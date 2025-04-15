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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24975 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152558 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136851 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133065 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133439 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195756 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77458 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164549 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Джек Дорсі та Ілон Маск закликають скасувати закони про інтелектуальну власність - митці обурені

Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.

Новини Світу • 08:05 • 7834 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

На думку оглядача CNN, атака на Суми показала, що дипломатія США не дала плодів. путін затягує час, вважаючи, що Трамп зацікавлений у легкій перемозі.

Війна • 14 квітня, 22:56 • 27924 перегляди

Трамп не припиняє війну в Україні, він її продовжує - The Telegraph

Президент США обіцяв завершити війну рф проти України за 24 години, натомість Трамп і його команда роблять помилку за помилкою, "роздаючи надто багато карт осмілілому путіну".

Війна • 13 квітня, 21:57 • 3578 перегляди

Адміністрація Трампа планує депортувати 1 мільйон іммігрантів за рік - WP

Адміністрація Трампа планує депортувати 1 мільйон іммігрантів за рік, що перевищить попередні показники. Для цього ведуться переговори з 30 країнами про прийняття депортованих.

Політика • 13 квітня, 03:08 • 4034 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

Президент США висловив обережний оптимізм щодо зрушень у переговорному процесі між Україною та росією. Заява пролунала після зустрічі представника США з путіним.

Війна • 13 квітня, 02:27 • 23643 перегляди

Ядерні переговори США та Ірану: Білий дім вважає зустріч "дуже позитивною і конструктивною"

Білий дім назвав переговори між США та Іраном кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших зустрічей наступного тижня. Тегеран також назвав переговори конструктивними.

Політика • 13 квітня, 01:42 • 3622 перегляди

У Білому домі портрет Обами замінили картиною Трампа після замаху

В Білому домі портрет Барака Обами перемістили у Східну кімнату. На його місце встановили картину Дональда Трампа, на якій він з кулаком догори після замаху.

Новини Світу • 12 квітня, 08:57 • 4935 перегляди

Попри зусилля DOGE Маска, витрати США зросли при Трампі - WSJ

Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.

Новини Світу • 12 квітня, 08:07 • 3770 перегляди

Трамп придумав схему, яка дасть змогу нелегальним іммігрантам законно повернутися

Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.

Новини Світу • 11 квітня, 16:11 • 12342 перегляди

З 1 трлн до 150 млрд: Маск різко знизив цілі DOGE щодо заощаджень у федеральному бюджеті

Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.

Економіка • 11 квітня, 07:18 • 4278 перегляди
Ексклюзив

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Торік в Україні з хворобою Паркінсона виписали понад 7,2 тис. пацієнтів, зафіксовано 21 летальний випадок. Пацієнти можуть отримувати безоплатні послуги та ліки за програмою медгарантій.

Здоров'я • 11 квітня, 06:31 • 73107 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

Адміністрація Трампа обмежила коло осіб, які мають доступ до секретних даних розвідки, щоб запобігти витокам інформації в пресу. Габбард контролює доступ до щоденної доповіді президента.

Політика • 10 квітня, 22:58 • 26313 перегляди

Мита США на імпорт з Китаю становлять 145% - Білий дім

Останній указ Трампа підвищив мита до 125%, але вже існує 20% мито на фентаніл. Загальна ставка мит США на китайський імпорт тепер становить 145%.

Економіка • 10 квітня, 15:26 • 12154 перегляди

Орендна плата в Нью-Йорку стрімко зростає на тлі мит Трампа: ціни на житло підскочили в середньому на 10%

В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.

Новини Світу • 10 квітня, 13:23 • 9548 перегляди

Трамп погрожує Китаю "найпотужнішою зброєю в світі" - Newsweek

Президент США Дональд Трамп запевнив, що має зброю, про яку ніхто не здогадується, щоб втримати Китай на тлі торгової війни. Він вірить, що Пекін і Вашингтон домовляться.

Новини Світу • 10 квітня, 11:39 • 10379 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

Президент США заявив про готовність зустрітися з головою КНР. Це відбувається на тлі загострення торговельної напруженості та підвищення мит між країнами.

Економіка • 10 квітня, 03:14 • 66389 перегляди

Угорщина може підтримати нові санкції проти росії: Сіярто назвав умову

Петр Сіярто заявив, що Угорщина може підтримати санкції проти росії, якщо Трамп покарає путіна за зрив мирної угоди щодо України. Будапешт вважає поточні санкції неефективними.

Політика • 10 квітня, 01:43 • 11400 перегляди

Європейці закликають США не вдаватися до шокового виведення військ, попередити заздалегідь - Bloomberg

Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.

Новини Світу • 9 квітня, 10:45 • 8821 перегляди

Трамп хоче, щоб Європа платила більше за газ, а ЄС хоче витрачати менше: Politico розповіло деталі

Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.

Економіка • 9 квітня, 10:00 • 8529 перегляди

Суд зобов’язав адміністрацію Трампа повернути агентство AP до Білого дому

Адміністрація Трампа відновила акредитацію AP після рішення суду. Причиною конфлікту стала відмова агентства використовувати нову назву Мексиканської затоки, нав’язану президентом.

Новини Світу • 9 квітня, 01:11 • 4067 перегляди

“Хлопці є хлопці”: у Білому домі відреагували на висловлювання Маска на адресу торгового радника США

Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.

Новини Світу • 8 квітня, 18:49 • 9067 перегляди

У Трампа запевняють, що 104% мита проти Китаю набули чинності - ЗМІ

У Білому домі заявили, що додаткові мита у 104% проти Китаю набули чинності. Це сталося через те, що Пекін не скасував свої заходи у відповідь, як вимагали США.

Економіка • 8 квітня, 17:19 • 12037 перегляди

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 13115 перегляди

Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9447 перегляди

Трамп непохитний у питанні мит: прагне "змінити тканину" США

Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.

Новини Світу • 8 квітня, 07:07 • 5578 перегляди

Трамп незадоволений тим, що росія "як божевільна бомбить" Україну

Дональд Трамп висловив незадоволення діями росії в Україні, звинувативши її в інтенсивних бомбардуваннях.

Війна • 8 квітня, 05:47 • 98788 перегляди

Трамп натякнув на можливе збереження мит для Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть не змінювати тарифні обмеження щодо Ізраїлю. Це стало відомо під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Новини Світу • 8 квітня, 02:27 • 4434 перегляди

Пресконференцію Трампа і Нетаньяху скасовано - ЗМІ

Захід між президентом США та прем'єр-міністром Ізраїлю скасовано. Нетаньягу щойно прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом.

Новини Світу • 7 квітня, 17:52 • 14529 перегляди

Чи планує Трамп призупиняти мита на 90 днів? У Білому домі відповіли

У ЗМІ з'явилась інформація, що Трамп планує призупинити тарифи для всіх країн, окрім Китаю. Втім, у Білому домі назвали це повідомлення фейком та спростували цю інформацію.

Економіка • 7 квітня, 15:00 • 11138 перегляди

Фінляндія закликала НАТО розробити план на випадок виходу військ США з Європи

Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.

Новини Світу • 7 квітня, 10:21 • 11313 перегляди