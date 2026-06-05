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Армия РФ нанесла существенные разрушения ТЭС ДТЭК во время новой атаки

Киев • УНН

 • 208 просмотра

В результате очередного обстрела РФ одна из ТЭС ДТЭК получила существенные разрушения. С начала вторжения станции компании атаковали почти 230 раз.

Армия РФ нанесла существенные разрушения ТЭС ДТЭК во время новой атаки

В компании ДТЭК сообщили, что армия рф снова нанесла удар по ТЭС, передает УНН.

Враг снова атаковал ТЭС ДТЭК. В результате атаки станция получила существенные разрушения 

- говорится в сообщении.

В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом почти 230 раз. 11 из них пришлось на отопительный сезон 25/26 годов.

рф атаковала энергообъект ДТЭК, десятки населенных пунктов без света20.05.26, 18:29 • 3248 просмотров

Антонина Туманова

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