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Сирия готова резко сократить импорт российской нефти ради смягчения санкций США

Киев • УНН

 • 14295 просмотра

Сирия сообщила США о готовности резко уменьшить закупки российской нефти в обмен на отмену ключевых санкций. Вашингтон не выдвигал это как официальное условие, но сигнализировал, что такой шаг ускорит исключение Дамаска из списка спонсоров терроризма.

Сирия готова резко сократить импорт российской нефти ради смягчения санкций США

Сирия заявила Соединенным Штатам о готовности резко сократить импорт российской нефти в рамках переговоров об отмене ключевых американских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, вопрос обсуждался в последние месяцы во время консультаций между высокопоставленными чиновниками Сирии и США о возможном исключении Дамаска из списка государств – спонсоров терроризма.

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Источники отмечают, что Вашингтон официально не выдвигал сокращение импорта российской нефти как обязательное условие для снятия этого статуса. В то же время сирийская сторона сама выразила готовность пойти на такой шаг.

США стремятся ослабить экономическое влияние России

По словам сирийского аналитика Арабского центра современных исследований Наввара Сабана, отказ от российской нефти станет серьезным изменением для энергетической политики Сирии, которая в последние годы в значительной степени зависела от российских поставок.

Замещение объемов российской сырой нефти не может произойти за одну ночь без риска дефицита топлива или роста стоимости импорта для Сирии. Долгосрочное влияние на Дамаск зависит от того, сочетает ли Вашингтон это давление с альтернативами

– отметил Сабан.

В Государственном департаменте США заявили Reuters, что Вашингтон ожидает от Сирии соблюдения американских санкций в отношении России и поощряет Дамаск привлекать к восстановлению страны надежных международных партнеров, в том числе американские компании.

В то же время представитель Белого дома подчеркнул, что официальной связи между возможным исключением Сирии из списка государств – спонсоров терроризма и сокращением импорта российской нефти нет. Однако, по словам одного из собеседников Reuters, американские чиновники дали понять сирийской стороне, что отказ от закупки российской нефти повысит шансы на быстрое снятие этого статуса.

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Степан Гафтко

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