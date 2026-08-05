Прокурор просит суд назначить Стефанишиной залог в размере 13,3 миллиона гривен

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил ходатайство в Высший антикоррупционный суд об избрании для бывшего вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной залога в размере 13,3 миллиона гривен в качестве меры пресечения, передает корреспондент УНН.

"13 миллионов 312 тысяч гривен" — такую сумму залога озвучил прокурор САП на заседании суда, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения Стефанишиной.

Также на заседании выступила сторона защиты, которая призвала суд избрать умеренный размер залога для Стефанишиной, принимая во внимание ее имущественное положение. После этого суд объявил перерыв.

Решение об избрании меры пресечения бывшему вице-премьеру будет объявлено завтра, 6 августа, в 9:30.

Что известно о новом подозрении Стефанишиной

НАБУ и САП пока не опубликовали официального сообщения с фабулой уголовного производства, правовой квалификацией действий Стефанишиной и описанием доказательств, на которые ссылается следствие.

Также пока неизвестно, какие именно аргументы приводит сторона обвинения и какую позицию занимает защита бывшего вице-премьера.

В то же время СМИ предполагают, что сообщение о подозрении может быть связано с одним из ранее открытых антикоррупционных производств в отношении имущества Стефанишиной и ее родственников. Официального подтверждения этого пока нет.

Расследование возможного незаконного обогащения

Ранее стало известно, что антикоррупционные органы расследовали возможное незаконное обогащение и внесение недостоверных сведений в декларации Стефанишиной.

Сведения об этом производстве содержались в решениях Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. В рамках расследования детективы проверяли обстоятельства приобретения и использования недвижимости и автомобиля, которые могли быть связаны с бывшей чиновницей или членами ее семьи.

В частности, в материалах дела упоминались квартира площадью 99,8 квадратного метра, несколько нежилых помещений и парковочное место в жилом комплексе "Львовская площадь".

Следствие также проверяло обстоятельства приобретения двух квартир в столичном ЖК "Файна Таун" и использования автомобиля Mercedes-Benz GLC 220D 2017 года выпуска.

По данным СМИ, правоохранители могли проверять, пользовалась ли Стефанишина этим автомобилем в течение 2021–2025 годов и кто фактически финансировал его приобретение и содержание.

В то же время наличие соответствующих сведений в материалах производства само по себе не доказывает совершение преступления. Окончательную точку в деле может поставить только суд.

Что известно о квартирах в "Файна Таун"

В рамках этого расследования детективы НАБУ провели обыск в автомобиле адвоката Ивана Холондовича. У него изъяли два мобильных телефона, которые впоследствии признали вещественными доказательствами.

По информации журналистов, следствие связывало адвоката с приобретением двух квартир в жилом комплексе "Файна Таун". Антикоррупционные органы могли проверять источники средств, использованных для покупки этой недвижимости, а также возможную связь квартир со Стефанишиной.

Квартира матери Стефанишиной

Ранее журналисты также писали о том, что мать Ольги Стефанишиной — Надежда Кравец — приобрела трехкомнатную квартиру площадью 99,8 квадратного метра в жилом комплексе "Львовская площадь".

Стоимость жилья по договору составляла около 3,04 млн гривен. В то же время журналисты оценивали минимальную рыночную стоимость подобных квартир в этом жилом комплексе примерно в 12 млн гривен.

Стефанишина объясняла разницу в стоимости тем, что ее родители инвестировали средства в строительство еще в 2019 году. По ее словам, на тот момент цена квадратного метра была значительно ниже и составляла около 29 тыс. гривен.

Бывший вице-премьер также подчеркивала, что квартира принадлежит ее матери. Согласно ее позиции, она не считала это жилье своим имуществом и не имела оснований указывать его в собственной декларации.

Отдельное производство в отношении активов АРМА

Еще одно уголовное производство, которое упоминалось в связи со Стефанишиной, касается возможной передачи активов, находившихся в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов.

В июне 2025 года САП зарегистрировала производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Основанием для регистрации производства стали материалы журналистского расследования о передаче активов АРМА компаниям и лицам, которых авторы материала связывали с окружением Стефанишиной и её бывшим мужем Михаилом Стефанишиным.

На момент открытия этого производства в САП подчёркивали, что в его рамках ещё никому не сообщали о подозрении.

Сама Стефанишина заявляла, что давно разведена с бывшим мужем, не связана с его предпринимательской или профессиональной деятельностью и поддерживает с ним контакт исключительно по вопросам, касающимся их общих детей.

Связано ли новое подозрение с этим производством, пока также неизвестно.

Дело времён Министерства юстиции

Отдельно Ольга Стефанишина имеет статус обвиняемой в уголовном производстве, связанном с деятельностью Министерства юстиции во времена его руководительницы Елены Лукаш.

По версии следствия, в 2013–2014 годах должностные лица Министерства юстиции и другие фигуранты могли завладеть или растратить около 2,5 млн гривен бюджетных средств.

Эти деньги выделили на проведение сравнительно-правовых исследований по адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского союза.

О подозрении по этому делу Стефанишиной сообщили ещё в октябре 2019 года. В сентябре 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд.

Стефанишиной, в частности, инкриминировали действия по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Она касается присвоения, растраты имущества или завладения им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах либо организованной группой.

От ответственности за эпизод, касавшийся возможной служебной подделки, часть фигурантов, среди которых была Стефанишина, освободили в связи с истечением сроков давности. Вместе с тем рассмотрение основного обвинения в ВАКС продолжилось.

Контекст

За два дня до появления информации о новом подозрении президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединённых Штатах Америки. Соответствующий указ глава государства подписал 3 августа 2026 года.

Сама Стефанишина сообщала, что оставляет дипломатическую должность по личным обстоятельствам. Ранее она также заявляла, что глава государства не требовал её отставки и хотел, чтобы она продолжала работу в Вашингтоне.

Отметим, что в июле отдельные политики и СМИ уже сообщали, что НАБУ якобы готовит Стефанишиной новое подозрение. На тот момент антикоррупционные органы официально эту информацию не подтверждали.