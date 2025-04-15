Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.
На думку оглядача CNN, атака на Суми показала, що дипломатія США не дала плодів. путін затягує час, вважаючи, що Трамп зацікавлений у легкій перемозі.
Президент США обіцяв завершити війну рф проти України за 24 години, натомість Трамп і його команда роблять помилку за помилкою, "роздаючи надто багато карт осмілілому путіну".
Адміністрація Трампа планує депортувати 1 мільйон іммігрантів за рік, що перевищить попередні показники. Для цього ведуться переговори з 30 країнами про прийняття депортованих.
Президент США висловив обережний оптимізм щодо зрушень у переговорному процесі між Україною та росією. Заява пролунала після зустрічі представника США з путіним.
Білий дім назвав переговори між США та Іраном кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших зустрічей наступного тижня. Тегеран також назвав переговори конструктивними.
В Білому домі портрет Барака Обами перемістили у Східну кімнату. На його місце встановили картину Дональда Трампа, на якій він з кулаком догори після замаху.
Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.
Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.
Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.
Торік в Україні з хворобою Паркінсона виписали понад 7,2 тис. пацієнтів, зафіксовано 21 летальний випадок. Пацієнти можуть отримувати безоплатні послуги та ліки за програмою медгарантій.
Адміністрація Трампа обмежила коло осіб, які мають доступ до секретних даних розвідки, щоб запобігти витокам інформації в пресу. Габбард контролює доступ до щоденної доповіді президента.
Останній указ Трампа підвищив мита до 125%, але вже існує 20% мито на фентаніл. Загальна ставка мит США на китайський імпорт тепер становить 145%.
В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.
Президент США Дональд Трамп запевнив, що має зброю, про яку ніхто не здогадується, щоб втримати Китай на тлі торгової війни. Він вірить, що Пекін і Вашингтон домовляться.
Президент США заявив про готовність зустрітися з головою КНР. Це відбувається на тлі загострення торговельної напруженості та підвищення мит між країнами.
Петр Сіярто заявив, що Угорщина може підтримати санкції проти росії, якщо Трамп покарає путіна за зрив мирної угоди щодо України. Будапешт вважає поточні санкції неефективними.
Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.
Адміністрація Трампа відновила акредитацію AP після рішення суду. Причиною конфлікту стала відмова агентства використовувати нову назву Мексиканської затоки, нав’язану президентом.
Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.
У Білому домі заявили, що додаткові мита у 104% проти Китаю набули чинності. Це сталося через те, що Пекін не скасував свої заходи у відповідь, як вимагали США.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.
Дональд Трамп висловив незадоволення діями росії в Україні, звинувативши її в інтенсивних бомбардуваннях.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть не змінювати тарифні обмеження щодо Ізраїлю. Це стало відомо під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Захід між президентом США та прем'єр-міністром Ізраїлю скасовано. Нетаньягу щойно прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом.
У ЗМІ з'явилась інформація, що Трамп планує призупинити тарифи для всіх країн, окрім Китаю. Втім, у Білому домі назвали це повідомлення фейком та спростували цю інформацію.
Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.