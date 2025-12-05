Адміністрація Трампа оприлюднила нову стратегічну доктрину: критика імміграції, глобалізму та Європи – Axios

Адміністрація Дональда Трампа опублікувала стратегію національної безпеки, яка проголошує оновлену "Доктрину Монро", фокусуючись на домінуванні США у Західній півкулі, звинувачуючи імміграцію у світових проблемах, критикуючи Європу за підрив миру в Україні та посилюючи конфронтацію з Китаєм. Про це повідомляє видання Axios, пише УНН.

Деталі

Часи, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, як Атлас, минули – йдеться у тексті стратегії.

Документ викладає бачення світового порядку, де США зменшують пріоритетність взаємодії з більшими частинами земної кулі, включаючи Африку, та зосереджуються на конкуренції з Китаєм.

Критика імміграції

Стратегія називає масову міграцію основою багатьох світових проблем.

Імміграція виснажила внутрішні ресурси, посилила насильство та інші злочини, послабила соціальну згуртованість, спотворила ринки праці та підірвала національну безпеку. Епоха масової міграції має закінчитися – йдеться у доктрині.

Звинувачення на адресу Європи

Документ критикує Європу, звинувачуючи її у "підриві миру в Україні" та внутрішніх проблемах демократії. Стратегія стверджує, що політика Євросоюзу та інших організацій "підриває політичну свободу та суверенітет" і попереджає, що "континент стане невпізнанним через 20 років або й менше", якщо нинішні тенденції збережуться.

У відповідь на це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країні "не потрібні зовнішні поради" щодо управління своїми справами.

Конфронтація з Китаєм

Трамп вважає, що роки економічної співпраці з Китаєм були "чистою втратою" для американців, оскільки зусилля США лише "зміцнили комуністичну країну за рахунок США".

Стратегія підкреслює необхідність стримування та уникнення військового конфлікту, а щодо Тайваню підтверджує політику протидії односторонньому захопленню.

Крім всього іншого, документ звинувачує американські "еліти" у "надзвичайно помилкових та руйнівних" ставках на глобалізм і так звану "вільну торгівлю", що виснажили середній клас та промислову базу США.

Економічне бачення Трампа спирається на тарифну програму та забезпечення американцям доступу до критично важливих мінералів, які переважно знаходяться в інших країнах.

Довідково

Доктрина Монро – це фундаментальний принцип зовнішньої політики США, проголошений президентом Джеймсом Монро 2 грудня 1823 року під час його щорічного звернення до Конгресу.

