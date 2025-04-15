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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23338 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 147464 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133961 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130870 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131776 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194834 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77234 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Радослав Сікорський

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В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.

Економіка • 08:39 • 25326 перегляди

Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку "військових радників" в Україну, Угорщина знову в опозиції

Петер Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку військових радників в Україну та виділення 40 млрд євро на озброєння. Угорщина виступає проти цих ініціатив та нового пакету санкцій проти Росії.

Політика • 07:00 • 3382 перегляди

Угорщина блокує допомогу Україні та переговори щодо її вступу в ЄС - Сікорський

Радослав Сікорський заявив, що Угорщина перешкоджає виділенню коштів Україні з Європейського фонду миру та блокує переговори щодо вступу до ЄС, зокрема 17-й пакет санкцій.

Політика • 14 квітня, 20:44 • 2702 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

Радослав Сікорський заявив, що відправка польських військ дасть привід для російської пропаганди. Польща буде логістичним хабом відновлення України.

Війна • 2 квітня, 14:05 • 36290 перегляди

У Польщі запропонували рф відмовитися від зброї Ірану та КНДР, якщо її турбують іноземні поставки в Україні

Міністр закордонних справ Польщі запропонував росії відмовитися від іранських дронів і північнокорейських боєприпасів. Це має стати умовою для припинення вогню з Україною.

Війна • 21 березня, 15:12 • 14938 перегляди

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що довіра до США залежить від рішення Трампа щодо України. Він також нагадав про поразки росії в минулих війнах.

Війна • 21 березня, 01:35 • 74779 перегляди

Польща придбала для України понад 24 тис. систем Starlink

У 2022-2024 роках Польща виділила 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів Starlink. Кошти пішли не тільки на закупівлю, а й на щомісячну оплату їхньої роботи.

Війна • 20 березня, 17:05 • 17314 перегляди

Глави МЗС України та Угорщини найближчим часом проведуть двосторонню зустріч: про що говоритимуть

Андрій Сибіга та Петер Сіярто домовились про зустріч для обговорення питань порядку денного. Це сталося на тлі критики позиції Угорщини щодо вступу України до ЄС.

Політика • 18 березня, 14:22 • 15159 перегляди

Сікорський закликає опозицію Польщі вплинути на позицію Угорщини щодо України

Радослав Сікорський закликав польську опозицію вплинути на Угорщину для розблокування переговорів про вступ України до ЄС. Він висловив занепокоєння співпрацею угорців з центрами, що послаблюють ЄС.

Новини Світу • 17 березня, 21:53 • 13424 перегляди

"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.

Війна • 13 березня, 07:52 • 22687 перегляди

Поставки зброї через Польщу після відновлення допомоги США Україні вийшли на попередній рівень, Starlink працюють - Сікорський

Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через Ясьонку на попередній рівень. Також він повідомив про нові пропозиції щодо припинення агресії РФ.

Війна • 12 березня, 10:54 • 21995 перегляди

Туск нагадав про повагу до союзників на тлі перепалки Маска з головою МЗС Польщі щодо Starlink для України

Прем'єр Польщі закликав до поваги партнерів після суперечки між Сікорським та Маском щодо Starlink. Конфлікт виник через заяви Маска про критичність Starlink для України та реакцію польського міністра.

Політика • 10 березня, 11:12 • 21420 перегляди

МЗС Польщі відповіло Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: “будемо змушені шукати інших постачальників”

Глава МЗС Польщі Сікорський відповів на заяву Маска про можливе відключення Starlink в Україні. Міністр нагадав, що Польща оплачує послуги на $50 млн щорічно та готова шукати інших постачальників.

Війна • 9 березня, 13:32 • 58186 перегляди

З НАТО та у форматі "Рамштайн" щодо рішення Трампа щодо допомоги Україні не консультувалися - МЗС Польщі

МЗС Польщі заявило, що Трамп призупинив допомогу Україні без консультацій з НАТО та групою "Рамштайн". Польща підтверджує продовження підтримки України та проводить консультації з союзниками.

Війна • 4 березня, 12:49 • 18312 перегляди

США та Польща обговорили збільшення оборонних витрат НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з главою МЗС Польщі щодо військових витрат НАТО та доступу до ринків. Сторони обговорили війну в Україні та необхідність збільшення оборонних інвестицій членами Альянсу.

Новини Світу • 22 лютого, 04:38 • 32492 перегляди

Міністр Сибіга провів переговори з головою МЗС Польщі Сікорським

Міністри закордонних справ України та Польщі обговорили двосторонню співпрацю. Сибіга подякував за підтримку України.

Політика • 21 лютого, 23:58 • 41582 перегляди

ЄС не створить спільну армію для захисту від росії - глава МЗС Польщі

Європейські країни не планують об'єднувати національні армії в єдину структуру. ЄС працює над посиленням власних оборонних спроможностей та формує посилену бригаду.

Війна • 16 лютого, 11:14 • 69906 перегляди

Макрон скликає терміновий саміт ЄС через заяви Трампа

Президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити проблеми, пов'язані із заявами Дональда Трампа.

Новини Світу • 15 лютого, 17:49 • 61487 перегляди

Сікорський про гарантії безпеки для України після війни: "Мають бути реальними"

Глава МЗС Польщі заявив, що нові гарантії безпеки для України мають бути реальними, на відміну від Будапештського меморандуму. Україна готує власне бачення гарантій та планує обговорити їх зі США.

Війна • 15 лютого, 15:41 • 26302 перегляди

Глава МЗС Польщі розкритикував телефонну розмову Трампа з путіним

Радослав Сікорський назвав дзвінок Трампа путіну помилкою, що підтримує агресора та знижує моральний дух України. Міністр наголосив, що європейські війська мають бути задіяні в будь-яких мирних переговорах.

Політика • 15 лютого, 15:23 • 28889 перегляди

Глава МЗС Польщі зустрівся із спецпредставником Трампа. Говорили про Україну

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський зустрівся з Кітом Келлогом для обговорення України. Спецпредставник Трампа прибув до Європи для пошуку шляхів припинення війни в Україні.

Війна • 13 лютого, 17:14 • 34462 перегляди

Посол України у Польщі підтвердив початок ексгумацій жертв Волинської трагедії навесні

Посол України у Польщі підтвердив початок ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії навесні 2024 року. Перші роботи проведуть у Пужниках за участю 20 польських та українських експертів.

Суспільство • 9 лютого, 14:46 • 43183 перегляди

В Україні розпочнуть ексгумацію жертв Волинської трагедії: що відомо

20 польських та українських експертів проведуть ексгумацію жертв у селі Пузники наприкінці квітня. Роботи триватимуть місяць та включатимуть антропологічні та генетичні дослідження.

Суспільство • 6 лютого, 11:29 • 24618 перегляди

Глава МЗС Польщі іронічно прокоментував вибори у білорусі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський саркастично відреагував на результати виборів у білорусі. Він прокоментував 87,6% підтримки лукашенка, натякнувши на можливе ув'язнення незгодних.

Новини Світу • 27 січня, 05:05 • 33680 перегляди

На Тернопільщині у квітні почнеться ексгумація жертв Волинської трагедії - ЗМІ

У квітні в Україні розпочнуться ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії біля Тернополя. Фонд "Свобода і Демократія" отримав дозвіл на проведення робіт та дослідження останків.

Політика • 13 січня, 16:53 • 31088 перегляди

Ексгумації по обидва боки кордону: Україна та Польща обмінялися списками місць

Україна та Польща обмінялися запитами на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на територіях обох держав.

Політика • 11 січня, 13:05 • 44650 перегляди

Європу можуть змусити досягти угоди з росією - Сікорський

Глава МЗС Польщі заявив про ймовірний тиск на європейські країни для укладення мирної угоди з росією. Він наголосив, що мир має бути досягнутий на справедливих умовах, а не через капітуляцію України.

Війна • 7 січня, 08:02 • 31024 перегляди

Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС: Сійярто різко відреагував

Польща не запросила угорського посла на церемонію початку головування в ЄС через надання притулку підозрюваному ексзаступнику міністра. Угорський міністр Сійярто назвав це рішення "жалюгідним і по-дитячому".

Політика • 4 січня, 13:58 • 42257 перегляди

Україна припинила транзит російського газу: як відреагувала Європа

З 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. ЄС заявляє про готовність до змін, хоча реакція країн-членів неоднозначна - від підтримки до занепокоєння.

Економіка • 1 січня, 14:05 • 164559 перегляди

Головування Польщі в ЄС: Сибіга розповів, на що розраховує Україна

МЗС України окреслив три ключові напрямки співпраці з Польщею під час її головування в Раді ЄС. Сибіга розраховує на посилення військової підтримки, санкційного тиску та прискорення євроінтеграції.

Політика • 1 січня, 13:04 • 27501 перегляди