Киевлянку на Оболони укусил волк, которого она держала в квартире: полиция обнаружила в жилище и труп лисы и расследует жестокое обращение

$42.150.10
49.490.02
ukenru
11:27 • 40 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 1578 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 9104 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 17860 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 34566 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 50864 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 76712 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44202 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 37085 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30461 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
70%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23 декабря, 02:14 • 28162 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 27352 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 27581 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 28322 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго06:07 • 13334 просмотра
публикации
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 44 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 76712 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 56901 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 85403 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 107071 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Энтони Блинкен
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Государственная граница Украины
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 1950 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 5472 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 20045 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 22495 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 44851 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Золото
Фильм

Киевлянку на Оболони укусил волк, которого она держала в квартире: полиция обнаружила в жилище и труп лисы и расследует жестокое обращение

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Полиция открыла уголовное производство в отношении жительницы Оболони, которая содержала в квартире лису и волка. Животные находились в ненадлежащих условиях, а лиса умерла.

Киевлянку на Оболони укусил волк, которого она держала в квартире: полиция обнаружила в жилище и труп лисы и расследует жестокое обращение

В Киеве женщина держала лису и волка в квартире дома на Оболони, полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

О происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей.

"В интернете распространилось видео, как зоозащитники изымают из жилища волка, укусившего 55-летнюю владелицу помещения", - сообщили в полиции.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины "и во время дальнейших следственных действий обнаружили и изъяли из квартиры киевлянки труп лисы".

"Обоих хищников женщина приобрела через интернет и содержала в непригодных условиях. По указанному факту продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, правоохранители будут обращаться в соответствующие службы по решению вопроса дальнейшего содержания других животных, находящихся в квартире", - сообщили в полиции.

Жестокое обращение с животными: на Киевщине погибли более 50 кошек19.12.25, 14:46 • 4578 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Животные
Обыск
Социальная сеть