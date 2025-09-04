"Коаліція охочих"

$41.370.01
48.200.03
ukenru
4 вересня, 17:30 • 17442 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 36998 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 30952 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 34252 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 37101 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 28742 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 23860 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 51493 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 42100 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 45351 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.5м/с
64%
755мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 293689 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 286978 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 279071 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 42417 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo02:33 • 5390 перегляди
Публікації
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 13743 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 40021 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 29881 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 51497 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 48070 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Франція
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 16268 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 40015 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 17208 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 22738 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 24658 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Фейкові новини
Мі-8
Google Play
Теги
Інше

"Коаліція охочих"

Міжнародна ініціатива
“Коаліція охочих” – це ініціатива, яку оголосив 2 березня 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі 18 світових лідерів. Ця ініціатива має на меті консолідувати європейську підтримку України та створити передумови для довготривалого миру.
Новини по темi
путін має якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем'єр Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф закликав путіна сісти за стіл переговорів та продемонструвати готовність до миру. Країни ЄС та партнери планують посилити тиск на росію та підтримати українську армію.

Політика • 03:59 • 1452 перегляди
Європейські лідери тиснули на Трампа у питанні підтримки України - The Guardian

Європейські лідери намагалися переконати Дональда Трампа посилити тиск на російську економіку, але їм це не вдалося. Зустріч "Коаліції охочих" мала на меті узгодити гарантії безпеки та заручитися підтримкою США.

Політика • 02:58 • 2142 перегляди
"Створюємо умови для тривалого миру": фон дер Ляєн підсумувала засідання "Коаліції охочих" у Парижі

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС створює умови для тривалого миру в Україні. Першими гарантіями безпеки є сильні українські збройні сили.

Політика • 01:57 • 2460 перегляди
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України

Німеччина обіцяє значне розширення військової допомоги Україні, включаючи обладнання для чотирьох механізованих бригад. Берлін також сприятиме розвитку наступальних можливостей Києва, зокрема у виробництві ракет.

Війна в Україні • 01:24 • 3486 перегляди
Італія не планує відправляти своїх військових в Україну: Джорджія Мелоні відреагувала на зустріч "коаліції охочих"

Джорджія Мелоні заявила, що Італія не надсилатиме військових до України, але готова підтримувати ініціативи з моніторингу та навчання поза її межами. Вона також запропонувала механізм колективної безпеки для України, натхненний статтею 5 Вашингтонського договору.

Війна в Україні • 4 вересня, 21:58 • 3496 перегляди
Зеленський: "Ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки, базова рамка є"

Президент Зеленський заявив, що існує базова рамка гарантій безпеки для України, яка включає визначення країн-учасниць. 26 країн вже готові надати військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру.

Політика • 4 вересня, 16:42 • 3438 перегляди
Йшлося про тиск на росію для припинення війни: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом та європейськими лідерами

Президент України та європейські лідери обговорили з Дональдом Трампом тиск на росію. Йшлося про економічні заходи для припинення війни та позбавлення росії ресурсів.

Політика • 4 вересня, 16:23 • 3488 перегляди
Президент Євроради Кошта завтра зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Президент Європейської ради Антоніо Кошта 5 вересня прибуде до Ужгорода. Він разом із Президентом України Володимиром Зеленським візьме участь у Конгресі регіональних влад.

Політика • 4 вересня, 15:39 • 2570 перегляди
На столі політична та військова пропозиції від 35 лідерів про гарантії безпеки для України - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про зустріч 35 учасників "коаліції охочих" у Єлисейському палаці. Вони мають політичну та військову пропозицію щодо гарантій безпеки для України.

Війна в Україні • 4 вересня, 15:12 • 2996 перегляди
путін спробує використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що путін намагатиметься використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни. росія відкидає всі мирні ініціативи, демонструючи відсутність згоди на мир.

Політика • 4 вересня, 15:00 • 3412 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон

26 країн висловили готовність відправити військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Ці сили не воюватимуть проти росії, а гарантуватимуть мир та надішлють стратегічний сигнал.

Політика • 4 вересня, 14:39 • 37007 перегляди
Зеленський обговорив з партнерами по коаліції охочих завершення війни та довготривалу безпеку

Президент Зеленський провів засідання коаліції охочих за участі понад 30 країн. Обговорювалися питання завершення війни, довготривалої безпеки та посилення санкцій проти рф.

Політика • 4 вересня, 14:15 • 3004 перегляди
Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні далекобійні ракети - британський уряд

Учасники "Коаліції охочих" заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав це рішення.

Політика • 4 вересня, 12:48 • 3468 перегляди
Зеленський, Трамп та європейські лідери розпочали спільну телефонну конференцію - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський, Дональд Трамп та європейські лідери проводять спільну відеоконференцію. Розмова почалася невдовзі після 15:00 за Києвом.

Політика • 4 вересня, 12:46 • 2826 перегляди
Гаага прийме зустріч Коаліції дронів

Учасники Коаліції дронів зберуться в Гаазі для підтримки України. Обговорюватимуть використання безпілотників та систем протидії дронам.

Політика • 4 вересня, 12:38 • 2040 перегляди
У межах програми "Армія Дронів Бонус" військові зможуть отримувати засоби РЕБ безпосередньо від виробника - Міноборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що військові у рамках програми "Армія Дронів Бонус" отримуватимуть засоби радіо-електронної боротьби. Поставки відбуваються напряму від виробника на фронт через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence.

Війна в Україні • 4 вересня, 12:16 • 2720 перегляди
Єрмак і Умєров провели важливі консультації з ключовими міжнародними партнерами України: деталі

Українська делегація на чолі з Єрмаком та Умєровим провела зустрічі у Парижі. Обговорювалися гарантії безпеки, санкції проти росії та повернення українських полонених.

Політика • 4 вересня, 10:45 • 3340 перегляди
Літак зламався: прем'єр Іспанії Санчес недолетів до Парижа, втім зустріч на підтримку України відвідає онлайн

Літак, на якому очільник уряду Іспанії летів до Парижа на зустріч "Коаліції охочих" зазнав поломки. Педро Санчес повернувся до Мадрида і обіцяє приєднатися до саміту щодо гарантій безпеки для України через відеозв'язок.

Політика • 4 вересня, 09:08 • 2330 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі. Там відбудеться саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України.

Політика • 4 вересня, 08:52 • 13008 перегляди