08:30 • 13350 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 28979 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 29947 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 33104 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 47668 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40229 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35893 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36112 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30655 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 56909 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 28979 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 29947 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 55633 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 56909 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 49308 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
Новости по теме
Эксклюзив
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto

Врач-диетолог Людмила Федорченко объяснила, как безопасно придерживаться веганской диеты и предотвратить дефицит витаминов и микроэлементов. Она подчеркнула важность регулярных анализов и приема добавок для поддержания здоровья веганов.

Общество • 1 ноября, 07:00 • 28985 просмотра
Пес Миша, которого не пустили в укрытие на метро "Теремки", обрел семью - волонтерка

Пес Миша, которого не пустили в укрытие на станции метро "Теремки" во время воздушной тревоги, нашел новую семью. Об этом сообщила волонтер Снежана из организации Защита животных "Плюшка".

Общество • 31 октября, 19:43 • 11787 просмотра
Китай отправил на космическую станцию трех космонавтов и четырех мышейPhoto

Ракета "Чанчжэн-2F" с экипажем миссии "Шэньчжоу-21" стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Новости Мира • 31 октября, 16:45 • 5152 просмотра
В Чернобыльском заповеднике фиксируют гнездование серых журавлей: что говорят экологиPhoto

Наблюдения проводятся на водно-болотных угодьях и в лесных массивах - именно там эти птицы строят гнезда и воспитывают птенцов.

Общество • 31 октября, 12:54 • 2984 просмотра
Япония планирует нанимать охотников для отстрела медведей после 12 смертей

Правительство Японии наймет лицензированных охотников и персонал для борьбы с медведями, заходящими в жилые районы, после 12 смертей в этом году. Это самый высокий показатель с 2000-х годов, вызванный дефицитом пищи и сокращением населения охотников.

Новости Мира • 31 октября, 09:59 • 2946 просмотра
День Франкенштейна, Всемирный день лемура, Международный день Черного моря: что отмечают 31 октябряPhoto

31 октября в мире отмечают ряд праздников, в частности День Франкенштейна в США и Великобритании, Всемирный день лемура, Всемирный день экономии, а также Международный день Черного моря. На этот день также приходится Хэллоуин, уходящий корнями в древних кельтов, и День Реформации в честь Мартина Лютера.

Общество • 31 октября, 04:30 • 4436 просмотра
Netflix рассматривает возможность приобретения Warner Bros. Discovery – Reuters

Netflix нанял инвестиционный банк Moelis &amp; Co для оценки потенциальной сделки по приобретению студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery. Компания заинтересована во франшизах Гарри Поттера и DC Comics, но не в кабельных сетях Warner Bros. Discovery.

Новости Мира • 31 октября, 00:27 • 3300 просмотра
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью

Фотограф-любитель Анхель Идальго зафиксировал в дикой природе иберийскую рысь с лейцизмом в горных хребтах Хаэна на юге Испании. Это подтверждает успех программ по восстановлению популяции Lynx pardinus, которая с 2011 года начала восстанавливаться на Пиренейском полуострове.

Новости Мира • 30 октября, 23:29 • 20538 просмотра
Вернулись раньше, чем ожидалось: возле станции "Академик Вернадский" заметили горбатых китов

Украинские ученые зафиксировали раннее возвращение горбатых китов в район Антарктического полуострова возле станции "Академик Вернадский". Это самая ранняя весенняя регистрация горбачей в этом районе как по наблюдениям украинских ученых, так и по данным Happywhale.

Общество • 30 октября, 17:57 • 7392 просмотра
Польша сохраняет бессрочный запрет на импорт агропродукции из Украины - Минсельхоз страны

Польша не отменит бессрочный запрет на импорт агропромышленной продукции из Украины, несмотря на новое торговое соглашение ЕС-Украина. Этот запрет касается пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника, муки, жмыха и отрубей.

Экономика • 30 октября, 12:38 • 3290 просмотра
Грузовик с агрессивными обезьянами перевернулся в США: полиция предупредила жителей об опасности

Грузовик перевозил макак-резусов из Университета Тулейн - несколько обезьян сбежали. Местных жителей предупредили об агрессивности животных, а все обезьяны, кроме одной, были уничтожены.

Новости Мира • 29 октября, 14:54 • 2451 просмотра
Эксклюзив
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент

В Ирпене 25 октября кот погиб от выстрела, вероятно, из пневматического оружия, что вызвало резонанс в соцсетях. Полиция Киевской области проверяет обстоятельства происшествия и рассматривает версию нападения другого животного, ожидая результатов экспертизы.

Криминал и ЧП • 29 октября, 14:53 • 42846 просмотра
Тащил животное за автомобилем: обидчика собаки из Ивано-Франковской области отправили под стражу на 60 суток

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога мужчине, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы за жестокое обращение с животным.

Криминал и ЧП • 28 октября, 17:59 • 2877 просмотра
Авиакатастрофа в Кении: погибли пилот и 10 европейских туристовVideo

Самолет с 10 европейскими туристами и кенийским пилотом разбился у побережья Кении. Авиакатастрофа произошла по дороге в заповедник Масаи-Мара, все на борту погибли.

Новости Мира • 28 октября, 12:38 • 2721 просмотра
В Житомирской области жестоко убили беременную кошку: расследованием занялись правоохранители

Полиция Житомирской области устанавливает обстоятельства жестокого убийства беременной кошки в городе Чуднове, видео которого обнаружили в соцсетях. Никаких обращений по поводу инцидента в правоохранительные органы не поступало.

Общество • 28 октября, 08:45 • 2817 просмотра
Самолет с 12 людьми разбился по дороге в популярный среди туристов заповедник в КенииVideo

Небольшой самолет разбился в Кении, направляясь в Национальный заповедник Масаи-Мара. На борту находилось 12 человек, власти расследуют причины катастрофы.

Новости Мира • 28 октября, 08:44 • 4321 просмотра
В Чернобыле заметили собак с голубой шерстью: ученые ищут объяснение странному феноменуPhoto

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали собак с голубой шерстью. Волонтеры подозревают, что животные могли попасть в химическое вещество, и пытаются их поймать для обследования.

Общество • 27 октября, 20:56 • 8188 просмотра
Киевские спасатели нашли дома трем котятам, спасенным с места российского удараPhoto

Киевские спасатели пристроили трех котят, найденных на месте пожара после российской атаки. Два котика и кошка теперь будут иметь семьи.

Общество • 27 октября, 12:54 • 3984 просмотра
Украинского биолога арестовали в Крыму за поддержку ограничений на вылов криляPhoto

70-летнего украинского биолога Леонида Пшеничнова арестовали в оккупированном Крыму. Его обвиняют в "измене" из-за поддержки ограничений на вылов антарктического криля, что якобы вредит экономическим интересам России.

Политика • 27 октября, 05:48 • 6769 просмотра