Сирия готова резко сократить импорт российской нефти ради смягчения санкций США

Сирия сообщила США о готовности резко уменьшить закупки российской нефти в обмен на отмену ключевых санкций. Вашингтон не выдвигал это как официальное условие, но сигнализировал, что такой шаг ускорит исключение Дамаска из списка спонсоров терроризма.