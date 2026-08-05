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The Washington Post
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Атака рф на Киевскую область: 16 погибших и 29 раненых

Киев • УНН

 • 11471 просмотра

В результате вражеской атаки на Киевскую область погибли 16 человек, еще 29 получили ранения. Больше всего жертв в Броварском районе — 10 погибших.

Атака рф на Киевскую область: 16 погибших и 29 раненых

В Киевской области в результате вражеской атаки известно о 16 погибших и 29 пострадавших, сообщили в ГУНП области в среду, пишет УНН.

Полицейские Киевской области фиксируют последствия вражеской атаки в регионе: 16 погибших и 29 пострадавших

- указали в полиции.

Подробности

По данным полиции, по состоянию на 10:25:

  • в Броварском районе 10 погибших, еще 12 получили травмы. Повреждены частный дом, пять складских помещений, предприятие, шесть грузовых и один легковой автомобиль;
    • в Бучанском районе повреждены складские помещения, автомобиль и три грузовика. Погибли 5 человек, телесные повреждения получили 13 человек;
      • в Фастовском районе погиб мужчина, еще четыре человека получили травмы. Повреждено складское помещение.

        По данным Киевской областной прокуратуры, в ночь на 5 августа враг совершил комбинированную атаку ударными беспилотниками и ракетами по населенным пунктам Броварского, Бучанского и Фастовского районов: 

        "Больше всего жертв зафиксировано в Броварском районе. В селе Квитневое на территории железнодорожной станции погибли 8 человек, еще 3 получили ранения. После рабочего дня люди ждали свои электрички, чтобы разъехаться по домам. Также повреждены частные жилые дома. В селе Перемога в результате ракетного удара по складским помещениям предприятия погибли два человека, еще восемь получили травмы. В Броварах один человек пострадал из-за ракетного удара по складскому помещению. Возникли масштабные пожары", - указали в прокуратуре.

        В прокуратуре подтвердили, что "в Бучанском районе в результате ракетных ударов по складским комплексам погибли 5 человек, еще 13 человек получили травмы", и что "в Фастовском районе в результате ракетного удара по логистическому центру погиб один человек".

        Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, связанных с массированной ракетной и дроновой атакой войск рф на гражданскую инфраструктуру Киевской области (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

        В Киеве из-за российского удара пострадали 26 человек, один человек погиб05.08.26, 08:24 • 12606 просмотров

        Юлия Шрамко

        ОбществоВойна в УкраинеКиевская область
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