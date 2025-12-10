$42.180.11
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Дональд Трамп змушує лідерів ЄС зіткнутися з майбутнім, у якому Америка більше не є їхнім головним гарантом безпеки. Європа повинна організувати власну оборону набагато швидше, ніж хтось міг собі уявити.

Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico

Шквал атак президента США Дональда Трампа на Європейський Союз змушує його лідерів зіткнутися з немислимим: майбутнім, у якому Америка більше не є їхнім головним гарантом безпеки, а Європа повинна організувати власну оборону набагато швидше, ніж хтось міг собі уявити, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"В очікуванні зменшення ролі Америки лідери ЄС вже тестують безпековий порядок під керівництвом Європи", - ідеться у публікації. І зазначається, що багато найважливіших рішень щодо України розробляються у вільній "коаліції охочих", яку очолюють Велика Британія та Франція, а також включає Німеччину.

"Тим часом, політики ЄС досліджують можливості глибшої координації через Об'єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force), очолювані Великою Британією, або шляхом наполягання на посиленні "європейської опори" всередині НАТО - ідея, яку давно підтримує Париж, а тепер набирає обертів у Берліні", - пише видання.

Високопоставлений посадовець оборонного відомства з європейської країни середнього розміру заявив, що розмови про гарантії безпеки для України з американськими чиновниками стали "незручними". Що ще важливіше, за словами чиновника, так само з обговоренням статті 5 - пункту договору НАТО, який вимагає від союзників стати на захист один одного, якщо на когось нападуть.

"Невизначеність" щодо того, як США поводитимуться у разі нападу на державу на передовій, "просто надто висока", сказав чиновник.

Відкрите питання

Інші нинішні та колишні посадовці служб безпеки заявили, що "ключове питання вже не в тому, чи візьме Європа на себе основну відповідальність за свою оборону та безпеку, а в тому, коли".

Відсутність державного секретаря США Марко Рубіо на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО - те, що траплялося лише кілька разів в історії альянсу - викликало занепокоєння серед колишніх посадовців ЄС та НАТО. Це викликало занепокоєння після того, як його заступник Крістофер Ландау розкритикував країни ЄС за те, що вони надають пріоритет власній оборонній промисловості замість того, щоб продовжувати купувати у США.

Зусилля щодо створення нових форумів, незалежних від Вашингтона, отримали новий поштовх минулого тижня з публікацією Стратегії національної безпеки адміністрації Трампа, зазначає видання.

"Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, як Атлас, минули, - ідеться в документі. - Багаті, розвинені країни... повинні взяти на себе основну відповідальність за свої регіони".

У документі стверджується, що в Європі масова міграція "трансформує континент і створює конфлікти".

"Якщо нинішні тенденції збережуться, континент стане невпізнанним через 20 років або менше. Таким чином, далеко не очевидно, чи матимуть певні європейські країни достатньо сильну економіку та армію, щоб залишатися надійними союзниками", - ідеться у стратегії.

Якщо союзники НАТО стануть переважно неєвропейськими, ведеться далі у документі, "відкрите питання, чи будуть вони розглядати своє місце у світі чи свій союз зі Сполученими Штатами так само, як ті, хто підписав хартію НАТО".

В інтерв'ю в понеділок Трамп підкреслив ідею про те, що Європа, яка зазнає "масової міграції", "розкладається" та не має жодної мети. "Слабкі" лідери блоку просто "не знають, що робити", сказав він в інтерв'ю Politico.

"Люди, які приходять, мають зовсім іншу ідеологію, - додав він. - Вони будуть набагато слабшими, і вони будуть зовсім іншими".

Новий європейський порядок

Зіткнувшись з невпинними атаками адміністрації Трампа, Європейський Союз тихо працює над створенням нових гарантій безпеки на випадок, якщо гарантії НАТО виявляться ненадійними

- ідеться у публікації.

"Питання полягає в тому, чи потрібні нам якісь додаткові гарантії безпеки та інституційні домовленості, щоб бути готовими - на випадок, якщо стаття 5 раптово не буде впроваджена", - заявив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс наприкінці листопада. Навіть попри це, "ми завжди повинні розраховувати на статтю 5", додав він.

"Однією з правових основ для такої гарантії може бути пункт ЄС про спільну оборону, стаття 42.7, який виник після війни в Косові кінця 1990-х років, коли тодішні лідери Франції та Великої Британії Жак Ширак і Тоні Блер спільно наполягали на тому, щоб Європа взяла оборону у свої руки", - ідеться у публікації.

Кубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, додав, що він хоче використати наступний рік для конкретизації положень у пункті, щоб чітко визначити, які дії країни вживатимуть для захисту одна одної.

Він вказав на нещодавні коментарі посла США в НАТО Метью Вітакера, який припустив, що Німеччина повинна перебрати на себе головну військову посаду в НАТО від американців. Цей коментар "є сигналом того, що насправді американці просять нас подбати про європейську оборону".

США встановлюють 2027 рік як дедлайн для оборони НАТО під керівництвом Європи - Reuters05.12.25, 15:05 • 3372 перегляди

Ера "гарантій безпеки" закінчилася

На тлі того, як європейські військові керівники та розвідувальні служби попереджають, що напад з боку росії може відбутися вже у 2028 році, традиційне європейське ставлення до оборони - та опори на Сполучені Штати - швидко змінюється, пише видання.

Донедавна Німеччина непохитно підтримувала НАТО під керівництвом США. Але за часів канцлера Фрідріха Мерца Берлін зараз веде переговори з Парижем про те, як французькі ядерні засоби стримування можуть сприяти безпеці Європи.

ФРН не може мати власної ядерної зброї, але варто обговорити її спільне використання з Францією та Британією - Мерц09.03.25, 18:11 • 27152 перегляди

Водночас, як зазначає видання, Мерц демонструє зростаючу готовність не погоджуватися з Вашингтоном щодо України та архітектури безпеки Європи. Деякі частини Стратегії національної безпеки адміністрації Трампа були "неприйнятними", заявив лідер консерваторів у вівторок.

Мерц назвав частини стратегії безпеки США "неприйнятними" і не бачить потреби у рятуванні американцями демократії у Європі09.12.25, 14:46 • 2692 перегляди

Документ підтверджує думку Мерца про те, що "ми в Європі, а отже, і в Німеччині, повинні стати набагато більш незалежними від Сполучених Штатів у політиці безпеки".

Цей зсув відображає зміну динаміки всередині німецького безпекового істеблішменту, пише видання. У своїй заяві Родеріх Кізеветтер, колишній офіцер генерального штабу німецької армії та консервативний депутат Бундестагу, назвав стратегію безпеки Трампа "ляпасом".

"Будь-хто, хто пише про партнерів таким чином, не захищатиме їх, коли це дійсно важливо, - написав він. - Що це означає? Ера "гарантій безпеки" закінчилася".

Прогалини у спроможностях

Виклик для Європи полягає в тому, як перейти від риторики до дій, вказує видання. "Ставки величезні - не в останню чергу тому, що прийняття континентальної оборони передбачатиме значні компроміси щодо витрат на соціальне забезпечення, що, своєю чергою, може призвести до повалення урядів", - пише видання.

Ще одна перешкода, як вказується, має інституційний характер. "Враховуючи, що Сполучені Штати є найбільшим партнером у межах НАТО, альянс не є місцем, де союзники можуть планувати будь-яке постамериканське майбутнє". "Це зруйнувало б саму мету НАТО", – сказав один високопоставлений дипломат альянсу.

За словами трьох дипломатів НАТО, усередині альянсу немає планування на випадок надзвичайних ситуацій для НАТО без США. Вони інтерпретують сигнали з Вашингтона не як прелюдію до виходу США з альянсу, а як потужний заклик до пробудження для Європи, оскільки Вашингтон переорієнтовується на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон.

"Сполучені Штати та союзники НАТО ставляться до наших зобов'язань за статтею 5... дуже серйозно, - заявив минулого тижня посол США Вітакер. - Стаття 5 є залізною".

"Але у нас є очікування", - сказав він на Дохійському форумі в Катарі, а саме: "[європейці] переймуть на себе конвенційну оборону європейського континенту".

Третім і особливо складним завданням для європейців, як пише видання, буде відтворення або заміна військових потужностей, які зараз забезпечують США.

Європейці забезпечують до 60 відсотків спроможностей у деяких сферах, сказала Оана Лунгеску, колишня речниця НАТО, яка зараз є науковим співробітником аналітичного центру Royal United Services Institute. Але в інших - таких як розвідка, важкі авіаперевезення та діпстрайки - Сполучені Штати зазвичай вносять непропорційно велику частку.

"Європейцям буде дуже важко заповнити деякі з цих прогалин у спроможностях, безумовно, протягом року чи двох", - сказала Лунгеску.

У Конгресі запропонували США вийти з НАТО, назвавши його "пережитком" Холодної війни10.12.25, 10:42 • 2298 переглядiв

Деякі чиновники вказали на той факт, що навіть якщо адміністрація Трампа захоче вийти з НАТО, Конгрес США може стати на заваді. Дійсно, законодавство США про оборону, заплановане на голосування вже цього тижня, встановить нові обмеження на скорочення кількості військ у Європі, що є двопартійним докором стратегії адміністрації Трампа, пише видання.

Ентоні Гарднер, колишній посол США в ЄС, заявив, що NSS - це не що інше, як "зрада 80 років двопартійної політики США".

"Для багатьох європейців це послання зрозуміле. Адміністрація Трампа виклала свою позицію. Європа, як ніколи раніше, слухає – і вживає заходів", - зазначає видання.

Юлія Шрамко

