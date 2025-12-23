Киевлянку на Оболони укусил волк, которого она держала в квартире: полиция обнаружила в жилище и труп лисы и расследует жестокое обращение
Киев • УНН
Полиция открыла уголовное производство в отношении жительницы Оболони, которая содержала в квартире лису и волка. Животные находились в ненадлежащих условиях, а лиса умерла.
В Киеве женщина держала лису и волка в квартире дома на Оболони, полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
О происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей.
"В интернете распространилось видео, как зоозащитники изымают из жилища волка, укусившего 55-летнюю владелицу помещения", - сообщили в полиции.
Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины "и во время дальнейших следственных действий обнаружили и изъяли из квартиры киевлянки труп лисы".
"Обоих хищников женщина приобрела через интернет и содержала в непригодных условиях. По указанному факту продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, правоохранители будут обращаться в соответствующие службы по решению вопроса дальнейшего содержания других животных, находящихся в квартире", - сообщили в полиции.
