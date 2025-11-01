День Франкенштейна, Всемирный день лемура, Международный день Черного моря: что отмечают 31 октября

31 октября в мире отмечают ряд праздников, в частности День Франкенштейна в США и Великобритании, Всемирный день лемура, Всемирный день экономии, а также Международный день Черного моря. На этот день также приходится Хэллоуин, уходящий корнями в древних кельтов, и День Реформации в честь Мартина Лютера.