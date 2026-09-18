Зеленський назвав очікуваний термін відкриття всіх кластерів для вступу до ЄС

Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу в Європейський Союз до кінця 2026 року. Про це під час пресконференції на полях першого саміту Карпатської вісімки заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

За його словами, для вступу в ЄС Київ має зробити "відповідні кроки вперед" у власному законодавстві.

Через війну ми обрали такий шлях максимально тиснути передусім на себе. Тиснути трішки й на інших ззовні для того, щоб ми могли пройти цей шлях швидше, ніж інші. Це також чесно, тому що ми захищаємо Україну і захищаємо всю Європу