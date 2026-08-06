В Сумской области за сутки в результате российских атак погибли три человека, среди них 13-летняя девочка
Киев • УНН
В Сумской области в результате российских обстрелов за сутки погибли три человека, включая 13-летнюю девочку, ещё 19 человек получили ранения. Ночью РФ нанесла удары авиабомбами по Сумской общине, 12 человек получили ранения.
В Сумской области в результате российских обстрелов погибли три человека, среди них 13-летняя девочка, еще 19 человек получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
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По данным правоохранителей, 13-летняя девочка умерла в больнице от ранений, которые получила еще 22 июня во время удара российского беспилотника по жилому дому в Знобь-Новгородской общине.
Также в больницах умерли двое жителей Путивльской и Краснопольской общин, получившие тяжелые ранения в результате предыдущих российских атак.
Полиция документирует последствия обстрелов
В полиции сообщили, что из-за ударов беспилотников по автомобилям и других российских обстрелов ранения также получили жители Путивльской, Бурынской, Глуховской и Степановской общин.
Кроме того, ночью российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумской общине. По предварительной информации, ранены 12 человек. Данные о последствиях атаки уточняются.
Правоохранители продолжают документировать последствия российских обстрелов и собирают доказательства военных преступлений рф для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.
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