росія погодилася на участь європейських представників у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні, які тепер можуть відбутися у чотиристоронньому форматі за участю України, США, Європи та рф. Про це повідомляють українські ЗМІ із посиланням на джерело близьке до переговорів, пише УНН.

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У Києві розраховують, що наступна зустріч відбудеться у першій декаді грудня, та очікують від американської сторони пропозицій щодо конкретної дати.

За словами співрозмовника видання, для України важливо домогтися офіційного залучення європейців до переговорного процесу, оскільки надалі їх буде складніше виключити з нього.

Українська делегація має намір порушити питання деескалації та припинення вогню. Однак джерело оцінює шанси на зниження напруженості за результатами переговорів лише у 10%, оскільки поки не бачить готовності москви до поступок.

Україна готує альтернативний варіант гарантій безпеки

Пріоритетом Києва залишається вступ до НАТО. Водночас на випадок відмови Україна готує "план Б", який передбачає отримання гарантій безпеки та збереження чисельної армії після завершення війни.

За інформацією джерела, росія виступає проти гарантій за зразком 5-ї статті НАТО, які передбачали б підтримку Сполученими Штатами європейського військового контингенту.

Під час попереднього раунду переговорів в Абу-Дабі представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Єврокомісії зустрічалися з українською та американською делегаціями, однак через заперечення москви офіційно не брали участі в переговорах.

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