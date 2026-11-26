Завтра у низці областей України цілодобово будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 0,5 до 3,5 черг, передає УНН.

Як 27 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:

• для промисловості — графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черг).

Зазначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 2 до 14 годин.

Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам - резюмували в Укренерго.

Після нових атак рф сім областей частково залишилися без світла