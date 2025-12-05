$42.180.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Адміністрація Трампа оприлюднила нову стратегічну доктрину: критика імміграції, глобалізму та Європи – Axios

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Адміністрація Трампа опублікувала нову стратегію національної безпеки, яка фокусується на оновленій "Доктрині Монро", критикує імміграцію, Європу та посилює конфронтацію з Китаєм. Документ звинувачує масову міграцію у світових проблемах та стверджує, що Європа підриває мир в Україні.

Адміністрація Трампа оприлюднила нову стратегічну доктрину: критика імміграції, глобалізму та Європи – Axios

Адміністрація Дональда Трампа опублікувала стратегію національної безпеки, яка проголошує оновлену "Доктрину Монро", фокусуючись на домінуванні США у Західній півкулі, звинувачуючи імміграцію у світових проблемах, критикуючи Європу за підрив миру в Україні та посилюючи конфронтацію з Китаєм. Про це повідомляє видання Axios, пише УНН.

Деталі

Часи, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, як Атлас, минули 

– йдеться у тексті стратегії.

Документ викладає бачення світового порядку, де США зменшують пріоритетність взаємодії з більшими частинами земної кулі, включаючи Африку, та зосереджуються на конкуренції з Китаєм.

Критика імміграції 

Стратегія називає масову міграцію основою багатьох світових проблем.

Імміграція виснажила внутрішні ресурси, посилила насильство та інші злочини, послабила соціальну згуртованість, спотворила ринки праці та підірвала національну безпеку. Епоха масової міграції має закінчитися 

– йдеться у доктрині.

Звинувачення на адресу Європи

Документ критикує Європу, звинувачуючи її у "підриві миру в Україні" та внутрішніх проблемах демократії. Стратегія стверджує, що політика Євросоюзу та інших організацій "підриває політичну свободу та суверенітет" і попереджає, що "континент стане невпізнанним через 20 років або й менше", якщо нинішні тенденції збережуться.

Трамп оголосить про стоврення нового уряду в Газі до Різдва - Axios05.12.25, 04:04 • 5616 переглядiв

У відповідь на це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країні "не потрібні зовнішні поради" щодо управління своїми справами.

Конфронтація з Китаєм

Трамп вважає, що роки економічної співпраці з Китаєм були "чистою втратою" для американців, оскільки зусилля США лише "зміцнили комуністичну країну за рахунок США". 

Стратегія підкреслює необхідність стримування та уникнення військового конфлікту, а щодо Тайваню підтверджує політику протидії односторонньому захопленню.

США запросили Польщу на саміт G20 у Маямі - ЗМІ05.12.25, 06:31 • 3064 перегляди

Крім всього іншого, документ звинувачує американські "еліти" у "надзвичайно помилкових та руйнівних" ставках на глобалізм і так звану "вільну торгівлю", що виснажили середній клас та промислову базу США.

Економічне бачення Трампа спирається на тарифну програму та забезпечення американцям доступу до критично важливих мінералів, які переважно знаходяться в інших країнах.

Довідково

Доктрина Монро – це фундаментальний принцип зовнішньої політики США, проголошений президентом Джеймсом Монро 2 грудня 1823 року під час його щорічного звернення до Конгресу.  

Трамп підписав мир між Конго та Руандою задля доступу до мінеральних ресурсів в африканському регіоні – ЗМІ04.12.25, 21:23 • 3932 перегляди

Степан Гафтко

