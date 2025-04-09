Президент аш-Шараа объявил о правительстве, которое восстановит госинституты на принципах прозрачности. Главы МИД и Минобороны переходного правительства сохранили должности.
Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру террористов в Дамаске. Также нанесен удар по инфраструктуре Хезболлы в Ливане, где производилось и хранилось стратегическое оружие.
ЦАХАЛ атаковал военные объекты и склады оружия на юге Сирии, включая командные центры. Министр обороны Израиля предупредил, что не допустит превращения юга Сирии в юг Ливана.
Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении санкций против Сирии в банковском, энергетическом и транспортном секторах. Пять сирийских организаций изъяты из списка замороженных активов.
российские корабли вывозят оборудование и персонал с военной базы в Тартусе. москва ведет переговоры с новой сирийской властью, имея слабую позицию из-за укрытия Асада.
После свержения режима Асада новое руководство Сирии начало радикальную перестройку экономики. Планируется сократить треть госслужащих и приватизировать большинство государственных компаний.
Сирийское правительство обратилось к россии с требованием экстрадиции Башара Асада, который сбежал в москву в декабре. Дамаск также требует компенсацию за поддержку режима Асада и участие в восстановлении страны.
Французские следственные судьи выдали ордер на арест Башара Асада за военные преступления. Дело касается гибели франко-сирийского гражданина во время бомбардировки в 2017 году.
В пригороде Дамаска боевики, связанные с новой властью, публично казнили местного чиновника Масена Кненеха. Его обвинили в написании отчетов для режима Асада, которые привели к пыткам молодежи.
В боях возле города Манбидж на севере Сирии погибли 37 человек, преимущественно боевики протурецких формирований. За прошлый месяц количество жертв в этом регионе достигло 322 человека.
Страны по всему миру начали праздновать Новый 2025 год. В Дубае устроили грандиозный фейерверк возле Бурдж-Халифа, в Дамаске также празднуют, а в Пуэрто-Рико произошло массовое отключение электроэнергии.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал падение режима Асада в Сирии, намекнув на возможную причастность украинской разведки. Асад сбежал в ha, а новым лидером Сирии стал Ахмад аш-Шараа.
В столице Сирии состоялось торжественное поднятие украинского флага над Почетным консульством Украины. Министр Сибига встретился с украинской общиной и почетным консулом Тамером Аль-Тунси.
Украинские министры посетили Дамаск с официальным визитом по поручению президента Зеленского. Украина предоставит Сирии 500 тонн пшеничной муки, что обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей.
В Сирию прибудут более 20 грузовиков с украинской мукой в рамках программы «Зерно из Украины». Помощь обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей в течение месяца.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Дамаск и встретился с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа. Украина готова восстановить дипломатические отношения и расширить сотрудничество с новой сирийской властью.
Высокопоставленная украинская делегация сегодня посетит Дамаск для встречи с Ахмедом аль-Шараа. Это происходит после недавнего поручения президента Зеленского МИД наладить контакты с новой властью Сирии.
Новоназначенный глава сирийских спецслужб Анас Хаттаб анонсировал полное расформирование всех разведывательных организаций времен Асада. Планируется создание новой системы безопасности с учетом интересов народа.
В рамках программы «Зерно из Украины» и WFP, Украина доставит 500 тонн пшеничной муки в Сирию. Помощь получат 33 250 семей, каждая семья получит 15 кг муки в месяц.
Асма аль-Асад, жена бывшего президента Сирии, борется с тяжелой формой лейкемии с 50% шансом на выживание. Она находится в изоляции в России и планирует развестись с мужем, чтобы получить лечение в Лондоне.
Асма Асад, жена бывшего сирийского диктатора, изолирована из-за рецидива лейкемии. У нее диагностирован острый миелоидный лейкоз, ей запрещено контактировать с другими людьми.
Сотни христиан вышли на улицы Дамаска из-за поджога рождественской елки в центральной Сирии. Протестующие требовали прав христиан и маршировали к резиденции Православного Патриархата.
Следственная группа ООН впервые с 2016 года посетила Дамаск для расследования военных преступлений режима Асада. Новая власть Сирии согласилась на сотрудничество и помощь в сборе доказательств.
Асма Асад подала запрос в российский суд на разрешение покинуть москву и планирует развестись с мужем. Также, по данным СМИ, бывший сирийский диктатор находится под строгим наблюдением в России, его активы заморожены.
Главное командование Сирии назначило двух новых министров из оппозиционной группировки «Хаят Тахрир аш-Шам». Асаад Хасан аль-Шибани возглавил МИД, а Мархаф Абу Касра стал министром обороны.
США отменили вознаграждение за арест лидера ХТШ Ахмеда аш-Шараа после первой официальной встречи в Дамаске. Новый лидер Сирии пообещал бороться с терроризмом и способствовать региональному миру.
Американская делегация прибыла в Дамаск для встреч с различными сирийскими группировками после падения режима Асада. Дипломаты планируют обсудить принципы переходного периода и судьбу пропавших американцев.
Советник США по нацбезопасности предостерегает о возможном возрождении ИГИЛ из-за вакуума власти в Сирии после бегства Асада. Террористы активизировались и могут воспользоваться нестабильностью в регионе.
Спутниковые снимки показывают повышенную активность на российских базах Хмеймим и Тартус в Сирии. Зафиксировано массовое перемещение военной техники и транспортных самолетов, что может свидетельствовать о сокращении контингента РФ.
Премьер Израиля заявил об удержании буферной зоны в Сирии до достижения нового соглашения. Заявление прозвучало с горы Хермон на фоне обострения конфликта и наращивания военного присутствия в регионе.