Зеленський назвав очікуваний термін відкриття всіх кластерів для вступу до ЄС
Київ • УНН
Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери для вступу до ЄС до кінця 2026 року. Зеленський закликав парламент виконати необхідні законодавчі кроки.
Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу в Європейський Союз до кінця 2026 року. Про це під час пресконференції на полях першого саміту Карпатської вісімки заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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За його словами, для вступу в ЄС Київ має зробити "відповідні кроки вперед" у власному законодавстві.
Через війну ми обрали такий шлях максимально тиснути передусім на себе. Тиснути трішки й на інших ззовні для того, щоб ми могли пройти цей шлях швидше, ніж інші. Це також чесно, тому що ми захищаємо Україну і захищаємо всю Європу
Він підкреслив, що "реалістично ми можемо відкрити всі кластери, якщо ми трішки зробимо домашню роботу і трішки наші партнери".
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський заявив, що Варшава не блокуватиме відкриття переговорних кластерів про вступ України в ЄС.
Україна очікує відкриття решти переговорних кластерів до кінця року - Корецький поговорив із єврокомісаркою Кос27.08.26, 16:20 • 4975 переглядiв