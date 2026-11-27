рф веде переговори зі США щодо постачання дизельного пального
Київ • УНН
росія підтримує переговори зі США про експорт дизельного пального. Поставок ще не було, а атаки України спричинили перебої на НПЗ РФ.
Міністерство енергетики Росії підтримує контакти зі Сполученими Штатами щодо домовленостей про постачання дизельного пального. Про це в п’ятницю заявив віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак, повідомляє Reuters., пише УНН.
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У жовтні Росія частково скасувала заборону на експорт дизельного пального після досягнення домовленостей із Білим домом. На той момент президент США Дональд Трамп намагався стримати зростання цін на дизель напередодні проміжних виборів до Конгресу.
Однак, за даними Reuters, від моменту укладення угоди жоден танкер із російським дизельним пальним поки не розвантажився у США.
Зокрема, згідно з даними LSEG, танкер Agioi Fanendes із дизельним пальним перебуває в Північній Атлантиці неподалік Нью-Йорка. Раніше цього місяця судно ненадовго повідомляло про намір зайти до порту, однак згодом залишилося в морі. У середу Новак відмовився коментувати ситуацію з цим танкером.
Водночас російська нафтопереробна галузь стикається з додатковими труднощами. Після припинення енергетичного перемир’я наприкінці минулого місяця Україна відновила інтенсивні атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи.
За інформацією Reuters, удари спричиняють перебої в роботі нафтопереробних потужностей і дефіцит пального в низці російських регіонів.
Таким чином, домовленості щодо експорту російського дизеля до США поки не призвели до фактичних поставок, тоді як удари по російській нафтопереробній інфраструктурі створюють додаткові проблеми для внутрішнього паливного ринку РФ.
Бензин із російської нафти повертається до рф через Індію: ГУР викрило схеми постачання пального17.11.26, 17:54 • 6947 переглядiв