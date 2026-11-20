Axios розкрило закулісся переговорів в Берліні з дзвінком Трампа після саміту з Сі і путіним
Київ • УНН
У Берліні США, Україна та європейські лідери скоординували участь Європи у переговорах щодо війни. Трамп закликав їх контактувати з путіним.
Переговори України, європейських лідерів та посланців США в Берліні були змістовними, на відміну від саміту США-рф-Китай у Шеньчжені, який був переважно символічним, заявив європейський посадовець Axios, пише УНН.
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У четвер, 19 листопада, повертаючись з Китаю на борту літака Air Force One, президент Трамп зателефонував на зустріч, яку його посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер проводили в Берліні з групою європейських лідерів та президентом України Володимиром Зеленським.
"путін хоче припинити війну, він хоче укласти угоду, він втомився від цього", – сказав Трамп, за словами присутніх.
Замість того, щоб перетворити свій історичний тристоронній саміт з главою Китаю Сі Цзіньпіном та главою кремля володимиром путіним на сучасну Ялтинську конференцію, як побоювалися деякі європейські та українські чиновники, Трамп спробував використати це для просування своїх зусиль щодо миру в Європі.
Трамп зустрівся з путіним у четвер на полях саміту в Шеньчжені. Їхня зустріч спочатку не була запланована, але Трамп хотів обговорити дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні безпосередньо з главою кремля, повідомив американський чиновник.
"Хто він? Він мій друг", – сказав Трамп, коли увійшов до зали для переговорів, де чекав путін.
Пізніше того ж дня Віткофф і Кушнер повідомили європейським лідерам у Берліні, що Трамп тиснув на путіна, щоб той просунувся в мирних переговорах, сказавши російському лідеру, що зараз саме час досягти угоди,
Трамп також попросив Сі допомогти йому припинити війну під час їхньої двосторонньої зустрічі, пише видання.
"Він надіслав їм обом [путіну та Сі] дуже чіткий сигнал про прагнення до миру і хотів би дуже активно взаємодіяти з обома, щоб досягти його", – сказав Кушнер на пресконференції в четвер.
Коли Трамп завершив свої зустрічі в Китаї та повернувся до Вашингтона, його посланці розпочали переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, Зеленським та іншими європейськими лідерами.
Кушнер і Віткофф спробували запевнити групу, що Трамп не має наміру укладати угоду з путіним поза їхніми головами.
"Президент Трамп хоче укласти угоду з Європою на своєму боці. Він не прагне нав'язувати щось односторонньо", – сказав Кушнер.
Невдовзі після цього, коли Трамп зателефонував, щоб проінформувати європейських лідерів, він закликав їх безпосередньо взаємодіяти з путіним.
"Фрідріху, ви можете зателефонувати путіну, і це допоможе укласти угоду", – сказав Трамп, маючи на увазі німецького канцлера.
Трамп додав: "Сі поважає Зеленського. путін готовий укласти угоду. Зеленський може багато чого зробити".
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Європейський чиновник заявив, що "переговори в Берліні були предметними, на відміну від саміту в Шеньчжені, який був здебільшого символічним".
"Ми вважаємо, що у нас є хороша координація між США та Європою", – сказав європейський чиновник.
Однією з ключових цілей США на поточний момент є безпосередня участь Європи в мирних переговорах між росією та Україною. Водночас американські чиновники також хочуть, щоб Європа брала участь у переговорах з росією щодо нової європейсько-російської угоди про безпеку.
путін вперше публічно заявив у четвер, що він відкритий для того, щоб дозволити європейцям брати участь у мирних переговорах з Україною.
"Ми розуміємо, що без них безглуздо обговорювати питання безпеки, зокрема й у Європі", – сказав він на пресконференції після зустрічі з Трампом. путін додав, що росії потрібно зрозуміти, що європейці готові привнести на переговори.
путін також заявив про готовність представити оновлену пропозицію щодо угоди про безпеку з Європою. "Життя змінюється, тому немає сенсу повертатися до геополітичних реалій 1990-х років", – сказав він.
Після зустрічі лідерів у Берліні Кушнер і Віткофф ще кілька годин спілкувалися із Зеленським та радниками з національної безпеки з Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі, а також високопосадовцями ЄС і НАТО.
Група координувала свої дії перед наступним раундом переговорів з росіянами, можливо, наступного тижня
Європейський чиновник заявив, що група скептично ставиться до того, чи дозволить росія Європі брати участь у мирних переговорах.
Американські чиновники заявили, що їхня мета – змусити європейців і росіян почати розмовляти один з одним.
"Ми також повернемося і передамо росіянам, що ми бачимо силу, єдність і відданість [в Європі], але ми також бачимо справжнє прагнення до миру, - сказав Кушнер. - І я думаю, що ми багато працюємо над тим, щоб організуватися та надати найкращі шанси для його досягнення".
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