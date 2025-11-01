Врач-диетолог Людмила Федорченко объяснила, как безопасно придерживаться веганской диеты и предотвратить дефицит витаминов и микроэлементов. Она подчеркнула важность регулярных анализов и приема добавок для поддержания здоровья веганов.
Пес Миша, которого не пустили в укрытие на станции метро "Теремки" во время воздушной тревоги, нашел новую семью. Об этом сообщила волонтер Снежана из организации Защита животных "Плюшка".
Ракета "Чанчжэн-2F" с экипажем миссии "Шэньчжоу-21" стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Наблюдения проводятся на водно-болотных угодьях и в лесных массивах - именно там эти птицы строят гнезда и воспитывают птенцов.
Правительство Японии наймет лицензированных охотников и персонал для борьбы с медведями, заходящими в жилые районы, после 12 смертей в этом году. Это самый высокий показатель с 2000-х годов, вызванный дефицитом пищи и сокращением населения охотников.
31 октября в мире отмечают ряд праздников, в частности День Франкенштейна в США и Великобритании, Всемирный день лемура, Всемирный день экономии, а также Международный день Черного моря. На этот день также приходится Хэллоуин, уходящий корнями в древних кельтов, и День Реформации в честь Мартина Лютера.
Netflix нанял инвестиционный банк Moelis & Co для оценки потенциальной сделки по приобретению студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery. Компания заинтересована во франшизах Гарри Поттера и DC Comics, но не в кабельных сетях Warner Bros. Discovery.
Фотограф-любитель Анхель Идальго зафиксировал в дикой природе иберийскую рысь с лейцизмом в горных хребтах Хаэна на юге Испании. Это подтверждает успех программ по восстановлению популяции Lynx pardinus, которая с 2011 года начала восстанавливаться на Пиренейском полуострове.
Украинские ученые зафиксировали раннее возвращение горбатых китов в район Антарктического полуострова возле станции "Академик Вернадский". Это самая ранняя весенняя регистрация горбачей в этом районе как по наблюдениям украинских ученых, так и по данным Happywhale.
Польша не отменит бессрочный запрет на импорт агропромышленной продукции из Украины, несмотря на новое торговое соглашение ЕС-Украина. Этот запрет касается пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника, муки, жмыха и отрубей.
Грузовик перевозил макак-резусов из Университета Тулейн - несколько обезьян сбежали. Местных жителей предупредили об агрессивности животных, а все обезьяны, кроме одной, были уничтожены.
В Ирпене 25 октября кот погиб от выстрела, вероятно, из пневматического оружия, что вызвало резонанс в соцсетях. Полиция Киевской области проверяет обстоятельства происшествия и рассматривает версию нападения другого животного, ожидая результатов экспертизы.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога мужчине, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы за жестокое обращение с животным.
Самолет с 10 европейскими туристами и кенийским пилотом разбился у побережья Кении. Авиакатастрофа произошла по дороге в заповедник Масаи-Мара, все на борту погибли.
Полиция Житомирской области устанавливает обстоятельства жестокого убийства беременной кошки в городе Чуднове, видео которого обнаружили в соцсетях. Никаких обращений по поводу инцидента в правоохранительные органы не поступало.
Небольшой самолет разбился в Кении, направляясь в Национальный заповедник Масаи-Мара. На борту находилось 12 человек, власти расследуют причины катастрофы.
В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали собак с голубой шерстью. Волонтеры подозревают, что животные могли попасть в химическое вещество, и пытаются их поймать для обследования.
Киевские спасатели пристроили трех котят, найденных на месте пожара после российской атаки. Два котика и кошка теперь будут иметь семьи.
70-летнего украинского биолога Леонида Пшеничнова арестовали в оккупированном Крыму. Его обвиняют в "измене" из-за поддержки ограничений на вылов антарктического криля, что якобы вредит экономическим интересам России.