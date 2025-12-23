Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном

Прем'єра фінального сезону серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) у святкові дні перевершила саму себе, пише УНН з посиланням на Deadline.

Згідно з останнім щотижневим звітом Nielsen, серіал зафіксував вражаючі 8,46 мільярда хвилин перегляду за перший тиждень 5-го сезону, значно випередивши практично всі інші серіали на стримінгових платформах з 24 по 30 листопада.

Це найбільший показник переглядів за тиждень за всю історію стримінгових сервісів, що перевищує попередній більш ніж на 1 мільярд хвилин, і рекорд, що вже належав серіалу "Дивні дива", що набрав 7,2 мільярда хвилин під час прем'єри 4-го сезону у 2022 році.

Компанія Nielsen не ділить показники переглядів за сезонами, але повідомила, що 57% від загальної кількості припадає на нові епізоди 5-го сезону, а 59% глядачів - це дорослі віком від 18 до 49 років.

Порівнювати безпосередньо з минулим сезоном складно, пише видання. Тим не менш, цей показник вражає, враховуючи, що він включає лише трохи більше чотирьох днів доступності нових епізодів - і особливо враховуючи, що вийшло всього чотири епізоди. Три роки тому сім епізодів 4-го сезону "Дивних див" вийшли одночасно, і серіал досяг рекордного показника за тиждень лише в перший тиждень після початку показу, з 30 травня по 5 червня. За перші три дні 4-го сезону у "Дивних дивах" переглянули 5,14 мільярда хвилин.

За даними Nielsen, ажіотаж довкола фінального сезону розпочався за кілька тижнів до прем'єри епізодів. "Дивні дива" знову посіли 3-е місце в десятці найкращих за версією Nielsen на тижні з 3 листопада з 921 мільйоном хвилин перегляду, а наступного тижня піднялися на перше місце з 1,3 мільярдами. За тиждень до прем'єри 5-го сезону серіал зберіг свій статус лідера, набравши загалом 1,6 мільярда хвилин.

Це створює передумови для величезного успіху як на Різдво, так і напередодні Нового року, коли Netflix розпочне показ фінальних епізодів серіалу. Хоча звіти Nielsen надходять з місячною затримкою, Netflix повідомить загальні дані щодо епізодів 5-го сезону, що залишилися, у найближчі тижні, як і за першими чотирма епізодами.

Попри жорстку конкуренцію, Paramount+ вдалося привернути увагу третім епізодом 2-го сезону серіалу "Землевласник" (Landman), а серіал Netflix "Звір у мені" (The Beast in Me) також досяг успіху. "Землевласник" посів друге місце з 1,34 млрд хвилин перегляду, а "Звір у мені" - третє з 1,06 млрд хвилин перегляду.

Цікаво, що серіал "Батьківщина" (Homeland) 2011 року творця "Звіра в мені" Говарда Гордона також злетів на перше місце серед придбаних фільмів того тижня, набравши 855 млн хвилин перегляду після появи на Netflix.

Як завжди, саме в цей час класичні різдвяні фільми щорічно починають з'являтися в рейтингах Nielsen. Лідером став фільм "Як Грінч вкрав Різдво" (Grinch Stole Christmas) з живими акторами, який набрав 669 млн хвилин перегляду. Фільм "Сам удома" (Home Alone) зібрав 499 мільйонів хвилин перегляду, а "Ельф" (Elf) - 397 мільйонів хвилин.

