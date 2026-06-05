Армия РФ нанесла существенные разрушения ТЭС ДТЭК во время новой атаки
Киев • УНН
В результате очередного обстрела РФ одна из ТЭС ДТЭК получила существенные разрушения. С начала вторжения станции компании атаковали почти 230 раз.
В компании ДТЭК сообщили, что армия рф снова нанесла удар по ТЭС, передает УНН.
Враг снова атаковал ТЭС ДТЭК. В результате атаки станция получила существенные разрушения
В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом почти 230 раз. 11 из них пришлось на отопительный сезон 25/26 годов.
рф атаковала энергообъект ДТЭК, десятки населенных пунктов без света20.05.26, 18:29 • 3248 просмотров