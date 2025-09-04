"Коаліція охочих"

Літак зламався: прем'єр Іспанії Санчес недолетів до Парижа, втім зустріч на підтримку України відвідає онлайн

Літак, на якому очільник уряду Іспанії летів до Парижа на зустріч "Коаліції охочих" зазнав поломки. Педро Санчес повернувся до Мадрида і обіцяє приєднатися до саміту щодо гарантій безпеки для України через відеозв'язок.