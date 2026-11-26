27 листопада в Україні діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
27 листопада в низці областей діятимуть графіки відключень для всіх споживачів. Через атаки електроенергії може не бути від 2 до 14 годин.
Завтра у низці областей України цілодобово будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 0,5 до 3,5 черг, передає УНН.
Як 27 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черг).
Зазначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 2 до 14 годин.
Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам
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