Си] очень чёткий сигнал о стремлении к миру и хотел бы очень активно взаимодействовать с обоими, чтобы достичь его", – сказал Кушнер на пресс-конференции в четверг.
Когда Трамп завершил свои встречи в Китае и вернулся в Вашингтон, его посланники начали переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом, Зеленским и другими европейскими лидерами.
Кушнер и Уиткофф попытались заверить группу, что Трамп не намерен заключать сделку с путиным за их спиной.
"Президент Трамп хочет заключить сделку с Европой на своей стороне. Он не стремится навязывать что-либо в одностороннем порядке", – сказал Кушнер.
Вскоре после этого, когда Трамп позвонил, чтобы проинформировать европейских лидеров, он призвал их напрямую взаимодействовать с путиным.
"Фридрих, вы можете позвонить путину, и это поможет заключить сделку", – сказал Трамп, имея в виду канцлера Германии.
Трамп добавил: "Си уважает Зеленского. путин готов заключить сделку. Зеленский может многое сделать".
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Европейский чиновник заявил, что "переговоры в Берлине были предметными, в отличие от саммита в Шэньчжэне, который был в основном символическим".
"Мы считаем, что у нас есть хорошая координация между США и Европой", – сказал европейский чиновник.
Одной из ключевых целей США на данный момент является непосредственное участие Европы в мирных переговорах между россией и Украиной. В то же время американские чиновники также хотят, чтобы Европа участвовала в переговорах с россией по поводу нового европейско-российского соглашения о безопасности.
путин впервые публично заявил в четверг, что открыт к тому, чтобы позволить европейцам участвовать в мирных переговорах с Украиной.
"Мы понимаем, что без них бессмысленно обсуждать вопросы безопасности, в том числе и в Европе", – сказал он на пресс-конференции после встречи с Трампом. путин добавил, что россии необходимо понять, что европейцы готовы привнести в переговоры.
путин также заявил о готовности представить обновлённое предложение по соглашению о безопасности с Европой. "Жизнь меняется, поэтому нет смысла возвращаться к геополитическим реалиям 1990-х годов", – сказал он.
После встречи лидеров в Берлине Кушнер и Уиткофф ещё несколько часов общались с Зеленским и советниками по национальной безопасности из Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши, а также с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО.
Группа координировала свои действия перед следующим раундом переговоров с россиянами, возможно, на следующей неделе
Европейский чиновник заявил, что группа скептически относится к тому, позволит ли Россия Европе участвовать в мирных переговорах.
Американские чиновники заявили, что их цель — заставить европейцев и россиян начать разговаривать друг с другом.
«Мы также вернёмся и передадим россиянам, что видим силу, единство и приверженность [в Европе], но также видим искреннее стремление к миру, — сказал Кушнер. — И я думаю, что мы много работаем над тем, чтобы организоваться и предоставить наилучшие шансы для его достижения».
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