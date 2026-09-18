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The New York Times

Зеленський назвав очікуваний термін відкриття всіх кластерів для вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 11073 перегляди

Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери для вступу до ЄС до кінця 2026 року. Зеленський закликав парламент виконати необхідні законодавчі кроки.

Зеленський назвав очікуваний термін відкриття всіх кластерів для вступу до ЄС

Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу в Європейський Союз до кінця 2026 року. Про це під час пресконференції на полях першого саміту Карпатської вісімки заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, для вступу в ЄС Київ має зробити "відповідні кроки вперед" у власному законодавстві.

Через війну ми обрали такий шлях максимально тиснути передусім на себе. Тиснути трішки й на інших ззовні для того, щоб ми могли пройти цей шлях швидше, ніж інші. Це також чесно, тому що ми захищаємо Україну і захищаємо всю Європу

- сказав глава держави.

Він підкреслив, що "реалістично ми можемо відкрити всі кластери, якщо ми трішки зробимо домашню роботу і трішки наші партнери".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський заявив, що Варшава не блокуватиме відкриття переговорних кластерів про вступ України в ЄС.

Україна очікує відкриття решти переговорних кластерів до кінця року - Корецький поговорив із єврокомісаркою Кос27.08.26, 16:20 • 4975 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Радослав Сікорський
Європейський Союз
Варшава
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща