У ніч на 27 листопада російська влада повідомила про атаки безпілотників на Ленінградську і Тульську області, а також Краснодарський край, на тлі яких у кількох містах пролунали вибухи та виникли пожежі. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцева влада, пише УНН.

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Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 45 українських безпілотників протягом ночі.

Водночас, за інформацією видання "Бумага", жителі Санкт-Петербурга повідомляли про вибухи щонайменше у 8 районах міста. Через атаку також тимчасово перекривали Ладозький міст.

Наслідки атаки у Новоросійську

За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю, у Новоросійську внаслідок атаки безпілотників постраждали 3 людини. У багатоквартирному будинку вибило вікна, а у 2 приватних будинках виникли пожежі.

Влада Тульської області не повідомила про ймовірне ураження заводу

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що пошкоджень інфраструктури внаслідок атаки безпілотників не зафіксували.

Однак російське видання ASTRA та український моніторинговий канал Exilenova+ повідомляють про вибухи в районі Єфремовського заводу синтетичного каучуку.

Це підприємство, за попередніми даними Генерального штабу ЗСУ, залучене до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет комплексу "Іскандер".

Масштаби пошкоджень підприємства наразі невідомі.

У Тульській області рф пролунали вибухи – під ударом міг опинитися завод, пов'язаний із виробництвом "Іскандерів"