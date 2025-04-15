Радослав Сікорський

Сікорський про гарантії безпеки для України після війни: "Мають бути реальними"

Глава МЗС Польщі заявив, що нові гарантії безпеки для України мають бути реальними, на відміну від Будапештського меморандуму. Україна готує власне бачення гарантій та планує обговорити їх зі США.