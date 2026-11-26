27 ноября в Украине будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
27 ноября в ряде областей будут действовать графики отключений для всех потребителей. Из-за атак электричества может не быть от 2 до 14 часов.
Завтра в ряде областей Украины круглосуточно будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, планируется отключать от 0,5 до 3,5 очереди, передает УНН.
Как 27 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности — графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 0.5 до 3.5 очереди).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 2 до 14 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям
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