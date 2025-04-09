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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28160 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сирии сформировано новое правительство после свержения режима Асада

Президент аш-Шараа объявил о правительстве, которое восстановит госинституты на принципах прозрачности. Главы МИД и Минобороны переходного правительства сохранили должности.

политика • 30 марта, 00:17 • 16267 просмотра

Израиль нанес удар по командному центру Исламского джихада в Дамаске

Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру террористов в Дамаске. Также нанесен удар по инфраструктуре Хезболлы в Ливане, где производилось и хранилось стратегическое оружие.

Война • 14 марта, 00:09 • 29035 просмотра

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам на юге Сирии

ЦАХАЛ атаковал военные объекты и склады оружия на юге Сирии, включая командные центры. Министр обороны Израиля предупредил, что не допустит превращения юга Сирии в юг Ливана.

Новости Мира • 26 февраля, 00:02 • 26686 просмотра

ЕС приостанавливает транспортные и энергетические санкции против Сирии

Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении санкций против Сирии в банковском, энергетическом и транспортном секторах. Пять сирийских организаций изъяты из списка замороженных активов.

Новости Мира • 24 февраля, 11:37 • 21528 просмотра

рф пытается навязать себя как партнера для нового руководства Сирии - британская разведка

российские корабли вывозят оборудование и персонал с военной базы в Тартусе. москва ведет переговоры с новой сирийской властью, имея слабую позицию из-за укрытия Асада.

политика • 10 февраля, 12:01 • 26057 просмотра

Сирия начинает радикальную перестройку своей экономики: планируют уволить 400 тысяч "госслужащих-призраков"

После свержения режима Асада новое руководство Сирии начало радикальную перестройку экономики. Планируется сократить треть госслужащих и приватизировать большинство государственных компаний.

Новости Мира • 31 января, 15:23 • 28056 просмотра

Новая власть Сирии требует от рф выдать Асада и выплатить компенсации

Сирийское правительство обратилось к россии с требованием экстрадиции Башара Асада, который сбежал в москву в декабре. Дамаск также требует компенсацию за поддержку режима Асада и участие в восстановлении страны.

Новости Мира • 29 января, 17:10 • 30368 просмотра

Франция выдала новый ордер на арест сирийского экспрезидента Асада

Французские следственные судьи выдали ордер на арест Башара Асада за военные преступления. Дело касается гибели франко-сирийского гражданина во время бомбардировки в 2017 году.

Новости Мира • 22 января, 08:35 • 30712 просмотра

Мониторинговая миссия в Сирии сообщила о публичной казни вероятного сторонника Асада

В пригороде Дамаска боевики, связанные с новой властью, публично казнили местного чиновника Масена Кненеха. Его обвинили в написании отчетов для режима Асада, которые привели к пыткам молодежи.

Новости Мира • 10 января, 16:38 • 30156 просмотра

37 погибших в новых столкновениях между протурецкими и курдскими силами в Сирии

В боях возле города Манбидж на севере Сирии погибли 37 человек, преимущественно боевики протурецких формирований. За прошлый месяц количество жертв в этом регионе достигло 322 человека.

Новости Мира • 10 января, 12:27 • 26104 просмотра

Мир встречает Новый год (фото)

Страны по всему миру начали праздновать Новый 2025 год. В Дубае устроили грандиозный фейерверк возле Бурдж-Халифа, в Дамаске также празднуют, а в Пуэрто-Рико произошло массовое отключение электроэнергии.

Новости Мира • 31 декабря, 22:00 • 106660 просмотра

Возможно и мы где-то рядом проходили: Буданов о падении режима Асада в Сирии

Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал падение режима Асада в Сирии, намекнув на возможную причастность украинской разведки. Асад сбежал в ha, а новым лидером Сирии стал Ахмад аш-Шараа.

Война • 31 декабря, 15:23 • 26998 просмотра

Исторический момент: в Сирии подняли украинский флаг над консульством

В столице Сирии состоялось торжественное поднятие украинского флага над Почетным консульством Украины. Министр Сибига встретился с украинской общиной и почетным консулом Тамером Аль-Тунси.

политика • 30 декабря, 15:27 • 101029 просмотра

Украина готова развивать стратегические отношения с Сирией: что предложил Зеленский

Украинские министры посетили Дамаск с официальным визитом по поручению президента Зеленского. Украина предоставит Сирии 500 тонн пшеничной муки, что обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей.

политика • 30 декабря, 13:11 • 19697 просмотра

В Сирию завтра доставят 500 тонн украинской муки - Сибига

В Сирию прибудут более 20 грузовиков с украинской мукой в рамках программы «Зерно из Украины». Помощь обеспечит продовольствием 33 тысячи сирийских семей в течение месяца.

политика • 30 декабря, 10:38 • 49010 просмотра

Сибига рассказал об исторической встрече с новым лидером Сирии в Дамаске

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Дамаск и встретился с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа. Украина готова восстановить дипломатические отношения и расширить сотрудничество с новой сирийской властью.

политика • 30 декабря, 10:15 • 22296 просмотра

Украинская делегация высокого уровня сегодня посетит Дамаск - Al Arabiya

Высокопоставленная украинская делегация сегодня посетит Дамаск для встречи с Ахмедом аль-Шараа. Это происходит после недавнего поручения президента Зеленского МИД наладить контакты с новой властью Сирии.

Новости Мира • 30 декабря, 07:47 • 18750 просмотра

Новые власти Сирии объявили о масштабной реформе спецслужб

Новоназначенный глава сирийских спецслужб Анас Хаттаб анонсировал полное расформирование всех разведывательных организаций времен Асада. Планируется создание новой системы безопасности с учетом интересов народа.

Новости Мира • 29 декабря, 07:37 • 22936 просмотра

Украина доставит в Сирию 500 тонн пшеничной муки

В рамках программы «Зерно из Украины» и WFP, Украина доставит 500 тонн пшеничной муки в Сирию. Помощь получат 33 250 семей, каждая семья получит 15 кг муки в месяц.

Экономика • 27 декабря, 17:04 • 56690 просмотра

У жены Асада тяжелая форма лейкемии: она хочет развестись и уехать на лечение в Лондон - СМИ

Асма аль-Асад, жена бывшего президента Сирии, борется с тяжелой формой лейкемии с 50% шансом на выживание. Она находится в изоляции в России и планирует развестись с мужем, чтобы получить лечение в Лондоне.

Новости Мира • 26 декабря, 08:28 • 15756 просмотра

Жену Асада перевели в изоляцию из-за рецидива лейкемии - СМИ

Асма Асад, жена бывшего сирийского диктатора, изолирована из-за рецидива лейкемии. У нее диагностирован острый миелоидный лейкоз, ей запрещено контактировать с другими людьми.

Новости Мира • 25 декабря, 17:45 • 23413 просмотра

Сожжение рождественской елки в Сирии спровоцировало массовые протесты христиан

Сотни христиан вышли на улицы Дамаска из-за поджога рождественской елки в центральной Сирии. Протестующие требовали прав христиан и маршировали к резиденции Православного Патриархата.

Новости Мира • 24 декабря, 16:07 • 24377 просмотра

ООН впервые за 8 лет получила доступ к расследованию преступлений в Сирии

Следственная группа ООН впервые с 2016 года посетила Дамаск для расследования военных преступлений режима Асада. Новая власть Сирии согласилась на сотрудничество и помощь в сборе доказательств.

Новости Мира • 24 декабря, 07:48 • 16276 просмотра

Жена Башара Асада разводится со своим мужем и планирует уехать в Лондон

Асма Асад подала запрос в российский суд на разрешение покинуть москву и планирует развестись с мужем. Также, по данным СМИ, бывший сирийский диктатор находится под строгим наблюдением в России, его активы заморожены.

Новости Мира • 23 декабря, 09:11 • 15396 просмотра

В Сирии назначены первые министры переходного правительства - СМИ

Главное командование Сирии назначило двух новых министров из оппозиционной группировки «Хаят Тахрир аш-Шам». Асаад Хасан аль-Шибани возглавил МИД, а Мархаф Абу Касра стал министром обороны.

Новости Мира • 23 декабря, 00:13 • 21230 просмотра

США отменили награду за нового лидера Сирии после встречи в Дамаске

США отменили вознаграждение за арест лидера ХТШ Ахмеда аш-Шараа после первой официальной встречи в Дамаске. Новый лидер Сирии пообещал бороться с терроризмом и способствовать региональному миру.

Новости Мира • 21 декабря, 07:54 • 21465 просмотра

США впервые за 10 лет отправили дипломатов в Сирию после свержения Асада

Американская делегация прибыла в Дамаск для встреч с различными сирийскими группировками после падения режима Асада. Дипломаты планируют обсудить принципы переходного периода и судьбу пропавших американцев.

Новости Мира • 20 декабря, 06:54 • 15679 просмотра

США предупреждают об угрозе возвращения ИГИЛ после падения режима Асада

Советник США по нацбезопасности предостерегает о возможном возрождении ИГИЛ из-за вакуума власти в Сирии после бегства Асада. Террористы активизировались и могут воспользоваться нестабильностью в регионе.

Новости Мира • 19 декабря, 08:45 • 15055 просмотра

Спутники зафиксировали массовое перемещение российской техники с баз в Сирии

Спутниковые снимки показывают повышенную активность на российских базах Хмеймим и Тартус в Сирии. Зафиксировано массовое перемещение военной техники и транспортных самолетов, что может свидетельствовать о сокращении контингента РФ.

Новости Мира • 19 декабря, 08:01 • 13929 просмотра

Нетаньяху говорит, что израильские силы останутся в буферной зоне Сирии до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение»

Премьер Израиля заявил об удержании буферной зоны в Сирии до достижения нового соглашения. Заявление прозвучало с горы Хермон на фоне обострения конфликта и наращивания военного присутствия в регионе.

Новости Мира • 18 декабря, 07:36 • 14857 просмотра