Переговори України, європейських лідерів та посланців США в Берліні були змістовними, на відміну від саміту США-рф-Китай у Шеньчжені, який був переважно символічним, заявив європейський посадовець Axios, пише УНН.

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У четвер, 19 листопада, повертаючись з Китаю на борту літака Air Force One, президент Трамп зателефонував на зустріч, яку його посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер проводили в Берліні з групою європейських лідерів та президентом України Володимиром Зеленським.

"путін хоче припинити війну, він хоче укласти угоду, він втомився від цього", – сказав Трамп, за словами присутніх.

Замість того, щоб перетворити свій історичний тристоронній саміт з главою Китаю Сі Цзіньпіном та главою кремля володимиром путіним на сучасну Ялтинську конференцію, як побоювалися деякі європейські та українські чиновники, Трамп спробував використати це для просування своїх зусиль щодо миру в Європі.

Трамп зустрівся з путіним у четвер на полях саміту в Шеньчжені. Їхня зустріч спочатку не була запланована, але Трамп хотів обговорити дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні безпосередньо з главою кремля, повідомив американський чиновник.

"Хто він? Він мій друг", – сказав Трамп, коли увійшов до зали для переговорів, де чекав путін.

Пізніше того ж дня Віткофф і Кушнер повідомили європейським лідерам у Берліні, що Трамп тиснув на путіна, щоб той просунувся в мирних переговорах, сказавши російському лідеру, що зараз саме час досягти угоди, за словами європейського чиновника.

Трамп також попросив Сі допомогти йому припинити війну під час їхньої двосторонньої зустрічі, пише видання.

"Він надіслав їм обом [путіну та Сі] дуже чіткий сигнал про прагнення до миру і хотів би дуже активно взаємодіяти з обома, щоб досягти його", – сказав Кушнер на пресконференції в четвер.

Коли Трамп завершив свої зустрічі в Китаї та повернувся до Вашингтона, його посланці розпочали переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, Зеленським та іншими європейськими лідерами.

Кушнер і Віткофф спробували запевнити групу, що Трамп не має наміру укладати угоду з путіним поза їхніми головами.

"Президент Трамп хоче укласти угоду з Європою на своєму боці. Він не прагне нав'язувати щось односторонньо", – сказав Кушнер.

Невдовзі після цього, коли Трамп зателефонував, щоб проінформувати європейських лідерів, він закликав їх безпосередньо взаємодіяти з путіним.

"Фрідріху, ви можете зателефонувати путіну, і це допоможе укласти угоду", – сказав Трамп, маючи на увазі німецького канцлера.

Трамп додав: "Сі поважає Зеленського. путін готовий укласти угоду. Зеленський може багато чого зробити".

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Європейський чиновник заявив, що "переговори в Берліні були предметними, на відміну від саміту в Шеньчжені, який був здебільшого символічним".

"Ми вважаємо, що у нас є хороша координація між США та Європою", – сказав європейський чиновник.

Однією з ключових цілей США на поточний момент є безпосередня участь Європи в мирних переговорах між росією та Україною. Водночас американські чиновники також хочуть, щоб Європа брала участь у переговорах з росією щодо нової європейсько-російської угоди про безпеку.

путін вперше публічно заявив у четвер, що він відкритий для того, щоб дозволити європейцям брати участь у мирних переговорах з Україною.

"Ми розуміємо, що без них безглуздо обговорювати питання безпеки, зокрема й у Європі", – сказав він на пресконференції після зустрічі з Трампом. путін додав, що росії потрібно зрозуміти, що європейці готові привнести на переговори.

путін також заявив про готовність представити оновлену пропозицію щодо угоди про безпеку з Європою. "Життя змінюється, тому немає сенсу повертатися до геополітичних реалій 1990-х років", – сказав він.

Після зустрічі лідерів у Берліні Кушнер і Віткофф ще кілька годин спілкувалися із Зеленським та радниками з національної безпеки з Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі, а також високопосадовцями ЄС і НАТО.

Група координувала свої дії перед наступним раундом переговорів з росіянами, можливо, наступного тижня - вказується у публікації.

Європейський чиновник заявив, що група скептично ставиться до того, чи дозволить росія Європі брати участь у мирних переговорах.

Американські чиновники заявили, що їхня мета – змусити європейців і росіян почати розмовляти один з одним.

"Ми також повернемося і передамо росіянам, що ми бачимо силу, єдність і відданість [в Європі], але ми також бачимо справжнє прагнення до миру, - сказав Кушнер. - І я думаю, що ми багато працюємо над тим, щоб організуватися та надати найкращі шанси для його досягнення".

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