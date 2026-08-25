Теракт
Російські дрони двічі вдарили по заводу Mondelēz на Сумщині, пошкодивши приміщення та поранивши кількох працівників. Загиблих немає.
Після атаки рф на ТРЦ, де загинули 16 людей, відкрили провадження про службову недбалість. Підозру оголосили директору супермаркету.
18-річний нападник убив ученицю та тяжко поранив двох підлітків. Поліція перевіряє його зв’язки з онлайн-спільнотами, що пропагують насильство.
У Фагерсті 18-річний нападник убив 17-річну дівчину та поранив трьох учнів. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
Начальник ЦПД РНБО закликав посилити заходи безпеки після російського удару по Кривому Рогу. Він додав, що росіяни не вперше застосовують терор як засіб ведення війни.
Уночі російські дрони влучили в торговельний об’єкт у центрі Херсона, спричинивши пожежу та значні руйнування. Люди не постраждали.
Вогонь на складі Ozon у самарській області спалахнув після атаки безпілотників. Поруч розташовані підприємства, що виробляють вибухівку та боєприпаси.
Біля Берліна виявили два пістолети й патрони, які могли призначатися російським агентам. Німецькі служби перевіряють можливий зв’язок із затриманим у Румунії.
Ворожий безпілотник атакував маршрутне таксі у Запоріжжі. Щонайменше троє людей зазнали важких поранень, їм надають допомогу.
Унаслідок атаки рф на ТЦ "Сонячна Галерея" загинули двоє людей, 103 поранені, зокрема 11 дітей. Триває рятувальна операція.
Російські дрони двічі вдарили по ТРЦ у Кривому Розі, загинули шестеро людей, 96 поранені. Зеленський закликав посилити тиск на РФ.
Міська влада закликає киян визначити укриття, не ігнорувати тривоги та повідомляти про підозрілих осіб і предмети. СБУ попереджає про вербування для диверсій.
У СБУ попередили, що ворог може використати масові заходи для обстрілів, терактів і диверсій. СБУ закликала не ігнорувати тривоги та повідомляти про підозрілих осіб.
21 серпня відзначають дні пам’яті жертв тероризму, підприємця, без косметики та поезії у прозі. Церква вшановує апостола Тадея.
Студент на замовлення рф виготовив вибухівку для замаху на командира однієї з військових частин та погодився підпалити вантажівку. СБУ затримала його під час підпалу.
У Києві внаслідок масованої атаки загинули 11 людей, понад 30 постраждали. Пошкоджені будинки, школа, дитяча лікарня та склади у трьох районах.
Російські окупанти близько 08:50 атакували маршрутку в Корабельному районі Херсона. Загинули четверо людей, ще чотири жінки поранені.
Мінтранс рф планує передавати державі фактичні дані про переміщення громадян на транспорті. Силовики зможуть відстежувати поїздки майже в реальному часі.
Судно ADNOC зазнало удару в Ормузькій протоці в п'ятницю, через день після атаки на два інші судна компанії. ОАЕ засудили атаки, назвавши їх загрозою регіональній стабільності та глобальній енергетичній безпеці.
Польські спецслужби затримали росіянина, який за завданням рф планував убивство українського репера Альберта Васильєва у Варшаві. фсб звинувачує його в контролі логістики дронів для атак на москву.
Ізраїль попереджав США про можливі спроби Ірану вбити Трампа, але американська розвідка не підтвердила загрози. Попередження стосувалися нападів під час польотів Air Force One та публічних заходів.
Польські спецслужби затримали росіянина, який за завданням рф планував убивство громадянина США українського походження у Варшаві. Прем'єр Туск назвав це першим таким випадком у країні НАТО.
У салаваті після атаки БПЛА фіксують пожежу на НПЗ «Газпром нафтохім Салават». Також фіксують, що горить складський комплекс Wildberries у Чишминському районі.
Уповноважений з прав людини заявив, що рф публічно стратила українських полонених, які мали офіційний статус та були верифіковані МКЧХ. У ніч на 29 липня 2022 року загинуло щонайменше 53 захисники, близько 130 поранено.
У протоці Баб-ель-Мандеб загинули четверо членів екіпажу єгипетського судна. Біля узбережжя Пакистану ракетою уражено контейнеровоз Vela Nova.
У вівторок пожежники на заході Лівії боролися з пожежею після удару безпілотника по нафтовому об'єкту. Атаки продовжилися, вразивши електростанцію та нафтопереробний завод, а в Бенгазі загинув офіцер.
Російські війська атакували центральний ринок у Слов'янську, коли там були люди. Відомо про чотирьох поранених, серед яких три жінки та чоловік.
росія атакувала Україну знову північнокорейськими балістичними ракетами, в Запоріжжі загинули шестеро людей. Зеленський закликав світ посилити тиск на рф для захисту від агресії.
Військові Нігерії врятували 33 особи, викрадених озброєними людьми на північному заході країни. Нападники втекли після вогню військ, пошуки тривають.
Саудівська розвідка попереджає про можливі скоординовані удари іракських угруповань та хуситів за підтримки Ірану. Королівство обіцяє вжити всіх заходів для протидії агресії.