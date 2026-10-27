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Йорданія завдала авіаударів по Сирії після нападу на церкву – повідомляють про загибель цивільних

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Йорданія завдала авіаударів по підозрюваних укриттях бойовиків у Сирії після нападу на церкву. Сирія повідомила про загибель 5 цивільних.

Йорданія завдала авіаударів по Сирії після нападу на церкву – повідомляють про загибель цивільних
Фото: Reuters

Військово-повітряні сили Йорданії завдали ударів по ймовірних укриттях бойовиків на півдні Сирії після нападу на християнську церкву, внаслідок якого загинули 9 людей. Сирійська сторона повідомила про загибель 5 цивільних, серед яких жінки та діти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Йорданські військові заявили, що встановили зв'язок підозрюваних у нападі на церкву з терористичними угрупованнями, які діють на території Сирії. За їхніми словами, авіаційну операцію провели за координації з Дамаском.

Однак сирійський уряд оприлюднив іншу позицію. У Дамаску повідомили про початок розслідування авіаударів та наголосили на необхідності узгодження військових дій у прикордонних районах.

Що відомо про напад на церкву

У п'ятницю озброєні нападники відкрили вогонь під час похорону в грецькій православній церкві в селі Хамуд, приблизно за 120 км від столиці Йорданії Аммана.

Внаслідок стрілянини загинули 9 людей, ще щонайменше 34 отримали поранення. Свідки розповіли, що нападники стріляли протягом кількох хвилин.

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У понеділок йорданські силовики затримали трьох підозрюваних – двох братів та їхнього зятя. Чоловіки переховувалися в покинутій будівлі та відкрили вогонь по правоохоронцях, коли ті намагалися їх затримати. Усіх трьох поранили під час перестрілки та взяли під варту.

Король Йорданії Абдалла II після нападу наказав силовикам жорстко протидіяти терористичним загрозам.

Водночас відповідальність за стрілянину в церкві поки не взяло на себе жодне угруповання. Йорданська влада продовжує розслідування, а обставини та наслідки авіаударів по Сирії уточнюються.

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Степан Гафтко

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