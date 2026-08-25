Теракт

Насильницький злочин з метою залякування суспільства

Теракт – навмисний насильницький злочинний акт, спрямований проти людей або об'єктів інфраструктури з метою залякування населення, дестабілізації суспільного ладу або тиску на органи державної влади. Теракти здійснюються терористичними організаціями або окремими особами. Дії терористів можуть мати політичне, релігійне чи ідеологічне підґрунтя. Найпоширеніші форми терактів: вибухи, захоплення заручників, напади зі зброєю та кібератаки на критичну інфраструктуру. Наймасштабнішим терактом в історії вважається атака 11 вересня 2001 року у США. Тоді 19 представників терористичного угруповання «Аль-Каїда» захопили 4 пасажирські літаки. Два з них спрямували у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один – у будівлю Пентагону, а четвертий впав у полі в Пенсільванії.