Американський посланець Джаред Кушнер заявив, що президент США Дональд Трамп відкритий для надання Україні гарантій безпеки, подібних до пункту НАТО про взаємну оборону, але наголосив, що Вашингтон також повинен захищати свої інтереси. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Тим часом президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників України "знову відкрити питання" про те, щоб Україна стала членом військового альянсу.

З точки зору Америки, надання гарантій безпеки, подібних до статті 5, є справді дуже важливою справою. І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього, але, очевидно, це має бути в інтересах Америки. Ми також повинні переконатися, що це є частиною ширшого пакету безпеки - сказав Кушнер, зять Трампа, на пресконференції в Німеччині.

Коментарі Кушнера прозвучали після того, як союзники України зібралися на саміт Коаліції охочих у Берліні з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб наголосити на підтримці Києва майже через п'ять років після вторгнення росії у 2022 році та наполягати на ролі Європи в майбутніх мирних переговорах.

Кушнер додав у четвер, 19 листопада, що "ми змусили росіян звикнути до цієї концепції, де будь-які гарантії безпеки для України базуватимуться на статті 5". Він зазначив, що це відповідає наміру москви "не мати ще однієї війни" після закінчення цього конфлікту, водночас визнаючи "скептицизм" щодо цієї позиції.

Макрон закликав союзників України зробити "максимум" для постачання необхідних систем протиповітряної оборони, а також знову розглянути питання про вступ України до НАТО. "Зіткнувшись з максималістським характером російської позиції, я вважаю, що нам потрібно знову відкрити питання про вступ України до НАТО", – сказав президент Франції в Берліні.

"Кожен, хто має можливості забезпечити засоби для захисту громадян України, повинен зробити це зараз", – сказав він, додавши, що пріоритетом є відправка систем протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів.

глава кремля володимир путін заявив, що реакція Росії на бомбардування Керченського мосту до Криму буде "болючою", після того, як Україна втретє цього тижня вдарила по цому стратегічному сполученню.

У п'ятницю, 20 листопада, після погрози путіна, російська балістична ракетна атака вразила три мости на річці Дніпро в Києві та забрала життя трьох людей, повідомив мер столиці Віталій Кличко, що, як вказує видання, стало найбільшим ударом по маршрутах, що з'єднують лівий та правий береги столиці України з початку війни. Ракети вразили Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, а також Дарницький та Південний мости, повідомив мер Києва в Telegram, що призвело до закриття або обмеження руху транспорту. Він додав, що близько 15 людей отримали поранення. Удари також спричинили пожежі та пошкодили критично важливу інфраструктуру та будівлі. У північно-східному місті Харків російський безпілотник пошкодив лікарню, поранивши чотирьох людей, повідомив мер Ігор Терехов.

Саміт Коаліції охочих у четвер був спільно організований лідерами Німеччини, Великої Британії та Франції невдовзі після безпрецедентних тристоронніх переговорів у Китаї між Трампом, путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіном. Китай, росія та США заявили після переговорів, що вони домовилися про декларацію про мир, але в заяві не згадувалася війна в Україні. На зустрічі європейської коаліції в Берліні висловлено обурення привітною оптикою тристоронньої сторони, повідомляє видання. "Пан путін не наш друг і ніколи ним не буде", – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповіді Трампу.

"путін і Сі нам не друзі" – на Заході різко відреагували на саміт Трампа в Китаї

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує, що нові мирні переговори щодо війни в Україні "скоро відбудуться", і Європа тепер матиме місце за столом переговорів разом із США, росією та Україною. Мерц, виступаючи в Берліні, не назвав дату та додав, що "ми шукаємо місця на нейтральній території", назвавши Об’єднані Арабські Емірати як можливе місце. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем сказав: "Я сподіваюся, що це повідомлення буде дуже чітко почуте в москві. Скільки б це не було потрібно, ми будемо поруч з Україною і не будемо вагатися".

Хвиля денних російських ударів по Києву в четвер, 19 листопада, забрала життя однієї людини та пошкодила історичний Володимирський собор, а також посольства Австрії та Нідерландів. "росія тероризує Київ дронами весь день... Наразі відомо, що щонайменше чотири людини отримали поранення, а одна людина загинула", – повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький.