В Киеве неизвестные подбросили двух маленьких львят в ветеринарную клинику. Малышей приютил Центр спасения диких животных, передает УНН.

Львята-подкидыши. Такого в истории нашего Центра еще не было! Мы уже привыкли к тому, что, приезжая в клинику Инны Васильковской, узнаем о новых подопечных, о которых даже не знали. Люди привозят больных ежиков, белочек и других диких животных, оставляя их от имени нашего Центра. Но на этот раз даже нас удалось шокировать! Нам звонит Инна Васильковская и спрашивает: "Когда вы заберете своих львят? Их уже можно забирать". Каких львят?! Мы впервые слышим, что у нас вообще есть какие-то львята! - рассказали в Центре о необычном случае.

Оказалось, что еще два дня назад в клинику привезли двух совсем крошечных львят. На вид им всего несколько дней от роду. Малыши были в очень плохом состоянии, у них был сильный запор. Чем и как их кормили раньше, кто именно привез их в клинику и при каких обстоятельствах, пока неизвестно.

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Мы никогда не отказались бы принять животных, нуждающихся в спасении. Но согласитесь, было бы хорошо хотя бы заранее сообщать нам о новых подопечных. Нам нужно подготовиться к их появлению, рассчитать силы, возможности и ресурсы. Особенно когда речь идет о таких крошечных малышах, которые нуждаются практически в круглосуточном уходе. Но теперь уже не до неожиданностей: львята с нами! Мы привезли малышей в наш Центр, и теперь они находятся под нашей опекой - сообщили волонтеры.

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