Мерц назвав частини стратегії безпеки США "неприйнятними" і не бачить потреби у рятуванні американцями демократії у Європі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у вівторок, що нова Стратегія національної безпеки США, представлена ​​минулого тижня, містить частини, які були "неприйнятними для нас з європейської точки зору", і що він "не бачить потреби в тому, щоб американці зараз намагалися врятувати демократію в Європі", пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Мерц сказав, що Європа повинна стати менш залежною від Сполучених Штатів, безпосередньо реагуючи на стратегічну зміну Вашингтона.

Хоча Мерц відкинув деякі компоненти стратегії США, він також назвав її недивною за своєю суттю, оскільки документ приблизно відображає те, що віце-президент США Джей Ді Венс вже сказав у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Дещо з цього правдоподібне, щось зрозуміле, а щось неприйнятне для нас з європейської точки зору", – сказав Мерц про стратегію США.

"Я не бачу потреби в тому, щоб американці зараз намагалися врятувати демократію в Європі. Якби її потрібно було врятувати, ми б змогли впоратися з цим самостійно", – додав він.

Венс, як зазначає видання, раніше звинуватив Німеччину та інших європейських союзників в обмеженні свободи слова та виключенні таких партій, як ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Стратегія, оприлюднена минулого тижня, звинувачувала європейські уряди у підриві політичної свободи та обмеженні свободи слова. Мерц стверджував, що такі оцінки не відображають політичних реалій континенту.

Також сьогодні глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що критика США "має бути спрямована в інше русло". "Можливо, у бік росії, де заборонено інакодумство, де заборонено вільні ЗМІ, де заборонено політичну опозицію, де, як ми знаємо, також заборонено X або Twitter", - як пише DW, вказала Каллас.

Напередодні заступник речника німецького уряду Себастьян Хілле, як зазначає dpa, також надав певні коментарі, вказавши, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що нова стратегія національної безпеки США, опублікована минулого тижня, яка оплакує занепад демократії та свободи слова в Європі, частково зумовлена ​​ідеологією.

Хоча Берлін погоджується з багатьма аспектами, викладеними в політичному документі, і продовжує розглядати Сполучені Штати як партнера, адміністрація Мерца відкидає звинувачення, висунуті на адресу Європейського Союзу, які виглядають ближчими до ідеології, ніж стратегії, заявив у Берліні заступник речника уряду ФРН.

Хілле сказав, що Мерц не поділяє думки, що росію більше не слід вважати загрозою, але наголосив, що Німеччина залишається єдиною зі своїми європейськими партнерами в оцінці, що "росія є найбільшою загрозою для стабільності, миру та свободи в Європі".

Доповнення

Нова стратегія національної безпеки США, опублікована адміністрацією Трампа в четвер, стверджує, що Європа стикається з "цивілізаційним стиранням", і малює похмуру картину свободи слова на континенті, хоча більше не згадується як пряма загроза.

"До ширших проблем, що стоять перед Європою, належать діяльність Європейського Союзу та інших транснаціональних організацій, що підривають політичну свободу та суверенітет, міграційна політика, яка трансформує континент та породжує конфлікти, цензура свободи слова та придушення політичної опозиції, зниження народжуваності, а також втрата національної ідентичності та впевненості в собі", – йдеться у тексті.

Хоча припинення війни в Україні визначено як ключовий інтерес США, як зазначає dpa, документ містить мало критичних зауважень щодо росії.

У документі наголошується, що припинення воєнних дій необхідне "для стабілізації європейських економік, запобігання ненавмисній ескалації або розширенню війни" та закликається до "стратегічної стабільності" з москвою.

Адміністрація Трампа оприлюднила нову стратегічну доктрину: критика імміграції, глобалізму та Європи – Axios

Політики з усієї Європи, а також посадовці ЄС відштовхнули цю стратегію, що, як зазначає dpa, "є ще одним доказом зростаючого розколу між Вашингтоном та його партнерами по НАТО через Атлантику".