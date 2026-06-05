Армия РФ нанесла существенные разрушения ТЭС ДТЭК во время новой атаки

В компании ДТЭК сообщили, что армия рф снова нанесла удар по ТЭС, передает УНН.

Враг снова атаковал ТЭС ДТЭК. В результате атаки станция получила существенные разрушения - говорится в сообщении.

В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом почти 230 раз. 11 из них пришлось на отопительный сезон 25/26 годов.

рф атаковала энергообъект ДТЭК, десятки населенных пунктов без света