Немає проблем: в МЗС Ірану зробили заяву щодо стану нового лідера Мотджаби Хаменеї
Київ • УНН
Голова МЗС Ірану спростував заяви США про поранення Мотджаби Хаменеї після авіаударів. Держдеп пропонує 10 мільйонів доларів за дані про його локацію.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наполягає на відсутності проблем із новим верховним лідером після заяв США про можливе поранення Мотджаби Хаменеї, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив MS Now, що проблем із новим верховним лідером Ірану Мотджабою Хаменеї немає.
Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Хаменеї було поранено і, ймовірно, понівечено після ударів по Ірану.
Державний департамент США пропонує винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про місцезнаходження лідера, а також інших високопоставлених іранців.
