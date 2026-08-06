россияне ударили четырьмя КАБами по Сумам, есть пострадавшие

Российские войска в ночь на 6 августа нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки пострадали как минимум два человека. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет УНН.

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По его словам, удары пришлись по гражданской инфраструктуре города. Вблизи эпицентров взрывов повреждены многоэтажные жилые дома, нежилые здания и объекты инфраструктуры.

В результате взрывов в домах выбиты сотни окон.

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По предварительным данным, ранения получили как минимум два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время на местах российских ударов продолжаются обследование поврежденных территорий и работы по ликвидации последствий атаки.

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