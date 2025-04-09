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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр иностранных дел Польши предложил россии отказаться от иранских дронов и северокорейских боеприпасов. Это должно стать условием для прекращения огня с Украиной.

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Сикорский: отношение Трампа к войне в Украине ставит под угрозу глобальное доверие к США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что доверие к США зависит от решения Трампа по Украине. Он также напомнил о поражениях россии в прошлых войнах.

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Польша приобрела для Украины более 24 тыс. систем Starlink

В 2022-2024 годах Польша выделила 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink. Средства пошли не только на закупку, но и на ежемесячную оплату их работы.

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Главы МИД Украины и Венгрии в ближайшее время проведут двустороннюю встречу: о чем будут говорить

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Сикорский призывает оппозицию Польши повлиять на позицию Венгрии по Украине

Радослав Сикорский призвал польскую оппозицию повлиять на Венгрию для разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он выразил обеспокоенность сотрудничеством венгров с центрами, ослабляющими ЕС.

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"Это жесткая игра": Дуда призвал "дать шанс" Трампу в вопросе переговоров о прекращении войны рф против Украины

Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.

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Поставки оружия через Польшу после возобновления помощи США Украине вышли на прежний уровень, Starlink работают - Сикорский

Радослав Сикорский заявил о возобновлении поставок оружия через Ясенку на прежний уровень. Также он сообщил о новых предложениях по прекращению агрессии РФ.

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Туск напомнил об уважении к союзникам на фоне перепалки Маска с главой МИД Польши по поводу Starlink для Украины

Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критической важности Starlink для Украины и реакции польского министра.

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Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Глава Министерства иностранных дел Польши Сикорский ответил на заявление Маска о возможном отключении Starlink в Украине. Министр напомнил, что Польша оплачивает услуги на сумму 50 миллионов долларов ежегодно и готова искать других поставщиков.

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С НАТО и в формате "Рамштайн" по поводу решения Трампа о помощи Украине не консультировались - МИД Польши

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США и Польша обсудили увеличение оборонных расходов НАТО

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ЕС не создаст общую армию для защиты от россии - глава МИД Польши

Европейские страны не планируют объединять национальные армии в единую структуру. ЕС работает над усилением собственных оборонных возможностей и формирует усиленную бригаду.

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Макрон созывает срочный саммит ЕС из-за заявлений Трампа

Президент Франции созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник. На встрече планируют обсудить проблемы, связанные с заявлениями Дональда Трампа.

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Сикорский о гарантиях безопасности для Украины после войны: "Должны быть реальными"

Глава МИД Польши заявил, что новые гарантии безопасности для Украины должны быть реальными, в отличие от Будапештского меморандума. Украина готовит собственное видение гарантий и планирует обсудить их с США.

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Глава МИД Польши раскритиковал телефонный разговор Трампа с путиным

Радослав Сикорский назвал звонок Трампа Путину ошибкой, которая поддерживает агрессора и снижает моральный дух Украины. Министр подчеркнул, что европейские войска должны быть задействованы в любых мирных переговорах.

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Глава МИД Польши встретился со спецпредставителем Трампа. Говорили об Украине

Министр иностранных дел Польши Сикорский встретился с Китом Келлогом для обсуждения Украины. Спецпредставитель Трампа прибыл в Европу для поиска путей прекращения войны в Украине.

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Посол Украины в Польше подтвердил начало эксгумаций жертв Волынской трагедии весной

Посол Украины в Польше подтвердил начало эксгумационных работ жертв Волынской трагедии весной 2024 года. Первые работы проведут в Пужниках с участием 20 польских и украинских экспертов.

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В Украине начнут эксгумацию жертв Волынской трагедии: что известно

20 польских и украинских экспертов проведут эксгумацию жертв в селе Пузники в конце апреля. Работы продлятся месяц и будут включать антропологические и генетические исследования.

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Глава МИД Польши иронично прокомментировал выборы в беларуси

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский саркастически отреагировал на результаты выборов в беларуси. Он прокомментировал 87,6% поддержки лукашенко, намекнув на возможное заключение несогласных.

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На Тернопольщине в апреле начнется эксгумация жертв Волынской трагедии - СМИ

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Эксгумации по обе стороны границы: Украина и Польша обменялись списками мест

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Комиссар по обороне ЕС: рф готовится к возможному наступлению на страны Европы до 2030 года

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