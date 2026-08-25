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Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
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Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
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Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
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У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 19370 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 28139 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
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25 серпня, 11:07 • 25882 перегляди
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25 серпня, 09:51 • 25430 перегляди
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25 серпня, 09:25 • 24761 перегляди
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Теракт

Насильницький злочин з метою залякування суспільства
Теракт – навмисний насильницький злочинний акт, спрямований проти людей або об'єктів інфраструктури з метою залякування населення, дестабілізації суспільного ладу або тиску на органи державної влади. Теракти здійснюються терористичними організаціями або окремими особами. Дії терористів можуть мати політичне, релігійне чи ідеологічне підґрунтя. Найпоширеніші форми терактів: вибухи, захоплення заручників, напади зі зброєю та кібератаки на критичну інфраструктуру. Наймасштабнішим терактом в історії вважається атака 11 вересня 2001 року у США. Тоді 19 представників терористичного угруповання «Аль-Каїда» захопили 4 пасажирські літаки. Два з них спрямували у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один – у будівлю Пентагону, а четвертий впав у полі в Пенсільванії.
Новини по темi
рф атакувала дронами завод Mondelez на Сумщині, що належить американській корпораціїPhoto

Російські дрони двічі вдарили по заводу Mondelēz на Сумщині, пошкодивши приміщення та поранивши кількох працівників. Загиблих немає.

Війна в Україні • 23 серпня, 16:12 • 4211 перегляди
Після удару рф по ТРЦ у Кривому Розі розслідують службову недбалість, вже є підозра - МВСVideo

Після атаки рф на ТРЦ, де загинули 16 людей, відкрили провадження про службову недбалість. Підозру оголосили директору супермаркету.

Війна в Україні • 22 серпня, 18:45 • 42278 перегляди
У Швеції поліція перевіряє онлайн-мережі після вбивства дівчини внаслідок нападу з мечем у школі

18-річний нападник убив ученицю та тяжко поранив двох підлітків. Поліція перевіряє його зв’язки з онлайн-спільнотами, що пропагують насильство.

Світ • 22 серпня, 18:39 • 9833 перегляди
У Швеції молодик прийшов до школи з мачете та вбив 17-річну дівчину

У Фагерсті 18-річний нападник убив 17-річну дівчину та поранив трьох учнів. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Кримінал • 22 серпня, 14:30 • 7820 перегляди
росія підвищує ставки терору та переносить удари на тилові міста - Коваленко

Начальник ЦПД РНБО закликав посилити заходи безпеки після російського удару по Кривому Рогу. Він додав, що росіяни не вперше застосовують терор як засіб ведення війни.

Війна в Україні • 22 серпня, 08:57 • 4258 перегляди
російські дрони вдарили по торговельному центру в Херсоні - ОВАVideo

Уночі російські дрони влучили в торговельний об’єкт у центрі Херсона, спричинивши пожежу та значні руйнування. Люди не постраждали.

Війна в Україні • 22 серпня, 08:13 • 4310 перегляди
У самарській області після атаки БПЛА загорівся складський комплекс Ozon - OSINT-аналіз AstraVideo

Вогонь на складі Ozon у самарській області спалахнув після атаки безпілотників. Поруч розташовані підприємства, що виробляють вибухівку та боєприпаси.

Світ • 22 серпня, 04:58 • 10132 перегляди
У Німеччині знайшли схрон зі зброєю який могли готувати для вбивств на замовлення росії

Біля Берліна виявили два пістолети й патрони, які могли призначатися російським агентам. Німецькі служби перевіряють можливий зв’язок із затриманим у Румунії.

Світ • 22 серпня, 04:09 • 19389 перегляди
У Запоріжжі дрон рф вдарив по маршрутному таксі, є важкопоранені

Ворожий безпілотник атакував маршрутне таксі у Запоріжжі. Щонайменше троє людей зазнали важких поранень, їм надають допомогу.

Війна в Україні • 21 серпня, 18:52 • 25079 перегляди
Кількість постраждалих у результаті атаки рф по ТЦ у Кривому Розі зросла до 103

Унаслідок атаки рф на ТЦ "Сонячна Галерея" загинули двоє людей, 103 поранені, зокрема 11 дітей. Триває рятувальна операція.

Війна в Україні • 21 серпня, 16:21 • 5526 перегляди
Зеленський назвав удар по ТЦ у Кривому Розі терактом і закликав світ посилити тиск на росіюPhoto

Російські дрони двічі вдарили по ТРЦ у Кривому Розі, загинули шестеро людей, 96 поранені. Зеленський закликав посилити тиск на РФ.

Війна в Україні • 21 серпня, 16:08 • 4157 перегляди
Киян закликали бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України

Міська влада закликає киян визначити укриття, не ігнорувати тривоги та повідомляти про підозрілих осіб і предмети. СБУ попереджає про вербування для диверсій.

Війна в Україні • 21 серпня, 14:01 • 5020 перегляди
СБУ попередила про ворожі загрози на тлі масових заходів до Дня НезалежностіVideo

У СБУ попередили, що ворог може використати масові заходи для обстрілів, терактів і диверсій. СБУ закликала не ігнорувати тривоги та повідомляти про підозрілих осіб.

Суспільство • 21 серпня, 11:55 • 3224 перегляди
Що святкують 21 серпня в Україні та світі

21 серпня відзначають дні пам’яті жертв тероризму, підприємця, без косметики та поезії у прозі. Церква вшановує апостола Тадея.

Суспільство • 21 серпня, 03:00 • 17478 перегляди
На Полтавщині затримали агента рф, який готував убивство командира військової частиниPhoto

Студент на замовлення рф виготовив вибухівку для замаху на командира однієї з військових частин та погодився підпалити вантажівку. СБУ затримала його під час підпалу.

Суспільство • 20 серпня, 11:34 • 4119 перегляди
Масована атака рф на Київ: 11 загиблих і понад 30 постраждалихPhotoVideo

У Києві внаслідок масованої атаки загинули 11 людей, понад 30 постраждали. Пошкоджені будинки, школа, дитяча лікарня та склади у трьох районах.

Війна в Україні • 20 серпня, 05:13 • 4582 перегляди
У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: четверо загиблихPhoto

Російські окупанти близько 08:50 атакували маршрутку в Корабельному районі Херсона. Загинули четверо людей, ще чотири жінки поранені.

Війна в Україні • 19 серпня, 06:43 • 3863 перегляди
росія посилює стеження за поїздками громадян на всіх видах транспорту

Мінтранс рф планує передавати державі фактичні дані про переміщення громадян на транспорті. Силовики зможуть відстежувати поїздки майже в реальному часі.

Суспільство • 16 серпня, 04:15 • 15489 перегляди
Судно ОАЕ знову атаковане в Ормузькій протоці

Судно ADNOC зазнало удару в Ормузькій протоці в п'ятницю, через день після атаки на два інші судна компанії. ОАЕ засудили атаки, назвавши їх загрозою регіональній стабільності та глобальній енергетичній безпеці.

Світ • 15 серпня, 07:31 • 5554 перегляди
фсб замовила вбивство репера "Київстонера" у Польщі - ЗМІ

Польські спецслужби затримали росіянина, який за завданням рф планував убивство українського репера Альберта Васильєва у Варшаві. фсб звинувачує його в контролі логістики дронів для атак на москву.

Суспільство • 14 серпня, 16:24 • 10031 перегляди
США не змогли підтвердити попередження Ізраїлю про змову Ірану проти Трампа - Reuters

Ізраїль попереджав США про можливі спроби Ірану вбити Трампа, але американська розвідка не підтвердила загрози. Попередження стосувалися нападів під час польотів Air Force One та публічних заходів.

Політика • 14 серпня, 07:14 • 4573 перегляди
У Польщі затримали росіянина, який готував замах на громадянина України та США

Польські спецслужби затримали росіянина, який за завданням рф планував убивство громадянина США українського походження у Варшаві. Прем'єр Туск назвав це першим таким випадком у країні НАТО.

Кримінал • 13 серпня, 14:57 • 5798 перегляди
У башкортостані після атаки дронів фіксують пожежі на НПЗ та складі WildberriesVideo

У салаваті після атаки БПЛА фіксують пожежу на НПЗ «Газпром нафтохім Салават». Також фіксують, що горить складський комплекс Wildberries у Чишминському районі.

Війна в Україні • 13 серпня, 05:49 • 4555 перегляди
рф публічно стратила в Оленівці військовополонених, які були верифіковані МКЧХ - омбудсман

Уповноважений з прав людини заявив, що рф публічно стратила українських полонених, які мали офіційний статус та були верифіковані МКЧХ. У ніч на 29 липня 2022 року загинуло щонайменше 53 захисники, близько 130 поранено.

Війна в Україні • 12 серпня, 14:59 • 7367 перегляди
Чотири члени екіпажу загинули під час атаки в Червоному морі, біля Пакистану повідомили про удар по судну

У протоці Баб-ель-Мандеб загинули четверо членів екіпажу єгипетського судна. Біля узбережжя Пакистану ракетою уражено контейнеровоз Vela Nova.

Світ • 12 серпня, 00:38 • 14504 перегляди
Удар безпілотника по нафтовому об'єкту на заході Лівії спричинив масштабну пожежу

У вівторок пожежники на заході Лівії боролися з пожежею після удару безпілотника по нафтовому об'єкту. Атаки продовжилися, вразивши електростанцію та нафтопереробний завод, а в Бенгазі загинув офіцер.

Світ • 11 серпня, 17:47 • 5275 перегляди
росія вдарила по центральному ринку Слов'янська, є пораненіPhoto

Російські війська атакували центральний ринок у Слов'янську, коли там були люди. Відомо про чотирьох поранених, серед яких три жінки та чоловік.

Війна в Україні • 11 серпня, 10:59 • 3685 перегляди
"Кожен крок росії показує, що москва готується не до миру" - Зеленський про нічну атаку рф з балістикою КНДРPhoto

росія атакувала Україну знову північнокорейськими балістичними ракетами, в Запоріжжі загинули шестеро людей. Зеленський закликав світ посилити тиск на рф для захисту від агресії.

Війна в Україні • 11 серпня, 07:17 • 5058 перегляди
Нігерійська армія врятувала 33 людей, викрадених озброєними людьми на північному заході країни - ЗМІ

Військові Нігерії врятували 33 особи, викрадених озброєними людьми на північному заході країни. Нападники втекли після вогню військ, пошуки тривають.

Світ • 9 серпня, 16:59 • 4351 перегляди
Саудівська Аравія готується до можливих атак іракських ополченців, пов'язаних із хуситами

Саудівська розвідка попереджає про можливі скоординовані удари іракських угруповань та хуситів за підтримки Ірану. Королівство обіцяє вжити всіх заходів для протидії агресії.

Політика • 7 серпня, 02:41 • 4598 перегляди