Атака рф на Киевскую область: 16 погибших и 29 раненых
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Киевскую область погибли 16 человек, еще 29 получили ранения. Больше всего жертв в Броварском районе — 10 погибших.
В Киевской области в результате вражеской атаки известно о 16 погибших и 29 пострадавших, сообщили в ГУНП области в среду, пишет УНН.
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По данным полиции, по состоянию на 10:25:
- в Броварском районе 10 погибших, еще 12 получили травмы. Повреждены частный дом, пять складских помещений, предприятие, шесть грузовых и один легковой автомобиль;
- в Бучанском районе повреждены складские помещения, автомобиль и три грузовика. Погибли 5 человек, телесные повреждения получили 13 человек;
- в Фастовском районе погиб мужчина, еще четыре человека получили травмы. Повреждено складское помещение.
По данным Киевской областной прокуратуры, в ночь на 5 августа враг совершил комбинированную атаку ударными беспилотниками и ракетами по населенным пунктам Броварского, Бучанского и Фастовского районов:
"Больше всего жертв зафиксировано в Броварском районе. В селе Квитневое на территории железнодорожной станции погибли 8 человек, еще 3 получили ранения. После рабочего дня люди ждали свои электрички, чтобы разъехаться по домам. Также повреждены частные жилые дома. В селе Перемога в результате ракетного удара по складским помещениям предприятия погибли два человека, еще восемь получили травмы. В Броварах один человек пострадал из-за ракетного удара по складскому помещению. Возникли масштабные пожары", - указали в прокуратуре.
В прокуратуре подтвердили, что "в Бучанском районе в результате ракетных ударов по складским комплексам погибли 5 человек, еще 13 человек получили травмы", и что "в Фастовском районе в результате ракетного удара по логистическому центру погиб один человек".
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, связанных с массированной ракетной и дроновой атакой войск рф на гражданскую инфраструктуру Киевской области (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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