"Коаліція охочих"

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф закликав путіна сісти за стіл переговорів та продемонструвати готовність до миру. Країни ЄС та партнери планують посилити тиск на росію та підтримати українську армію.
Європейські лідери намагалися переконати Дональда Трампа посилити тиск на російську економіку, але їм це не вдалося. Зустріч "Коаліції охочих" мала на меті узгодити гарантії безпеки та заручитися підтримкою США.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС створює умови для тривалого миру в Україні. Першими гарантіями безпеки є сильні українські збройні сили.
Німеччина обіцяє значне розширення військової допомоги Україні, включаючи обладнання для чотирьох механізованих бригад. Берлін також сприятиме розвитку наступальних можливостей Києва, зокрема у виробництві ракет.
Джорджія Мелоні заявила, що Італія не надсилатиме військових до України, але готова підтримувати ініціативи з моніторингу та навчання поза її межами. Вона також запропонувала механізм колективної безпеки для України, натхненний статтею 5 Вашингтонського договору.
Президент Зеленський заявив, що існує базова рамка гарантій безпеки для України, яка включає визначення країн-учасниць. 26 країн вже готові надати військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру.
Президент України та європейські лідери обговорили з Дональдом Трампом тиск на росію. Йшлося про економічні заходи для припинення війни та позбавлення росії ресурсів.
Президент Європейської ради Антоніо Кошта 5 вересня прибуде до Ужгорода. Він разом із Президентом України Володимиром Зеленським візьме участь у Конгресі регіональних влад.
Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про зустріч 35 учасників "коаліції охочих" у Єлисейському палаці. Вони мають політичну та військову пропозицію щодо гарантій безпеки для України.
Президент Зеленський заявив, що путін намагатиметься використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни. росія відкидає всі мирні ініціативи, демонструючи відсутність згоди на мир.
26 країн висловили готовність відправити військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Ці сили не воюватимуть проти росії, а гарантуватимуть мир та надішлють стратегічний сигнал.
Президент Зеленський провів засідання коаліції охочих за участі понад 30 країн. Обговорювалися питання завершення війни, довготривалої безпеки та посилення санкцій проти рф.
Учасники "Коаліції охочих" заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав це рішення.
Президент України Володимир Зеленський, Дональд Трамп та європейські лідери проводять спільну відеоконференцію. Розмова почалася невдовзі після 15:00 за Києвом.
Учасники Коаліції дронів зберуться в Гаазі для підтримки України. Обговорюватимуть використання безпілотників та систем протидії дронам.
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що військові у рамках програми "Армія Дронів Бонус" отримуватимуть засоби радіо-електронної боротьби. Поставки відбуваються напряму від виробника на фронт через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence.
Українська делегація на чолі з Єрмаком та Умєровим провела зустрічі у Парижі. Обговорювалися гарантії безпеки, санкції проти росії та повернення українських полонених.
Літак, на якому очільник уряду Іспанії летів до Парижа на зустріч "Коаліції охочих" зазнав поломки. Педро Санчес повернувся до Мадрида і обіцяє приєднатися до саміту щодо гарантій безпеки для України через відеозв'язок.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі. Там відбудеться саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України.