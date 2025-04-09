Радослав Сикорский

Комиссар по обороне ЕС: рф готовится к возможному наступлению на страны Европы до 2030 года

Андрюс Кубилюс стал первым комиссаром по обороне ЕС из-за угрозы от россии. По данным разведки, рф наращивает производство оружия и может готовиться к нападению на страны ЕС до 2030 года.