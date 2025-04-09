Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск даст повод для российской пропаганды. Польша будет логистическим хабом восстановления Украины.
Министр иностранных дел Польши предложил россии отказаться от иранских дронов и северокорейских боеприпасов. Это должно стать условием для прекращения огня с Украиной.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что доверие к США зависит от решения Трампа по Украине. Он также напомнил о поражениях россии в прошлых войнах.
В 2022-2024 годах Польша выделила 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink. Средства пошли не только на закупку, но и на ежемесячную оплату их работы.
Андрей Сибига и Петер Сиярто договорились о встрече для обсуждения вопросов повестки дня. Это произошло на фоне критики позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС.
Радослав Сикорский призвал польскую оппозицию повлиять на Венгрию для разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он выразил обеспокоенность сотрудничеством венгров с центрами, ослабляющими ЕС.
Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.
Радослав Сикорский заявил о возобновлении поставок оружия через Ясенку на прежний уровень. Также он сообщил о новых предложениях по прекращению агрессии РФ.
Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критической важности Starlink для Украины и реакции польского министра.
Глава Министерства иностранных дел Польши Сикорский ответил на заявление Маска о возможном отключении Starlink в Украине. Министр напомнил, что Польша оплачивает услуги на сумму 50 миллионов долларов ежегодно и готова искать других поставщиков.
МИД Польши заявил, что Трамп приостановил помощь Украине без консультаций с НАТО и группой "Рамштайн". Польша подтверждает продолжение поддержки Украины и проводит консультации с союзниками.
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главой МИД Польши относительно военных расходов НАТО и доступа к рынкам. Стороны обсудили войну в Украине и необходимость увеличения оборонных инвестиций членами Альянса.
Министры иностранных дел Украины и Польши обсудили двустороннее сотрудничество. Сибига поблагодарил за поддержку Украины.
Европейские страны не планируют объединять национальные армии в единую структуру. ЕС работает над усилением собственных оборонных возможностей и формирует усиленную бригаду.
Президент Франции созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник. На встрече планируют обсудить проблемы, связанные с заявлениями Дональда Трампа.
Глава МИД Польши заявил, что новые гарантии безопасности для Украины должны быть реальными, в отличие от Будапештского меморандума. Украина готовит собственное видение гарантий и планирует обсудить их с США.
Радослав Сикорский назвал звонок Трампа Путину ошибкой, которая поддерживает агрессора и снижает моральный дух Украины. Министр подчеркнул, что европейские войска должны быть задействованы в любых мирных переговорах.
Министр иностранных дел Польши Сикорский встретился с Китом Келлогом для обсуждения Украины. Спецпредставитель Трампа прибыл в Европу для поиска путей прекращения войны в Украине.
Посол Украины в Польше подтвердил начало эксгумационных работ жертв Волынской трагедии весной 2024 года. Первые работы проведут в Пужниках с участием 20 польских и украинских экспертов.
20 польских и украинских экспертов проведут эксгумацию жертв в селе Пузники в конце апреля. Работы продлятся месяц и будут включать антропологические и генетические исследования.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский саркастически отреагировал на результаты выборов в беларуси. Он прокомментировал 87,6% поддержки лукашенко, намекнув на возможное заключение несогласных.
В апреле в Украине начнутся эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии возле Тернополя. Фонд "Свобода и Демократия" получил разрешение на проведение работ и исследование останков.
Украина и Польша обменялись запросами на проведение поисковых и эксгумационных работ на территориях обоих государств.
Глава МИД Польши заявил о вероятном давлении на европейские страны для заключения мирного соглашения с Россией. Он подчеркнул, что мир должен быть достигнут на справедливых условиях, а не через капитуляцию Украины.
Польша не пригласила венгерского посла на церемонию начала председательства в ЕС из-за предоставления убежища подозреваемому экс-заместителю министра. Венгерский министр Сийярто назвал это решение "жалким и по-детски".
С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа через свою территорию. ЕС заявляет о готовности к изменениям, хотя реакция стран-членов неоднозначна - от поддержки до беспокойства.
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine outlined three key areas of cooperation with Poland during its presidency of the EU Council. Sybiga expects an increase in military support, sanctions pressure, and acceleration of European integration.
МИД Украины работает над созданием коалиции стран для сбивания российских ракет и дронов в воздушном пространстве Украины. Представитель МИД отмечает, что такие действия не являются эскалацией или участием в войне согласно международному праву.
Глава МИД Польши заявил, что к мирным переговорам нужно принуждать Россию, а не Украину. Он призвал ЕС и США помочь Украине достичь лучшей переговорной позиции.
Андрюс Кубилюс стал первым комиссаром по обороне ЕС из-за угрозы от россии. По данным разведки, рф наращивает производство оружия и может готовиться к нападению на страны ЕС до 2030 года.