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Украина сама создала проблему, так что пусть теперь ищет решение — Туск о наименовании подразделения ССО в честь УПА

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Дональд Туск возложил на Киев ответственность за разрешение конфликта из-за названия подразделения ССО. Без решения отношения станут сугубо деловыми.

Украина сама создала проблему, так что пусть теперь ищет решение — Туск о наименовании подразделения ССО в честь УПА

Премьер Польши Дональд Туск возложил ответственность на украинскую сторону за разрешение напряженности в польско-украинских отношениях после решения о присвоении подразделению ССО наименования "Героев УПА". Об этом передает УНН со ссылкой на заявление Туска, которое цитирует RMF24.

После досадного случая, когда Президент Зеленский принял решение, я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Возможно, я бы отреагировал иначе 

- сказал Туск. 

Он подчеркнул свое единство с президентом Каролем Навроцким в этом вопросе, отметив, что "никто не будет разделять польское общественное мнение или польскую власть, когда речь идет о прошлом и истории".

У каждого есть свои национальные чувства, и я понимаю, что украинцы будут чтить память тех, кто боролся с советским захватчиком, но я бы не понял, если бы они одновременно хотели почтить память тех, кто убивал поляков. Поддержка и помощь со стороны Польши и других европейских стран, но особенно Польши для Украины, – это то, что должно глубоко заботить наших соседей. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, это будет означать, что наши отношения будут определяться не эмпатией, а настойчивой деловой деятельностью 

- добавил Туск. 

По его словам, украинская сторона сама вызвала эту проблему. 

Украинская сторона сама вызвала эту проблему, так что пусть теперь ищет решение. Мои люди сейчас ведут переговоры с руководителем канцелярии президента Зеленского Будановым. На данный момент вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы каким-то образом разрешить этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций. Это позор, потому что мы много вложили, и я тоже, чтобы преодолеть демонов прошлого 

- заявил премьер. 

Напомним 

Во время встречи с жителями в Тарногруде 2 июня Сикорский ответил на вопрос о решении президента Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений Вооруженных Сил Украины почетного названия "Героев УПА".  

Павел Башинский

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