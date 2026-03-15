Израиль сообщил США о критическом дефиците ракет-перехватчиков - СМИ

Израиль проинформировал США о критическом дефиците баллистических ракет-перехватчиков. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Израиль вступил в нынешнюю войну уже с нехваткой ракет-перехватчиков, которые были использованы во время конфликта с Ираном прошлым летом: система дальнобойной обороны Израиля истощилась под атаками Ирана. При этом Иран добавляет кассетные боеприпасы к своим ракетам, что может усилить истощение запасов.

Мы этого ожидали и предвидели - цитирует издание одного из собеседников.

По его словам, у США не так мало собственных ракет-перехватчиков.

Этот комментарий прозвучал на фоне более широких опасений по поводу истощения ракет-перехватчиков из-за более длительного военного участия в Иране, что ставит США в затруднительное положение. Также непонятно, могут ли США пытаться продать или поделиться какими-либо из своих собственных ракет-перехватчиков с Израилем, что создаст нагрузку на внутренние поставки - говорится в статье.

Указывается, что США включали снаряды для противовоздушной обороны в пакеты военной поддержки для Израиля.

У нас есть все необходимое для защиты наших баз, персонала в регионе и наших интересов - сказал изданию другой чиновник.

Он добавил, что Израиль "разрабатывает решения для устранения" нехватки ракет-перехватчиков.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов.

