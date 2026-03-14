Нет проблем: в МИД Ирана сделали заявление о состоянии нового лидера Моджтабы Хаменеи
Киев • УНН
Глава МИД Ирана опроверг заявления США о ранении Моджтабы Хаменеи после авиаударов. Госдеп предлагает 10 миллионов долларов за данные о его местонахождении.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи настаивает на отсутствии проблем с новым верховным лидером после заявлений США о возможном ранении Моджтабы Хаменеи, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил MS Now, что проблем с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи нет.
Трамп назвал "большой ошибкой" избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана09.03.26, 20:51 • 14467 просмотров
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Хаменеи был ранен и, вероятно, изувечен после ударов по Ирану.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении лидера, а также других высокопоставленных иранцев.
Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана именно по протекции КСИР11.03.26, 04:55 • 5096 просмотров