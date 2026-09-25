Атака рф на офісну будівлю в Києві забрала життя чотирьох людей, серед поранених - дитина
Київ • УНН
У Солом’янському районі Києва внаслідок влучання БпЛА загинули четверо людей, серед семи постраждалих — дитина. Загалом 25 вересня загинули п’ятеро киян.
У результаті атаки рф на офісну будівлю у Києві зросла до чотирьох, серед постраждалих - дитина. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Уже четверо загиблих внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі. Серед семи постраждалих — одна дитина. Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували
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За словами міського голови Києва, загалом 25 вересня в столиці, внаслідок атак ворога, постраждали 27 мешканців міста. Загинули 5 людей.
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