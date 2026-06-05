Украина сама создала проблему, так что пусть теперь ищет решение — Туск о наименовании подразделения ССО в честь УПА

Премьер Польши Дональд Туск возложил ответственность на украинскую сторону за разрешение напряженности в польско-украинских отношениях после решения о присвоении подразделению ССО наименования "Героев УПА". Об этом передает УНН со ссылкой на заявление Туска, которое цитирует RMF24.

Он подчеркнул свое единство с президентом Каролем Навроцким в этом вопросе, отметив, что "никто не будет разделять польское общественное мнение или польскую власть, когда речь идет о прошлом и истории".

У каждого есть свои национальные чувства, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся с советским захватчиком, но я бы не понял, если бы они одновременно хотели почтить память тех, кто убивал поляков. Поддержка и помощь со стороны Польши и других европейских стран, но особенно Польши для Украины, – это то, что должно глубоко заботить наших соседей. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, это будет означать, что наши отношения будут определяться не эмпатией, а настойчивой деловой деятельностью