Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.
Петер Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку військових радників в Україну та виділення 40 млрд євро на озброєння. Угорщина виступає проти цих ініціатив та нового пакету санкцій проти Росії.
Радослав Сікорський заявив, що Угорщина перешкоджає виділенню коштів Україні з Європейського фонду миру та блокує переговори щодо вступу до ЄС, зокрема 17-й пакет санкцій.
Радослав Сікорський заявив, що відправка польських військ дасть привід для російської пропаганди. Польща буде логістичним хабом відновлення України.
Міністр закордонних справ Польщі запропонував росії відмовитися від іранських дронів і північнокорейських боєприпасів. Це має стати умовою для припинення вогню з Україною.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що довіра до США залежить від рішення Трампа щодо України. Він також нагадав про поразки росії в минулих війнах.
У 2022-2024 роках Польща виділила 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів Starlink. Кошти пішли не тільки на закупівлю, а й на щомісячну оплату їхньої роботи.
Андрій Сибіга та Петер Сіярто домовились про зустріч для обговорення питань порядку денного. Це сталося на тлі критики позиції Угорщини щодо вступу України до ЄС.
Радослав Сікорський закликав польську опозицію вплинути на Угорщину для розблокування переговорів про вступ України до ЄС. Він висловив занепокоєння співпрацею угорців з центрами, що послаблюють ЄС.
Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.
Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через Ясьонку на попередній рівень. Також він повідомив про нові пропозиції щодо припинення агресії РФ.
Прем'єр Польщі закликав до поваги партнерів після суперечки між Сікорським та Маском щодо Starlink. Конфлікт виник через заяви Маска про критичність Starlink для України та реакцію польського міністра.
Глава МЗС Польщі Сікорський відповів на заяву Маска про можливе відключення Starlink в Україні. Міністр нагадав, що Польща оплачує послуги на $50 млн щорічно та готова шукати інших постачальників.
МЗС Польщі заявило, що Трамп призупинив допомогу Україні без консультацій з НАТО та групою "Рамштайн". Польща підтверджує продовження підтримки України та проводить консультації з союзниками.
Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з главою МЗС Польщі щодо військових витрат НАТО та доступу до ринків. Сторони обговорили війну в Україні та необхідність збільшення оборонних інвестицій членами Альянсу.
Міністри закордонних справ України та Польщі обговорили двосторонню співпрацю. Сибіга подякував за підтримку України.
Європейські країни не планують об'єднувати національні армії в єдину структуру. ЄС працює над посиленням власних оборонних спроможностей та формує посилену бригаду.
Президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити проблеми, пов'язані із заявами Дональда Трампа.
Глава МЗС Польщі заявив, що нові гарантії безпеки для України мають бути реальними, на відміну від Будапештського меморандуму. Україна готує власне бачення гарантій та планує обговорити їх зі США.
Радослав Сікорський назвав дзвінок Трампа путіну помилкою, що підтримує агресора та знижує моральний дух України. Міністр наголосив, що європейські війська мають бути задіяні в будь-яких мирних переговорах.
Міністр закордонних справ Польщі Сікорський зустрівся з Кітом Келлогом для обговорення України. Спецпредставник Трампа прибув до Європи для пошуку шляхів припинення війни в Україні.
Посол України у Польщі підтвердив початок ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії навесні 2024 року. Перші роботи проведуть у Пужниках за участю 20 польських та українських експертів.
20 польських та українських експертів проведуть ексгумацію жертв у селі Пузники наприкінці квітня. Роботи триватимуть місяць та включатимуть антропологічні та генетичні дослідження.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський саркастично відреагував на результати виборів у білорусі. Він прокоментував 87,6% підтримки лукашенка, натякнувши на можливе ув'язнення незгодних.
У квітні в Україні розпочнуться ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії біля Тернополя. Фонд "Свобода і Демократія" отримав дозвіл на проведення робіт та дослідження останків.
Україна та Польща обмінялися запитами на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на територіях обох держав.
Глава МЗС Польщі заявив про ймовірний тиск на європейські країни для укладення мирної угоди з росією. Він наголосив, що мир має бути досягнутий на справедливих умовах, а не через капітуляцію України.
Польща не запросила угорського посла на церемонію початку головування в ЄС через надання притулку підозрюваному ексзаступнику міністра. Угорський міністр Сійярто назвав це рішення "жалюгідним і по-дитячому".
З 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. ЄС заявляє про готовність до змін, хоча реакція країн-членів неоднозначна - від підтримки до занепокоєння.
МЗС України окреслив три ключові напрямки співпраці з Польщею під час її головування в Раді ЄС. Сибіга розраховує на посилення військової підтримки, санкційного тиску та прискорення євроінтеграції.