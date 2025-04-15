У Трампа запевняють, що 104% мита проти Китаю набули чинності - ЗМІ

У Білому домі заявили, що додаткові мита у 104% проти Китаю набули чинності. Це сталося через те, що Пекін не скасував свої заходи у відповідь, як вимагали США.