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Иордания нанесла авиаудары по Сирии после нападения на церковь — сообщается о гибели гражданских

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Иордания нанесла авиаудары по предполагаемым укрытиям боевиков в Сирии после нападения на церковь. Сирия сообщила о гибели 5 гражданских лиц.

Иордания нанесла авиаудары по Сирии после нападения на церковь — сообщается о гибели гражданских
Фото: Reuters

Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по предполагаемым укрытиям боевиков на юге Сирии после нападения на христианскую церковь, в результате которого погибли 9 человек. Сирийская сторона сообщила о гибели 5 гражданских лиц, среди которых женщины и дети. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иорданские военные заявили, что установили связь подозреваемых в нападении на церковь с террористическими группировками, действующими на территории Сирии. По их словам, авиационную операцию провели в координации с Дамаском.

Однако сирийское правительство обнародовало иную позицию. В Дамаске сообщили о начале расследования авиаударов и подчеркнули необходимость согласования военных действий в приграничных районах.

Что известно о нападении на церковь

В пятницу вооруженные нападавшие открыли огонь во время похорон в греческой православной церкви в селе Хамуд, примерно в 120 км от столицы Иордании Аммана.

В результате стрельбы погибли 9 человек, еще по меньшей мере 34 получили ранения. Свидетели рассказали, что нападавшие стреляли в течение нескольких минут.

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В понедельник иорданские силовики задержали троих подозреваемых — двух братьев и их зятя. Мужчины скрывались в заброшенном здании и открыли огонь по правоохранителям, когда те пытались их задержать. Все трое были ранены во время перестрелки и взяты под стражу.

Король Иордании Абдалла II после нападения приказал силовикам жестко противодействовать террористическим угрозам.

В то же время ответственность за стрельбу в церкви пока не взяла на себя ни одна группировка. Иорданские власти продолжают расследование, а обстоятельства и последствия авиаударов по Сирии уточняются.

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Степан Гафтко

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